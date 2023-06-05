Наука и технологии
Опубликовано 23 июля 2025, 08:00
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Отравления, дроны, снайперы: как спецслужбы «ликвидируют» врагов государства

Сегодня говорим про «неудобненькие» аспекты работы госслужб
Сегодня поговорим о том, как и почему государство убивает своих врагов.
Отравления, дроны, снайперы: как спецслужбы «ликвидируют» врагов государства
© х/ф Отступники

«На войне все средства хороши» — это одновременно и про эффективность, и про суровую правду жизни.

На Украине некоторое время назад был ликвидирован крупный офицер СБУ Иван Воронич. Пока о нем известно, что это полковник, старший оперативный сотрудник 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Без особого труда можно догадаться, что Воронич отвечал за диверсии, теракты и убийства на территории РФ.

Возможно, это возмездие за удары по стратегическим аэродромам, возможно — за то или иное громкое убийство на территории РФ или операции в пограничных районах. В принципе, долгое время Россия воздерживалась от таких методов, зато украинская сторона, в свою очередь, вела почти охоту за крупными военачальниками, лидерами мнений, глав новых администраций. Стоит полагать, что теперь удары будут симметричными, а украинская верхушка силовиков и иных «лиц принимающих решения» станет закономерной целью российских спецслужб.

Ну а мы сегодня расскажем о такой стороне военного дела, как целевые убийства.

Отравления, дроны, снайперы: как спецслужбы «ликвидируют» врагов государства
© IO Interactive | WB Games

Целевые убийства (ЦУ)

Этим термином обозначают ликвидацию противника (как правило, высокопоставленного, влияющего на ситуацию и ответственного за важные решения). По сути, это внесудебная казнь — без приговора независимого суда и вне поля боя. Поэтому правовой статус подобных операций остаётся довольно спорным. В итоге это поле одно из наиболее сложных и тонких в работе спецслужб — предельная сложность и высокие риски провалов.

Однако государства используют практику целевых убийств и не собираются отказываться. Причина лежит на поверхности — результат такой операции может стоить эквивалентно крупной военной операции, со многими тысячами боевых единиц техники или личного состава, и иметь стратегические последствия. При этом цена такой операции остаётся сравнительно низкой, а проведение — проще (для государства, не для диверсантов, конечно).

Долгое время такой подход считался недопустимым, а практика была нечастой, до XX века. По большей части это считалось не делом благородных людей, и унизительным для великой державы. Однако позднее, понимая все выгоды, правительства стали циничнее, а сам процесс стал утилитарным. В итоге любой крупный политический деятель, от президента, до полевого командира, заботится о личной защите, полагаясь не просто на телохранителей, а на целые спецподразделения и отделы контрразведки.

Далее мы рассмотрим наиболее громкие ЦУ последних десятилетий, и рассмотрим их через «инструменты», которые были задействованы.

Джохар Дудаев

Джохар Дудаев

© Игорь Михалев/РИА «Новости», Геннадий Хамельянин/ТАСС

Прямое устранение

Одной из самых громких спецопераций формата ЦУ в конце прошлого века стала ликвидация лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева 21 апреля 1996 года. Попытки ликвидации проводились с самого начала войны в Чечне, однако покушения закончились неудачей.

Удача российских спецслужб и военных случилась, когда был запеленгован сигнал спутникового телефона, позволивший вычислить координаты весьма точно. Поднятые в небо тактические бомбардировщики Су-24МР и штурмовик Су-25. Разведывательный вариант Су-24 нес на себе передовое по тем временам оборудование радиолокационного, лазерного и телевизионного обнаружения. Было использовано 2 самонаводящиеся ракеты, хотя, по воспоминаниям очевидцев, (жены и охранников) Дудаев был убит первой.

Спецслужбы знали о том, что чеченская верхушка в то время часто пользовалась этим способом связи, поэтому сценарий, очевидно, разрабатывали давно. С Дудаевым общалось много российских оппозиционеров — основная версия, что в роковой для себя день он связывался с Константином Боровым. Вполне резонно предположить, что при недоступности Дудаева слежку можно было организовать за оппозиционерами, контактирующими с ним. Операция требовала очень быстрой и слаженной реакции, а значит, просто ждать когда чеченский лидер воспользуется спутниковым телефоном, было малоэффективным.

