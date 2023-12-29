Боишься прилета электросамоката в спину?

Не помогает сгладить ситуацию и то, что катаются на электросамокатах отнюдь не только гордые собственники таких машинок, но также и те (и их гораздо, гораздо больше), кто берут их напрокат — благо, что шаговая доступность, простота регистрации на сервисах и весьма демократичная цена этому способствуют.

В такой раскаленной обстановке самое время для науки — науки, которая бы дала трезвый взгляд на то, какое влияние прокат электросамокатов оказывает на дорожную ситуацию, ухудшилась ли она или нет. Действительно: интересно узнать, как именно электросамокаты повлияли на городской ландшафт и нормы дорожного движения? Как власти на муниципальном и даже общегосударственном уровне вывозят этот хаос и удается ли им его упорядочить?

На все эти щекотливые темы, и даже на немного более широкий спектр вопросов решили дать ответы эксперты главного автомобилестроительного вуза России — Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Что им удалось выяснить? Рассмотрим в нашей новой статье.

Аналитика развития кикшеринга

Для начала ученые сделали обзор истории электросамокатов, чтобы понять, как мы пришли к жизни такой.

Кикшеринг (так по-другому называется сервис аренды электросамокатов) в России начинал с малого — в 2018-м году россиянам было доступно всего три тысячи устройств подобного рода, которые, однако, уже тогда использовались самыми прогрессивными гражданами весьма охотно: за весь первый год существования услуги в России ей воспользовались около ста тысяч раз.

На второй год жизни кикшеринг не преуспел в увеличении парка предлагаемых транспортных средств, правда, пользоваться им стали в разы активнее: при примерно том же количестве самокатов, что и в 2018-м году, ими за год воспользовались уже четыреста (!) тысяч раз.