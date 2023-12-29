Боишься прилета электросамоката в спину?Ученые прикинули, насколько опаснее из-за них стали дороги
Смотрите на самокатчиков с нескрываемым подозрением? Думаете, что бесконтрольный прокат этих модных средств передвижения лишь принес всем неисчислимое количество проблем и геморроя? Инженеры-автомобилестроители решили разобраться, чего самокатчики несут больше — пользы или вреда. Что у них вышло — читайте в нашей новой статье.
Развитие транспорта и увеличение его разнообразия — неизбежный и положительный признак экономического, технологического и социального развития любой страны. Чем больше у людей доступных способов попасть из точки А в точку Б, тем лучше для всех — ведь разнообразие означает в первую очередь удобство и комфорт для людей.
Однако, ни одна веха в прогрессе не обходится без издержек, косяков и происшествий, которые либо причиняют людям неудобства, либо прямой ущерб.
Не обошла эта судьба и бум электросамокатов. С одной стороны, они принесли много пользы и комфорта большому количеству горожан и даже селян. С другой стороны, мода на это новое транспортное средство знатно накалило обстановку в городах. То и дело можно услышать возмутительные истории о хамстве электросамокатчиков не только на дорогах, но и на тротуарах, а количество различных происшествий с ними, кажется, начало превышать все разумные пределы.
Не помогает сгладить ситуацию и то, что катаются на электросамокатах отнюдь не только гордые собственники таких машинок, но также и те (и их гораздо, гораздо больше), кто берут их напрокат — благо, что шаговая доступность, простота регистрации на сервисах и весьма демократичная цена этому способствуют.
В такой раскаленной обстановке самое время для науки — науки, которая бы дала трезвый взгляд на то, какое влияние прокат электросамокатов оказывает на дорожную ситуацию, ухудшилась ли она или нет. Действительно: интересно узнать, как именно электросамокаты повлияли на городской ландшафт и нормы дорожного движения? Как власти на муниципальном и даже общегосударственном уровне вывозят этот хаос и удается ли им его упорядочить?
На все эти щекотливые темы, и даже на немного более широкий спектр вопросов решили дать ответы эксперты главного автомобилестроительного вуза России — Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Что им удалось выяснить? Рассмотрим в нашей новой статье.
Аналитика развития кикшеринга
Для начала ученые сделали обзор истории электросамокатов, чтобы понять, как мы пришли к жизни такой.
Кикшеринг (так по-другому называется сервис аренды электросамокатов) в России начинал с малого — в 2018-м году россиянам было доступно всего три тысячи устройств подобного рода, которые, однако, уже тогда использовались самыми прогрессивными гражданами весьма охотно: за весь первый год существования услуги в России ей воспользовались около ста тысяч раз.
На второй год жизни кикшеринг не преуспел в увеличении парка предлагаемых транспортных средств, правда, пользоваться им стали в разы активнее: при примерно том же количестве самокатов, что и в 2018-м году, ими за год воспользовались уже четыреста (!) тысяч раз.
Благодарить за настоящий бум самокатов мы должны пандемию и 2020-й год. Тогда произошел как качественный скачок в размере парка самокатов (его число увеличилось до 5000 единиц), так и количество поездок увеличилось еще больше — к концу года их набралось аж два миллиона.
К 2022 году число поездок увеличилось уже до девяти миллионов, а парк самокатов стал широким, как никогда — к услугам граждан теперь было аж 35000 самокатов всех сортов и расцветок.
Почему кикшеринг стал популярным? На то несколько причин.
Рост популярности во время пандемии ковида стал возможен из-за того, что самокаты предоставили своим пользователям преимущество по сравнению с общественным транспортом: больший уровень комфорта (особенно в час пик) при отсутствии необходимости в большом количестве социальных контактов.
После пандемии народ вошел во вкус самокатомании еще больше. Это не удивительно, ведь пользователи кикшеринга смогли получить транспортный сервис, в котором у них не было бы проблемы ожидания транспорта, чего нельзя сказать, например, об автобусах. Не менее приятна для самокатчиков цена, которая даже сейчас остается весьма божеской. Комфортность поездки (при прямых руках водителя) и безвредность для окружающей среды в этом ворохе преимуществ идут приятными бонусами.
Но что по оборотной стороне этого счастья? Наши автомобилестроители не упустили из вида и этот аспект.
Какие проблемы принесли нам электросамокаты?
Исследователи отмечают, что первые серьезные проблемы с самокатами начались в первый постковидный год — в 2021-м. Именно тогда, на волне скандалов и резонансных дорожных происшествий с участием самокатчиков началось регулирование этой сферы со стороны государства.
Ситуация на местах приобрела настолько пикантный оборот, что властям крупных городов, например Москве и Санкт-Петербургу, пришлось вводить ограничения на скорость проезда самокатчиков.
Автомобилестроители отмечают, что всего за год с 2021 по 2022 количество аварий с участием самокатчиков выросло на 204%. Наиболее частым правонарушением предсказуемо стал наезд на пешехода (74% от всех происшествий), при этом почти половина всех происшествий вообще состоялась на перекрестках и местах выезда с прилегающей территории.
Чтобы решить эти проблемы, в конце 2022 года в правила дорожного движения был внесен ряд изменений. Во-первых, электросамокаты и подобные им транспортные средства приравняли к средствам индивидуальной мобильности в противовес тому, что раньше наездники на всех этих средствах с точки зрения закона были пешеходами.
Кроме того, были введены ограничения на использование электросамокатов в зависимости от возраста пользователя — так, детям до 14 лет запретили ездить на самокатах по дорогам, оставив им лишь тротуары, пешеходные дорожки и велодорожки. Чтобы младшему поколению не было обидно, права наездников постарше тоже урезали, так как теперь их выгнали на велодорожки.
Чтобы дополнительно обезопасить и пешеходов, и ездоков, скорость их передвижения также законодательно ограничили — так, на велодорожках любители самокатов теперь могут ездить не быстрее 25 километров в час, а в так называемых «медленных зонах» и того меньше — до 15, а то и 5 километров в час. Чтобы у недобросовестных наездников не возникало соблазна нарушить скоростной режим, в самокаты стали активно внедрять функцию геосерфинга, с помощью которой скорость самокатов автоматически регулируется в зависимости от его географического положения.
Какие перспективы у электросамокатов теперь?
В целом исследователи отмечают, что электросамокаты в России не только прижились, но и продолжают набирать популярность. Все-таки, несмотря на спорные моменты, пользы для граждан от них оказалось больше.
Ученые отмечают, что настоящий бум электросамокатов, как ни странно, еще впереди, так как кикшеринговые сервисы продолжают активно набирать аудиторию, а до европейских показателей ее охвата им пока далеко.
Если кикшерингам удастся справиться с дефицитом электросамокатов (которых даже сейчас на всех не хватает), нехваткой кадров для их обслуживания, а также смогут приспособить кикшеринг для небольших городов, то их ждет в общем-то безбедное будущее. Что же касается государственного регулирования, то оно уже началось и со временем будет становиться лишь совершеннее.