Предполагаемое фото Дудаева за мгновение до поражения ракетой, фотография могла быть зафиксирована через телевизионный канал корректировки наведения

Предполагаемое фото Дудаева за мгновение до поражения ракетой, фотография могла быть зафиксирована через телевизионный канал корректировки наведения

© Wikimedia

В наши дни операции такого плана уже совсем будничные: можно вспомнить ликвидацию американцами главы спецопераций КСИР Касема Сулеймани в Ираке, при помощи ракет с беспилотника. Приказ напрямую отдал Трамп — в отместку за удары по базе США в Киркуке, в результате которых были погибшие и раненые солдаты США. Малозаметные дроны и спутниковая разведка значительно упрощают все этапы, даже против хорошо охраняемых целей.

Израиль подобные операции поставил просто на конвейер: чего стоит только операции с пейджерами и телефонами против руководства и рядовых членов Хезболлы в Ливане. В итоге удалось ликвидировать почти всю верхушку, включая генерального секретаря Хасана Насраллу. Позднее были уничтожены военные лидеры и руководители ядерной программы Ирана в недавней ирано-израильской войне.

Такой способ характерен для достаточно легитимных целей — военных и политических лидеров с сомнительной репутацией, или в ходе открытого конфликта. Государства, совершающие целевые убийства такого формата, не скрывают свою причастность, а о деталях ликвидации могут говорить открыто в СМИ и на пресс-конференциях.

Точечная ликвидация иранского ядерщика прямо в спальне своей квартиры

Точечная ликвидация иранского ядерщика прямо в спальне своей квартиры

© Mizan News Agency

Укол зонтиком

Знаменитая комедия с Пьером Ришаром основана на реальных событиях.

Операция была проведена болгарскими спецслужбами, жертвой стал болгарский же диссидент Георгий Марков. Поначалу он стал популярным и лояльным писателем в стране, однако со временем увлёкся критикой политического режима. В какой-то момент Марков смог выехать в Великобританию по, формально, официальным делам. Однако вскоре стал невозвращенцем, устроился на Би-Би-Си и стал критиковать родную власть на полную катушку.

7 сентября 1978 года Марков шёл на парковку к своему автомобилю и, проходя сквозь толпу, споткнулся и почувствовал легкий укол. Некий человек с зонтиком извинился, а через несколько часов Маркову стало плохо — температура, головокружение и тошнота. Его доставили в больницу и 11-го числа Марков умер. Перед смертью он успел упомянуть человека с зонтиком.

Тогда и поползли слухи об экзотических методах коммунистов по устранению своих оппонентов. Вскоре детали операции стали известны от советских перебежчиков из КГБ — операцию проводили болгарские спецслужбы, но планирование и снабжение шло от советских «гэбшников». Боевым ядом стал рицин — фитотоксин, белок растительного происхождения, с летальной дозой для человека с 0,3 мг/кг.

Отравления, дроны, снайперы: как спецслужбы «ликвидируют» врагов государства
© х/ф Укол зонтиком

Собственно укола не было, в зонтик было вмонтировано нечто на подобии пневматического ружья, которое выстреливало микрокапсулу с рицином. Разумеется, дальность стрельбы и точность были мизерными, и действовать нужно было в упор. Исполнителем, по наиболее популярной версии, стал итальянец Франческо Гуллини, позже скрывшийся в Дании.

Напрашивается параллель с другим громким убийством — Степана Бандеры, в Мюнхене 15 октября 1959 года. Представлять Бандеру, полагаю, не нужно — в крайнем случае, Википедия пока не заблокирована. Убийцей был агент КГБ Богдан Сташинский, ранее устранивший националиста Льва Ребета. В обоих случаях орудием был пистолет-шприц в газетном свертке, «выстреливающий» цианистым калием.

Изучив характерные маршруты Бандеры, Сташинский караулил его в подъезде, пока в один день цель, потеряв бдительность, Бандера вошёл в подъезд без охраны. Соседи (они же и первые очевидцы) не слышали «выстрела», да и самого Сташинского не застали, тот быстро ретировался. Они слышали крик Бандеры и нашли его на ступеньках окровавленного.

