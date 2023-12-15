Экология здорового человека

Экология здорового человекаПереживаете за матушку-природу? Вы не одиноки, гордимся достижениями российской науки вместе
В современном мире проблема экологии является одной из наиболее актуальных и распиаренных. Можно сказать, что слышно про нее буквально из каждого утюга. Однако все ли продвигаемые повесткой тренды по настоящему полезны дли природы? Как обстоят дела с эко-технологиями в России? Все это и многое другое в нашей новой статье!
Если вы ничего не слышали про экоповестку, защиту окружающей среды, отказа от пластика и углеродного следа, то у вас в квартире вероятно припрятана машина времени, и живете вы где-то в 70-ых. В 20-ом веке человечество было озабочено лишь темпами индустриализации (как страны соцблока, так и капиталистический Запад), заводы и пароходы нужны естественно всем.
В новом же столетии люди стали задумываться о цене своих промышленных достижений. Конечно, не все, а, по большой части, граждане стран первого мира. Детям из Бангладеша некогда думать об озоновом слое, отработать бы смену и обеспечить всем необходимым западного человека, чтобы у того было больше времени подумать о спасении природы.
Забота об экологии стала трендом, причём весьма неоднозначным. Едва ли кто-то будет спорить с тем, что природу, мать нашу, надо беречь. Поменьше вырубать леса, не мусорить где попало, время от времени вспоминать про зверушек из Красной книги.
Однако, потом нам сказали, что мы используем многовато пластика, надо бы сократить его потребление, реже брать бесплатные пакеты на кассе, а ещё лучше таскать свои авоськи и стеклянные бутылки. Окей, приняли, но не все поменяли свои привычки. Только вот чем дальше претензии «зелёных» затрагивают нашу повседневную жизнь и комфорт, тем меньше людей готово всё это поддерживать. Черепашек в океане, конечно, жалко, но желание пить кофе не из бумажных трубочек оказалось сильней.
Высшей точкой недовольства экоактивистами стало легендарное выступление Греты Тунберг.
Мало кому пришлось по нраву, когда лично его обвиняют во всех бедах человечества, украденном детстве, а ещё заставляют не летать на самолете и не покупать новую одежду. Многие стали задумываться: а почему я должен страдать, сортировать мусор, контролировать расход воды и электроэнергии, отказываться от удобств, когда огромные корпорации только делают вид, что заботятся об экологии? Ведь на самом деле они просто перенесли свои производства в Азию, и совершенно не регулирует ни уровень выбросов, ни нанесённый в масштабах всей планеты ущерб.
Экомифы
В век огромного количества информации и соц.сетей с кучей «диванных» экспертов докопаться до истины задачка не простая. Поэтому и экосфера стала благодатной почвой для мифов, спекуляции и споров.
Начиная с повернутых «зелёных», которые отказываются регулярно мыться, чтобы не использовать лишнюю воду (спасибо за заботу об экологии конечно, но о людях в метро в час пик, которым придётся с вами столкнуться, кто подумает?), заканчивая отрицателями глобального потепления. За последние годы накопилось не мало баек на эту тему, так а где в итоге правда?
Электромашины наносят меньше вреда природе
Возьмём использование электромашин. Вроде бы казалось, что это супер экологичное решение. Плохой и вредный бензин портит все вокруг, а электричество по проводам идёт себе и никому не мешает. Но всё опять не так однозначно. Уже на этапе производства электромобили оставляют больше углеродного следа, чем обычные бензиновые «лошадки». Так что если взять новенький «Теслу» и какой-нибудь стандартный «Форд» прямо из салона с нулевым пробегом, то детище Маска уже навредило драгоценной природе в разы больше.
Углеродный след — общее число выбросов парниковых газов, полученных в результате деятельности предприятия или человека. Могут быть как прямыми, так и косвенными. Например работа завода или полёт на самолете.
Впрочем не спешите делать однозначные выводы, ведь на производстве всё не заканчивается. Электрокары компенсируют свои косяки перед экологией во время своей эксплуатации. Хотя и в разной степени, в зависимости от места, где создавали машину. В каких-то странах, например в скандинавских, уже на этапе производства стараются сделать весь процесс максимально безвредным, без топорного получения энергии за счёт углеводородов. При таких раскладах электрокары долг перед природой погашают куда раньше.
Плюс есть куча неудобных вопросов, связанных с утилизацией аккумуляторов и добычей сырья. Нельзя сказать, что электрокары совсем бесполезны с точки зрения помощи экологии, но и они не без греха, как говорится. И, вообще-то, машины для позеров, а настоящие эко-активисты
скачут на лошадях ездят на велосипеде.
