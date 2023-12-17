Электронная школа — на шаг ближе к киберпанку!Как функционирует образовательный процесс в 2023
Мы все часто слышим утверждение, что российские онлайн-сервисы лучшие (ну по меньшей мере одни из) в современном мире. Использование онлайн-банкинга, Госуслуг, Мос.ру и прочих сервисов давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Однако этими известными столпами российская информационная среда не ограничивается. Сегодня поговорим о том, как обстоят дела в сфере российского электронного образования.
Если вы помните, что-такое упячка, демотиваторы и не играете в Роблокс, то скорее всего электронные дневники и онлайн тесты в качестве школьной домашки прошли мимо вас. Со всей этой информатизацией жизнь современных школьников явно усложнилась.
Теперь не получится просто вырвать лист с оценками или прогулять так, чтобы родители об этом мгновенно не узнали через онлайн-оповещение. Жёсткая подстава! Но, во-первых, как всегда школьников никто не спрашивал, у нас тут вообще-то действует стратегия правительства в области цифровой трансформации образования . Во-вторых, младшее поколение уже и не знает, как это по-другому, с бумажными журналами и использованием компов в учебном плане только раз в неделю на уроках информатики (ох уж эта работа с экселем!)
Условно всю эту тему с информатизацией образования разделить на две категории:
упрощение организационных моментов, меньше бумажек и автоматизация.
упрощение процесса обучения: задания, тесты, подготовительные курсы.
Немного из истории школьной цифровизации в России
Если дело касается чего-то государственно важного (а образование именно таким и является), то и разработки нужны отечественные. Или вы хотите доверить обучение своих детишек тем самым инструкторам из НАТО? Только не путайте это всё с площадками всевозможных курсов, говорим мы именно про школу, а не о непрерывном образовании и вечном изучении английского.
Постепенно, когда в конце нулевых и десятых интернет стал всё плотнее входить в нашу жизнь, выросло и количество разговоров о его внедрении во все возможные сферы. Не обошло это стороной и образовательный сегмент. Помните, как выглядели официальные сайты ваших школ? (на сайт моей школы до сих пор без слёз не взглянешь).
Администрации образовательных учреждений было не просто влиться во всю эту высокотехнологичную движуху (как правило, в школах работают люди более чем далекие от современных гаджетов), но именно в те времена начали свое развитие глобальные проекты, и, нужно признать, развились неплохо.
Хоть и перенос в онлайн застал многих учителей врасплох, во времена той самой пандемии, платформы, о которых пойдёт сегодня речь, появились задолго до этого. В 2020 году проблемы были именно с проведением уроков. Многие существующие сервисы направлены на организацию и на вспомогательную работу.
Дневник.ру
Первое, что приходит на ум, конечно же, Дневник.ру. Реально старички этой темы. Разработки начались в том самом 2007 году. Отцы основатели — Александр Зубков и Гавриил Леви. Уже в 2009 году, после всех тестирований, активно стали внедрять в школы, а дальше и венчурные инвестиции подъехали (вот вам ещё один пример успешного российского стартапа). Смогли стать эдакой «экосистемой» электронной образовательной среды с функционалом как для учителей, так и для учеников.
В начале далеко не каждая школа была подключена к Дневнику.ру, да и родителей удавалось легко обводить вокруг пальца (в те бородатые времена не все из них были «уверенными пользователями ПК» и предпочитали контролировать образовательный процесс своих чад по старинке).
Позже ситуация изменилась и не в пользу школьников. Поколения обновились, и взрослые уже сами стали разбираться во всём без вот этого «сына, иди включи компьютер и сделай мне фотографию на моём сайте».
C 2014 года все школы обязали пользоваться Дневником, а потом и вовсе сервис соединился с Госуслугами. Они себя так и именуют: «партнер государства на рынке информатизации образовательного сектора России с 2009 года».
Проект за всё это время успел получить множество премий и наград, в том числе был признан лучшим в сфере образовательных технологий на международном конкурсе Edtech x Europe в 2016 г.
На сегодняшний день Дневник.ру из рискованного отечественного молодого IT-проекта стал гегемоном электронного образовательного сектора, не без поддержки сверху, кхм….
Функционал сайта следующий:
- оценки, расписание, домашнее задание
- защищённая коммуникация
- электронное обучение
- зачисления в образовательные организации
- статистика и отчёты
- прочие вспомогательные сервисы и приложения.