Первым выводом следствия была скоропостижная кончина — инфаркт, паралич сердца или иная причина, потеря сознания, падение, и в итоге фатальный удар головой. Однако позднее, повторная экспертиза нашла следы цианистого калия, а версия усложнилась.

Сташинский достает сверток на следственном эксперементе

Сташинский достает сверток на следственном эксперементе

© из архива Мюнхенской криминальной полиции, сентябрь 1962

Разумеется, это не единственные примеры ЦУ с помощью специальных средств. В целом, такой метод можно отнести к устранению не прямых врагов государства — идеологов, политэмигрантов, религиозных лидеров. Часто они не являются прямой угрозой, их вред скорее долгосрочен, или же их устранение — акт устрашения остальных соратников. Устранить такую цель открыто — ошибочно, слишком высоки последствия для репутации страны, возможны санкции, ответственность перед международными судами.

Кроме того, такое вредно для резидентуры — большая шумиха повышает активности контрразведок и угрожает арестами цепочек важных и полезных в будущем агентов. Достаточно вспомнить случай с попыткой отравления перебежчика Скрипаля — детали вы и так знаете, много было шумихи. Впрочем, последнее — отдельная история, которая могла быть просто плохо подготовленной операцией по внутриведомственной инициативе, без привлечения серьёзных специалистов, и она относится к другому типу ЦУ.

Лучше всего, когда такая операция проводится вообще без выявления факта насильственной смерти — ну, умирают люди, запускают здоровье, игнорируют советы врачей.

Отравления

Вышеописанные операция — тоже отравления, зачем же тогда нужно выносить их отдельно? В тех случаях, убийство должно было быть замаскировано под скоропостижную смерть, потому применялись особые спецсредства.

Перебежчик Александр Литвиненко, отравленный предположительно полонием-210 в Лондоне, история его отравления отдельная и большая история

Перебежчик Александр Литвиненко, отравленный предположительно полонием-210 в Лондоне, история его отравления отдельная и большая история

© Natasja Weitsz | Getty Images

Далее речь о ликвидации более прямых противников, однозначно ведущих террористическую деятельность или военное сопротивление, или их деятельность прямо наносит вред государству. Иногда достать их ракетами сложно — речь может идти о полевых командирах, скрытых в горах или джунглях. Или объект находится под защитой спецслужб другого государства, как например перебежчик, сливший много ценной информации.

Почему бы их, например, не пристрелить или ещё что-то? Как уже сказано, речь идёт о хорошо охраняемых, или высоко озабоченных безопасностью лицах (а часто и опытных в этом спецслужбистов-перебежчиков), понимающих, что их смерти хотят очень серьёзные люди.

Поэтому в таком случае для исполнителя важно иметь возможность сохранить жизнь исполнителя и предоставить киллеру возможность безопасно покинуть зону проведения операции. Причастность же к убийству страна-исполнитель не планирует особо скрывать или отнекиваться, как, впрочем, и подтверждать. Быстродействующие яды и, тем более, хитрые шпионские приспособления вроде боевых ручек/зажигалок, не подходят.

Террорист и полевой командир Амир ибн аль-Хаттаб

Террорист и полевой командир Амир ибн аль-Хаттаб

© Reuters

Характерным примером можно назвать ликвидацию полевого командира исламских наемников в Чечне и международного террориста Самера Салеха аль-Сувейлема по прозвищу аль-Хаттаб. Его ликвидация остаётся овеянной тайнами, достоверных деталей по сей день неизвестно. Понятно только одно — он был отравлен.

По основной версии, отравление произошло с помощью письма, переданного по внутренним доверенным каналам. Далее есть расхождения — в одном случае говорят о завербованном посыльном, в другом случае — о том, что ФСБ удалось перехватить письмо на одном из этапов, и пропитать сильнодействующим ядом. Причём яд был настолько сильнодействующим, что обречены были все контактировавшие с ним — погибло до 10 приближённых Хаттаба или посыльных.

Наконец, есть версия об отравлении через поставлявшиеся боевикам продукты, или армейские сухпайки — их активно продавали некоторые коррумпированные российские тыловики. Вполне можно предположить, что мог быть использован знаменитый «новичок» или родственный по формуле яд.