Наука и технологии
Опубликовано 09 декабря 2024, 18:18
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Обойдёмся без ЭКГ?

Проблемы с сердцем можно выявить по количеству крови в пальце ― фотоплетизмограф в этом поможет
Сердечно-сосудистые заболевания ― одна из самых распространённых в мире причин смерти. В России же из сердечно-сосудистых заболеваний чаще всего диагностируют ишемическую болезнь сердца. По словам специалистов, чем раньше узнаешь, «что с сердцем не так», тем ниже риск развития заболеваний. Сейчас для выявления проблем используют ЭКГ и УЗИ, но учёные предложили новый метод ― «фотоплетизмограф».
Обойдёмся без ЭКГ?

© Ferra.ru

В России ежегодно умирает около 2-х миллионов людей, и чаще всего именно из-за сердечно-сосудистых заболеваний ― около 47% от общего числа. Связано это с тем, что в нашей стране, да и в Восточной Европе не следят за своим артериальным давлением, мало двигаются, часто испытывают стресс, ну и конечно, не отказываются от вредных привычек.

И самое распространённое заболевание — ишемическая болезнь сердца (ИБС). По данным ВОЗ, в 2019 она унесла наибольшее число жизней. Ишемическая болезнь сердца появляется, когда орган не получает должное количество кислорода и питательных веществ.

Увы, так не работает

Увы, так не работает

© Ferra.ru

Причинами этого могут стать: высокое давление, неправильное питание и ожирение, а также курение и стресс. Судя по статистике, хоть мировой, хоть российской пора заниматься собой. Бросаем булки и сигареты, начинаем потихоньку заниматься спортом, и нет, не с понедельника. Да и стрессовать надо бы меньше, хоть это и тяжелее всего.

Диагностируют сердечно-сосудистые заболевания при помощи анализов крови, компьютерной томографии, УЗИ и, конечно, электрокардиограммы, то есть, ЭКГ.

Обойдёмся без ЭКГ?
© JoyReactor

ЭКГ на страже здоровья

Электрокардиограмма (ЭКГ) ― основной способ контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы. По факту, этот метод позволяет кардиологу оценить активность вашего сердца: как оно бьётся, стабильный ли ритм, а ещё выявляет повреждения сердца из-за ИБС и был ли у вас сердечный приступ. Всё благодаря тому, что ЭКГ основан на фиксировании силы и времени прохождения электрических сигналов через сердце.

Правда, для этого способа всегда требуется специалист: компьютер или условный искусственный интеллект не всегда сможет правильно интерпретировать результаты ЭКГ. Впрочем, в автоматизированном режиме можно собрать побольше данных о пациенте и заранее выявить отклонения в работе сердечно-сосудистой системы.

Учёные из России предложили другой способ проверки ― с помощью фотоплетизмографа.

Как выглядит фотоплетизмограф

Как выглядит фотоплетизмограф

© Adoscam / wikipedia

Фотоплетизмограф — потенциальная замена ЭКГ

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ решили пойти другим путем. Теперь они собираются выявлять болезни сердечно-сосудистой системы проще — оценивать наполняемость сосудов в руках и ногах.

Для этого и потребуется использовать фотоплетизмограф. Аппарат выглядит, как обычная прищепка, и способен пропускать свет сквозь ткани организма. Так можно изучать сосуды, и как кровь в них циркулирует, а ещё можно понять, наполняются ли они вообще.

Для подтверждения своего метода специалисты решили проанализировать 998 записей ЭКГ и фотоплетизмограмм, которые получили от 508 пациентов. Возраст пациентов варьировался от 21 года до 76 лет, их разделили на несколько групп.

Первая группа — здоровые (58), вторая группа — это пациенты с повышенным давлением (134), третью группу составили люди с хронической ишемической болезнью сердца (92), и последняя группа — с острым или недавно перенесенным инфарктом миокарда (224).

Скоро дойдёт до того, что «умные часы» будут использовать вместо медицинского оборудования

Скоро дойдёт до того, что «умные часы» будут использовать вместо медицинского оборудования

© Freepik

Московские специалисты сопоставили все результаты фотоплетизмографии и выявили, что те или иные сердечно-сосудистые заболевания влияют на динамику кровенаполнения пальцев. Получилось так, что фотоплетизмография пальцев, в отличии от привычного нам ЭКГ с проверкой ритма сердца, лучше отличает пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы от здоровых.

У больных были учащенное дыхание и ритмические изменения пальцевого кровенаполнения, а влияние системы регуляции артериального давления снижалась. Также специалисты поняли, что выявленные отличия усиливались по мере тяжести сердечно-сосудистого заболевания, то есть, от минимальных изменений при повышенном артериальном давлении до максимальных при инфаркте.

Другими словами, с помощью фотоплетизмограмм можно выявить, здоров ли человек, есть ли хоть небольшие отклонения в давлении или с сердечно-сосудистой системой совсем беда и вот-вот прихватит сердце. Скажем так, определить можно просто «прищепкой», не нужно ни специалиста, ни ЭКГ.

Ну правда, займись

Ну правда, займись

© Ferra.ru

Бережного отношения требуют наши сердце

В целом, исследование показало, что с помощью фотоплетизмографа можно будет проводить массовый скрининг, то есть осмотр, работы сердца. Условно говоря, при посещении специалиста не всегда нужно будет получать отдельное направление на ЭКГ — быстро проверили сосуды на пальцах и выявили, есть ли вообще отклонения.

А для массового осмотра это будет самый быстрый и надежный способ проверки. Вдруг появится очередной вирус, по распространённости как COVID-19, который будет нарушать работу сердца и нужно будет проверить большое количество людей за короткий срок. А если ещё и искусственный интеллект «прикрутить», то вообще работу медиков получится сильно облегчить.

Обойдёмся без ЭКГ?
© Freepik

Помимо этого, главное — следите за собой, чуть ли не каждая вторая смерть происходит из-за проблем с сердцем. Нам кажется, что рак или другие заболевания намного страшнее обычной аритмии или покалывания в сердце, но не всё так просто.

Так что, занимайтесь спортом, постарайтесь меньше стрессовать, контролируйте питание. Да, очевидные советы, но они и правда способны продлить вашу жизнь. И самое главное, не забывайте своевременно обращаться к специалистам — не оттягивайте поход в больницу отговоркой: «на следующей неделе схожу, пока лениво». Будьте здоровы!