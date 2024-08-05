Допустим, электромобили и правда наше будущее. А что есть у России?

Зачем нужны электромобили?

Ни для кого не секрет, что автомобили вредят окружающей среде: отработавшие и картерные газы, топливные испарения, сажа и т.д. В современном мире в развитых странах господствует тренд на экологичность, а компании со статусом “eco-friendly” вызывают заметно больше доверия и одобрения со стороны общества.

Заменить неэкологичные автомобили как раз должны их электроверсии. Все согласятся, что защита окружающей среды — дело полезное, но вот к самим электромобилям возникает целый ряд вопросов: вопросов: не слишком ли они дорогие, сколько стоит обслуживание такой машины, а доступны ли они вообще в России? Давайте разбираться.

Безусловно, первой ассоциацией со словом электрокар у большинства будет пресловутый Ё-мобиль: проект наделал много шума, но в итоге не взлетел. Подобные машины не так популярны в России, как, например, в США: достаточно вспомнить всем известный ~~луноход ~~ Cybertruck Илона Маска. Однако, в 2023 спрос на электромашины вырос на целых 95%, а опрос ВЦИОМ показал, что 42% россиян хотели бы приобрести себе электрокар.