Бумажные изделия экологичнее пластиковых
За что в первую очередь ненавидят пластик? За то, что он не разлагается многие годы, следовательно количество мусора на планете только увеличивается (а после он попадает в океан, из-за чего вся фауна загибается и там). А если вспомнить, какое количество пластика нас окружает, особенно упаковок, то реально может возникнуть желание остановить это пакетное безумие и найти альтернативу. Первое, что приходит на ум — бумага. А что, делается из дерева, 100% эко продукт, разлагается быстро, да ещё и приятный вид имеет. Ха-ха, не обольщайтесь, придётся снова капнуть глубже.
И вновь перенесёмся на производство. Да, бумага создаётся из дерева, а значит разлагается, но вырубка лесов тоже проблема для экологии. Это тоже можно обойти, если использовать переработанную бумагу, вот только не все производители так поступают. Внешний вид очень уж страдает, вы вообще видели бумагу из вторсырья? Для пакетов это не так критично, но некоторых покупателей страшная упаковка товара может и отпугнуть. И дело не только в лесах, знаете сколько вообще ресурсов уходит на производство бумажных изделий? Ответ: дофига! Затраты на свет, воду и прочее существенно дороже, чем при изготовлении вездесущих пластиковых изгоев. Коэффициент примерно такой: 1 бумажный пакет=несколько пластиковых.
Биоразлагаемые пакеты
Создаётся впечатление, что тема пакетов одна из наиболее болезненных для всех друзей экологии. Так оно и есть. Загляните дома в свой пакет с пакетами, он вообще когда-нибудь уменьшается? Раз бумажные варианты не выход, да и привлекают они далеко не всех, а большим магазинам надо быть в тренде и «выражать свою озабоченность», то придумали новую фишку — биоразлагаемые пластиковые пакеты. И как вы уже наверняка догадались, они тоже далеки от идеала. С виду — самые простые пакеты, только есть ещё специальная пометка, которая указывает, что перед нами не обычный вредный пластик, а его крутой аналог, который способен самостоятельно утилизироваться.
Однако во-первых, чтобы он мог разлагаться, ему нужны специальные условия, а так как у нас в стране раздельный сбор мусора и его переработка как-то не задалась, то все бонусы от таких материалов сходят на нет. Во-вторых, вновь вспомним уже надоевшие вам затраты на производство. И здесь обычный пластик тоже выигрывает, так как потребляет меньше затрат на изготовление. И не стоит забывать, что некоторые производители могут откровенно спекулировать на термине «биоразлагаемый». Да, их продукт безусловно разложится, но примерно лет так через триста. Видимо, самый адекватный вариант — купить
авоську шоппер, ну или отнять у бабули с советских времён.
Энергосберегающие лампочки
Экономить энергию — привычка полезная. Это и возможность сберечь лишнюю копейку в свой карман, и меньше нагрузки на электростанции. А их работа тоже вредит экологии. Конкретно к электросберегающим лампочкам претензий нет, другое дело их потребители. Подобные штуки требуют правильно утилизации, нельзя просто взять и выкинуть их в мусорку. Внутри таких ламп содержится фосфор и ртуть, иногда они естественно бьются, и пары всех этих «прелестей» оказываются в воздухе. Часто ли кто-то из вас утилизирует лампы как надо (а ещё батарейки правильно выкидывает?). Проблема теоретически вполне решаемая, но на практике всегда побеждает лень .
Российские разработки
Мода на экологию преимущественно западная, но думать, что это какая-то их прерогатива, не стоит. Тренды трендами, но тема эта и у нас актуальна. И волнует она не только девочек с цветными волосами и хлопковыми шопперами, но и серьезных учёных. Забота об экологии в глобальном смысле — штука выгодная для всех, споры то по большей части и ведутся именно из-за методов решения существующих проблем. Сортировка мусора и осознанное потребление это, конечно, хорошо, но едва ли достаточно. Было бы неплохо, если бы уже на этапах производства и утилизации находили альтернативные способы, которые минимизируют наносимый вред. Недавно те самые британские учёные™ разработали эко-блёстки и выяснили, какой вред экологии наносят сэндвичи с яйцом и беконом (1 бутерброд = 19 км. езды на автомобиле). А что же нам предлагают отечественные светила науки?
