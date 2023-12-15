Экология здорового человека

Если вы ничего не слышали про экоповестку, защиту окружающей среды, отказа от пластика и углеродного следа , то у вас в квартире вероятно припрятана машина времени, и живете вы где-то в 70-ых. В 20-ом веке человечество было озабочено лишь темпами индустриализации (как страны соцблока, так и капиталистический Запад), заводы и пароходы нужны естественно всем.

В новом же столетии люди стали задумываться о цене своих промышленных достижений. Конечно, не все, а, по большой части, граждане стран первого мира. Детям из Бангладеша некогда думать об озоновом слое, отработать бы смену и обеспечить всем необходимым западного человека, чтобы у того было больше времени подумать о спасении природы.