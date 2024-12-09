Обойдёмся без ЭКГ?Проблемы с сердцем можно выявить по количеству крови в пальце ― фотоплетизмограф в этом поможет
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В России ежегодно умирает около 2-х миллионов людей, и чаще всего именно из-за сердечно-сосудистых заболеваний ― около 47% от общего числа. Связано это с тем, что в нашей стране, да и в Восточной Европе не следят за своим артериальным давлением, мало двигаются, часто испытывают стресс, ну и конечно, не отказываются от вредных привычек.
И самое распространённое заболевание — ишемическая болезнь сердца (ИБС). По данным ВОЗ, в 2019 она унесла наибольшее число жизней. Ишемическая болезнь сердца появляется, когда орган не получает должное количество кислорода и питательных веществ.
Причинами этого могут стать: высокое давление, неправильное питание и ожирение, а также курение и стресс. Судя по статистике, хоть мировой, хоть российской пора заниматься собой. Бросаем булки и сигареты, начинаем потихоньку заниматься спортом, и нет, не с понедельника. Да и стрессовать надо бы меньше, хоть это и тяжелее всего.
Диагностируют сердечно-сосудистые заболевания при помощи анализов крови, компьютерной томографии, УЗИ и, конечно, электрокардиограммы, то есть, ЭКГ.
ЭКГ на страже здоровья
Электрокардиограмма (ЭКГ) ― основной способ контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы. По факту, этот метод позволяет кардиологу оценить активность вашего сердца: как оно бьётся, стабильный ли ритм, а ещё выявляет повреждения сердца из-за ИБС и был ли у вас сердечный приступ. Всё благодаря тому, что ЭКГ основан на фиксировании силы и времени прохождения электрических сигналов через сердце.
Правда, для этого способа всегда требуется специалист: компьютер или условный искусственный интеллект не всегда сможет правильно интерпретировать результаты ЭКГ. Впрочем, в автоматизированном режиме можно собрать побольше данных о пациенте и заранее выявить отклонения в работе сердечно-сосудистой системы.
Учёные из России предложили другой способ проверки ― с помощью фотоплетизмографа.
Фотоплетизмограф — потенциальная замена ЭКГ
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ решили пойти другим путем. Теперь они собираются выявлять болезни сердечно-сосудистой системы проще — оценивать наполняемость сосудов в руках и ногах.
Для этого и потребуется использовать фотоплетизмограф. Аппарат выглядит, как обычная прищепка, и способен пропускать свет сквозь ткани организма. Так можно изучать сосуды, и как кровь в них циркулирует, а ещё можно понять, наполняются ли они вообще.
Для подтверждения своего метода специалисты решили проанализировать 998 записей ЭКГ и фотоплетизмограмм, которые получили от 508 пациентов. Возраст пациентов варьировался от 21 года до 76 лет, их разделили на несколько групп.
Первая группа — здоровые (58), вторая группа — это пациенты с повышенным давлением (134), третью группу составили люди с хронической ишемической болезнью сердца (92), и последняя группа — с острым или недавно перенесенным инфарктом миокарда (224).
Московские специалисты сопоставили все результаты фотоплетизмографии и выявили, что те или иные сердечно-сосудистые заболевания влияют на динамику кровенаполнения пальцев. Получилось так, что фотоплетизмография пальцев, в отличии от привычного нам ЭКГ с проверкой ритма сердца, лучше отличает пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы от здоровых.
У больных были учащенное дыхание и ритмические изменения пальцевого кровенаполнения, а влияние системы регуляции артериального давления снижалась. Также специалисты поняли, что выявленные отличия усиливались по мере тяжести сердечно-сосудистого заболевания, то есть, от минимальных изменений при повышенном артериальном давлении до максимальных при инфаркте.
Другими словами, с помощью фотоплетизмограмм можно выявить, здоров ли человек, есть ли хоть небольшие отклонения в давлении или с сердечно-сосудистой системой совсем беда и вот-вот прихватит сердце. Скажем так, определить можно просто «прищепкой», не нужно ни специалиста, ни ЭКГ.
Бережного отношения требуют наши сердце
В целом, исследование показало, что с помощью фотоплетизмографа можно будет проводить массовый скрининг, то есть осмотр, работы сердца. Условно говоря, при посещении специалиста не всегда нужно будет получать отдельное направление на ЭКГ — быстро проверили сосуды на пальцах и выявили, есть ли вообще отклонения.
А для массового осмотра это будет самый быстрый и надежный способ проверки. Вдруг появится очередной вирус, по распространённости как COVID-19, который будет нарушать работу сердца и нужно будет проверить большое количество людей за короткий срок. А если ещё и искусственный интеллект «прикрутить», то вообще работу медиков получится сильно облегчить.
Помимо этого, главное — следите за собой, чуть ли не каждая вторая смерть происходит из-за проблем с сердцем. Нам кажется, что рак или другие заболевания намного страшнее обычной аритмии или покалывания в сердце, но не всё так просто.
Так что, занимайтесь спортом, постарайтесь меньше стрессовать, контролируйте питание. Да, очевидные советы, но они и правда способны продлить вашу жизнь. И самое главное, не забывайте своевременно обращаться к специалистам — не оттягивайте поход в больницу отговоркой: «на следующей неделе схожу, пока лениво». Будьте здоровы!