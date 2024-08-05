Допустим, электромобили и правда наше будущее. А что есть у России?И почему мы до сих пор ничего не слышали об отечественных электромобилях?
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Зачем нужны электромобили?
Ни для кого не секрет, что автомобили вредят окружающей среде: отработавшие и картерные газы, топливные испарения, сажа и т.д. В современном мире в развитых странах господствует тренд на экологичность, а компании со статусом “eco-friendly” вызывают заметно больше доверия и одобрения со стороны общества.
Заменить неэкологичные автомобили как раз должны их электроверсии. Все согласятся, что защита окружающей среды — дело полезное, но вот к самим электромобилям возникает целый ряд вопросов: вопросов: не слишком ли они дорогие, сколько стоит обслуживание такой машины, а доступны ли они вообще в России? Давайте разбираться.
Безусловно, первой ассоциацией со словом электрокар у большинства будет пресловутый Ё-мобиль: проект наделал много шума, но в итоге не взлетел. Подобные машины не так популярны в России, как, например, в США: достаточно вспомнить всем известный ~~луноход ~~ Cybertruck Илона Маска. Однако, в 2023 спрос на электромашины вырос на целых 95%, а опрос ВЦИОМ показал, что 42% россиян хотели бы приобрести себе электрокар.
Производит ли Россия электрокары?
EVOLUTE — крупнейший российский бренд электрокаров, причем некоторые автомобили этого производителя можно приобрести с господдержкой: то есть, государство готово оплатить 35% стоимости машины.
Сейчас линейка Evolute состоит из следующих машин: EVOLUTE i-SPACE, EVOLUTE i-SKY, EVOLUTE i-JOY, EVOLUTE i-PRO, EVOLUTE i-JET.
Уже появляются первые отзывы об EVOLUTE-i-PRO и, надо сказать, они неоднозначные. Все пользователи отмечают экологичность, , что понятно – в конце концов, это самое очевидное преимущество электрокаров. Хвалят также динамику машины: она легко разгоняется, быстро едет и хорошо чувствует себя на поворотах. И, конечно, основной плюс — экономичность: обслуживание и расходники дешевле, а топливо вовсе не требуется.
Минусов у машины тоже хватает: водители отмечают плохую шумоизоляцию, да и для русской зимы электрокар тоже не очень подходит — батарея начинает проседать, а из-за низкой температуры в салоне легче поставить дизельную печку.
Москвич 3е — это электрический кроссовер, который производится под возрождённым брендом «Москвич». Водители отмечают аналогичные EVOLUTE-i-PRO преимущества и недостатки.
К сожалению, линейку EVLOUTE и новый «Москвич» нельзя однозначно причислить к российским разработкам, поскольку основные комплектующие у этих машин китайские. Так почему же у нас нет электрокара, который можно было бы уверенно назвать российским?
Что не так с российскими электрокарами?
Да, в России появляются пилотные проекты электрокаров, но о массовом производстве говорить пока рано и вот почему:
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Дорого: разработка и производство электрокаров стоит кучу денег. Нужны огромные вложения в технологии и производство.
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Маленький спрос: в России мало кто покупает электрокары, а станций для зарядки сравнительно мало даже в Москве и других крупных городах.
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В России нет крупных производителей батарей и двигателей для электрокаров. Разработать их — долго и дорого.
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Импорт: многие компоненты приходится покупать за границей, что увеличивает цену (как правило, электрокар стоит дороже своих бензиновых или дизельных аналогов).
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Общественный транспорт: в некоторых наших городах общественный транспорт развит настолько хорошо, что автомобиль превращается в роскошь, а не в средство передвижения.
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Бензин рулит: Россия — страна нефти и газа, поэтому традиционные машины так популярны.
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Привычка: люди привыкли к обычным машинам и не видят смысла переходить на электрокары.
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Недоверие: есть сомнения в надежности и удобстве электрокаров, особенно зимой.
Поддерживает ли государство развитие электрокаров?
Сейчас государство предпринимает целый ряд мер по поддержке электрокаров, например:
- Различные субсидии и льготы, например, как в случае с EVOLUTE, т.е. частично компенсируется оплата автомобиля.
- Транспортный налог для электрокаров меньше, а в Москве, Татарстане и Башкортостане владельцы электрокаров и вовсе от него освобождены.
- На законодательном уровне принимаются акты, которые позволяют облегчить бюрократические процедуры регистрации и сертификации электрокаров.
- Чтобы простимулировать переход на электромобили запускают программы утилизации старых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Какие перспективы у электромобилей в России?
Электромобили — это наше будущее, и в России они уже начинают набирать популярность, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Проблем много: высокая стоимость машин, доступных зарядок не то чтобы много, батареи зимой садятся слишком быстро, да и мы привыкли к бензиновым тачкам.
На рынке присутствуют российские производители, которые предлагают свои модели: пусть пока и с китайскими комплектующими, но с чего-то же надо начинать. Однако, до полного перехода на свои разработки нам еще далеко.
В целом, будущее у электрокаров в России определенно есть, поскольку интерес общества и государства к ним неуклонно повышается.