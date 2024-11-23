Киберпанк по-русски: российская разработка дарит надежду миллионам

ELVIS C тоже работает в два этапа: сначала звуки «ловит» речевой процессор, который пациент носит на ухе.

Затем в дело вступает имплантируемая часть системы: тончайшие электроды, которые проникают в улитку внутреннего уха и начинают передавать сигналы напрямую к нервным окончаниям.

Мозг получает эти сигналы и интерпретирует их как звуки и возвращает человеку возможность слышать. Пока проект находиться на стадии разработки, закончить планируют к 2027 году.

А ещё это первая в России система для кохлеарной имплантации. Конечно, до этого в нашей стране делали звуковые процессоры для таких систем (ГК «Исток-Аудио» и Oticon Medical), но для имплантов использовались зарубежные устройства.

ELVIS DBS

ELVIS DBS — глубокая стимуляция мозга для лечения различных неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, Альцгеймера синдром Туретта и деменция.

Это устройство стимулирует определённые области мозга и улучшает моторные функции и качество жизни пациентов​.

Состоит система из двух основных частей. Первая — сеть микроэлектродов, которые нейрохирурги имплантируют в глубинные структуры мозга, которые отвечают за моторику.

Вторая часть — миниатюрный нейростимулятор, который размещается под кожей в области груди и соединяется с электродами.