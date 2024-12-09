Обойдёмся без ЭКГ?

Проблемы с сердцем можно выявить по количеству крови в пальце ― фотоплетизмограф в этом поможет

Сердечно-сосудистые заболевания ― одна из самых распространённых в мире причин смерти. В России же из сердечно-сосудистых заболеваний чаще всего диагностируют ишемическую болезнь сердца. По словам специалистов, чем раньше узнаешь, «что с сердцем не так», тем ниже риск развития заболеваний. Сейчас для выявления проблем используют ЭКГ и УЗИ, но учёные предложили новый метод ― «фотоплетизмограф».