Элскул
Что будет, если совместить Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и банк «Уралсиб»? Если вдруг вы хоть раз задавались этим вопросом, то вот для вас ответ — получится электронная платформа «Элскул». Они объединились и создали совместный проект.
Устроено всё следующим образом: школьник получает карту (причём бесплатно и по месту обучения) и с её помощью заходит и выходит со школы, а также может расплачиваться в школьных столовых. Эх, а как же пятиклассникам откладывать с обедов на донаты в Бравл Старс? Вопрос остаётся открытым, ведь кроме школы эти карты больше нигде не принимают.
У родителей и детей свои отдельные личные кабинеты. Взрослый может проверить во сколько вышел и зашёл в школу ребёнок, пополнить баланс карты для питания, проверить оценки в дневнике и прочитать новости. Дети также могут следить за своими оценками, смотреть расписание, а ещё общаться с одноклассниками и учителями (ага, в эпоху мессенджеров очень нужная функция!)
Если вы не боитесь, что большой
брат родитель за вами следит, то концепция портала интересная, и самое главное — сервис региональный (а мы очень любим собирать успешные и полезные проекты родом не из столицы). Конечно же, без косяков никуда. Школьники жалуются, что сайт постоянно висит и тормозит, да и по собственному опыту могу сказать, что это было и остаётся проблемой. Идеи, как всегда, на уровне, в отличие от хромого исполнения.
Uchi.ru
Образовательная онлайн платформа. Здесь уже не сколько про отчётность и оценки, сколько про получение знаний. Этот сайт вообще мой любимчик, просто потому что на фоне всего остального он выглядит приличнее и современнее остальных (с дизайном в стране у нас тоже напряжёнка).
Создатели выпускники из МФТИ — Иван Коломоец и Евгений Милютин. Основали в 2012 году, и почти сразу стали резидентами Сколково. В 2014 запустили сам проект и дальше пошло-поехало: увеличение количества учеников и учителей, которые активно пользуются платформой, премии и награды, сотрудничество с институтами.
На платформе имеются учебные курсы по всем предметам с 1 по 11 класс в соответствии со всеми федеральными стандартами. Также присутствует и подготовка к экзаменам: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и внешкольные занятия по типу онлайн кружков.
Всё рассчитано так, чтобы было интуитивно понятно и ребёнок мог заниматься самостоятельно. Доступ учителям и их ученикам в рамках школьных занятий бесплатный. Если же вы родитель, который хочет дополнительно оплатить курсы своему ребёнку — то ценник уже по тарифу.
Забавный факт: Учи.ру во времена карантина не только помогли с организацией дистанционного обучения, но и разработали курсы по повышению цифровой грамотности для учителей.
С точки зрения бизнеса дела пошли хорошо. Фактически, Учи.ру сейчас не просто какая-то платформа с уроками и тестами, а огромная образовательная сеть, которая включает школу онлайн-репетиторов «Учи.Дома», образовательный портал «Учи.Ответы», сеть офлайн-кружков и портал ЯКласс. Даже вышли на южноазиатский рынок.
Московские привилегии
Жители столицы и тут не могли не отличиться. Это вы, провинциальные учителя и школьники, пользуйтесь общероссийскими или своими региональными платформами, а Москва должна хорошеть не только парками и новой плиткой, но и в цифровом сегменте. Короче, для столичных школ был создан свой портал — МЭШ (Московская электронная школа).
Заявленные главные цели и задачи проекта максимально понятные — детям помогать учиться, педагогам помогать учить, и родителям помогать контролировать. Тут ничего нового, высокотехнологичная образовательная среда и прочее бла-бла. А вот исполнение уже отличается и по качеству, и по разнообразию.
В 2016 городской департамент науки и образования и департамент информационных технологий разработали МЭШ и протестировали его на 6 школах. Можно догадаться, что тестирования прошли удачно, так как с сентября 2017 подключили уже все школы города, а в ноябре и гранты подъехали. В следующем году упростили регистрацию, сделали ее через mos.ru и выкатили приложение (но пока только для детей и родителей).
