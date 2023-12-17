Электронная школа — на шаг ближе к киберпанку!

Немного из истории школьной цифровизации в России

Если дело касается чего-то государственно важного (а образование именно таким и является), то и разработки нужны отечественные. Или вы хотите доверить обучение своих детишек тем самым инструкторам из НАТО? Только не путайте это всё с площадками всевозможных курсов, говорим мы именно про школу, а не о непрерывном образовании и вечном изучении английского.

Постепенно, когда в конце нулевых и десятых интернет стал всё плотнее входить в нашу жизнь, выросло и количество разговоров о его внедрении во все возможные сферы. Не обошло это стороной и образовательный сегмент. Помните, как выглядели официальные сайты ваших школ? (на сайт моей школы до сих пор без слёз не взглянешь).

Администрации образовательных учреждений было не просто влиться во всю эту высокотехнологичную движуху (как правило, в школах работают люди более чем далекие от современных гаджетов), но именно в те времена начали свое развитие глобальные проекты, и, нужно признать, развились неплохо.