Мобильная печь для утилизации отходов
Из названия может показаться, что будто бы для сжигания мусора изобрели мини-печку. Однако технология сложнее, чем у вашего деда на даче. Устройство придумали в МАИ, оно предназначено для бытовых отходов и имеет фишку в виде нейтрализации всего токсичного (но от токсичных комментаторов в соц.сетях всё равно не спасёт, там любые изобретения бессильны). Механизм следующий: в первый отсек загружаются отходы и сжигаются при температуре 700 градусов, затем остатки обдают воздухом и температуру повышают, в итоге все вредное обеззараживается, и выходит не черная копоть, а бесцветный газ. Для химических предприятий изобретение крайне нужное, но придётся еще годика два подождать. Одно дело изобрести, а совсем другое произвести!
Экологически чистый водород
К счастью, школьные уроки химии давно прошли, поэтому разбираться «что есть водород?» мы не будем. Зачем нам сдался этот водород? А потому, что это — тот самый «сын маминой подруги» в области энергоносителей (то есть очень перспективный). Водородная энергетика высокоэффективна и наносит меньше вреда природе, однако не все способы его получения экологичны. В идеале нам нужно: наименее затратный способ получения водорода, который не будет портить экологию, а в качестве бонуса побочный продукт, который тоже можно будет использовать в производстве.
Запросы нехилые, но ведущий эксперт РГУ нефти и газа Леонид Цой и его команда смогли изобрести такую технологию. Водяной пар и метан закидывают в вихревой реактор и обрабатывают ускоренными электронами, получается чистый водород и спирты. Новый метод добычи круче предыдущего в 80 раз (настолько он энергетически выгоднее). А полученные спирты идут используются как сырьё для различных химических производств. Вот вам то самое осознанное, безотходное потребление!
Борьба с нефтяными разливами
Одно из самых неприятных последствий добычи нефти — нефтяные разливы. Когда в море происходит утечка нефти, страдают всё вокруг: птицы, рыбы и рядом живущие люди (экосистема вышла из чата). Да и вряд ли от огромного плавающего пятна нефти в воде можно ожидать чего-то хорошего. Ликвидация последствий может занять несколько лет. Вещества, которые помогают рассеивать такие нефтяные огромные лужи давно изобрели давно, это все различные диспергенты. Проблема в том, что в России отсутствовали современные диспергенты, соответственно сбор разливов в основном производился механическим способом.
Диспергент — химическое соединение, предназначенное для эмульгирования плавучих пленок в большом объеме воды.
Учёные из МФТИ наконец-то разработали такое средство. С его помощью нефтяное пятно разбивается на мельчайшие капли, затем рассеивается в море и перерабатывается природными микроорганизмами. В России подобных прибамбасов раньше не было. Нефтяные разливы, к счастью, не происходят каждый день, но случаются по самым разным причинам, от технических сбоев, до банальной халатности, поэтому стоит быть подготовленными.
Синтез биоразлагаемого пластика
Вы любите шпроты, а ненужные остатки от них выкидываете в мусорку? Тогда мы идём к вам! Ну не совсем мы, а учёные из Красноярского научного центра и Сибирского федерального университета. Они смогли использовать отходы шпротных консервов для получения биоразлагаемого пластика. Звучит как бред, но эксперимент подтвердился. Сырье для такого эко-пластика дорогое, в отличие от рыбьего жира, и, что удивительно, из него тоже можно синтезировать нужный материал. Да, всё это также на стадии экспериментов и разработок, до промышленных масштабов пока далеко, зато какой потенциал! Тут вам и «хороший» пластик, и безотходное производство, только веганы опять будут недовольны,
а мы их и не спрашивали.
Пару слов в конце
Начать с себя, помогать окружающей среде и зверюшкам — занятие хорошее. Если вы отказались от пластика, сортируете мусор, то ничего постыдного в этом разумеется нет, и плевать, если над вами посмеиваются знакомые. Главное агрессивной агитацией не занимайтесь, всё-таки в социуме живём. Но своих сил маловато будет для таких вот масштабных проблем. Хочется за всё это безобразие предъявить главным загрязнителям нашей матушки-природы, а именно огромным корпорациям. Только вот спрос рождает предложение. Не все готовы отказаться от чрезмерного потребления. Мы хотим разнообразия в магазинах, хотим покупать разнообразную технику, шмотки. Поэтому и не все производители готовы снижать обороты и терять прибыль.
Приходится искать компромисс и обращаться к науке. В идеальном будущем изобретут полностью разлагаемый дешёвый пластик, заводы не будут загрязнять воздух а электричество и вовсе будет вырабатываться силой мысли. А пока остаётся только наблюдать за развитием и болеть за наших учёных. Прогресс нам демонстрирует, что поиски альтернативных способов производства и улучшения экопоказателей чаще всего влияют не только на уровень и качество жизни, но и на экономическую составляющую, а это уже весомый аргумент для всех заинтересованных сторон!