С того самого 2020 функционал расширяется в геометрической прогрессии, вот вам и автопроверка тестов, интеграция с платформой по здравоохранению (чтобы проверять все освобождения, даже тут теперь бедных школьников прижали, больше никаких «высокохудожественных» справок), портфолио учащихся, и наконец-то приложение для учителей.
Сейчас МЭШ включает в себя:
- Электронный дневник
- Электронный журнал
- Библиотеку МЭШ
- Москвёнок (это как раз по вопросам питания и посещения)
- Портфолио
Учителя могут заниматься не только организационной деятельностью, типо заполнения журнала и ведения отчётности, но и устраивать дистанционные уроки, выкладывать свой образовательный контент, общаться с родителями. Бонусом идёт «Цифровой репетитор» для школьников из малообеспеченных семей с 6 по 8 класс.
МЭШ выходит за рамки онлайн-проекта, добавили туда и всякие высокотехнологичные штучки: единую сеть Wi-Fi – STUDY.MOS, программу «Каждому учителю ноутбук», а также моноблоки и интерактивные панели в классы. Та самая школа, о которой вы мечтали, сидя в классе на стульях с занозами.
В чём же главная фишка? Да просто всё в одном месте и супер автоматизировано и современно. Можно сказать, что подобные сервисы это идеальный пример школьной цифровизации. Такая общегородская система без глобальных разделений, получаете всё и сразу на приличном уровне технологий, который соответствует 2023 году. Там даже можно настроить push уведомления в случае прогула школьника!
Никуда без нейросеток
Помните, в начале мы говорили про стратегию правительства в области цифровой трансформации образования? Если что, она действует до сих пор. Только в 2023 году задачи уже не как в 2007, платформ и так не мало, двигаемся дальше в духе новых тенденций. Что у нас там на слуху? Искусственный интеллект! Значит, надо думать, как его приручить, не только же школьники буду сочинения с его помощью сдавать.
Есть планы внедрить ИИ для проверки домашних заданий и составления образовательных программ. Хотя, наверное, учителя предпочли бы, чтобы их в первую очередь разгрузили от заполнения документации. Пока всё обсуждается, но в планах это стандартизировать и обеспечить все школы.
Напоминаем, что Яндекс влез буквально в каждую сферу. У них есть свои образовательные ресурсы по типу «Яндекс учебники» и «Яндекс ЕГЭ». А ещё они хвастались созданием собственного ИИ. Объединение двух этих штук было неизбежно. Создаётся что-то типо репетитора, который будет помогать вам в подготовке к экзамену. Не решать за вас тесты, а выстраивать программу, отмечать слабые места и тренировать.
Итог
Учитывая все современные тенденции, будет несправедливо говорить, что с появлением отечественных электронных образовательных сервисов жизнь школьников так уж сильно ухудшилась и стала полностью подконтрольной. Не забывайте, что и сами школьники поменялись, во-многом им самим удобнее следить за своей деятельностью через сайты и приложения.
Их мир почти весь перешёл в онлайн, так чем школа хуже? Сами могут смотреть свои оценки, а не подходить к классному руководителю с просьбой выписать всё на листочек и посчитать средний балл в конце четверти. Не надо узнавать домашку у одноклассников, если забыл записать (хотя иногда это и был отличный повод начать диалог). После болезни не надо бегать за учителями с просьбами дать дополнительное задание или переписать контрольную, всё уже будет выложено на сайте.
Учителя не отстают и тоже меняются. В самом начале появления дневников.ру и прочих далеко не все приняли это с восторгом, кому-то с нуля в почтенном возрасте пришлось осваивать все эти ваши шайтан-машины и прочие компьютерные коллайдеры, а кто-то просто постоянно донимал школьного информатика при очередном заполнении электронного журнала. Сейчас же все эти сервисы уже стали незаменимой частью образовательного процесса.
Будем справедливы, информатизация образовательной среды это одна из сильных сторон российских технологий. Во-первых, тот самый случай, когда стали шевелиться задолго до санкций, пандемий и прочих «прелестей жизни». Время для раскачки и введения прошло не мало, многие штуки успели стать нормой, поэтому ни учителя, ни родители в ступор не входят. Во-вторых, глобальные проекты поддерживаются правительством, в том числе и финансово, правда с региональными и частными случаями всё несколько сложнее. Всё лучшее детям, как говорится, только баги исправьте кое-где и всем школам сайты поприличнее запилите наконец!