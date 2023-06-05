Отравления, дроны, снайперы: как спецслужбы «ликвидируют» врагов государства

«На войне все средства хороши» — это одновременно и про эффективность, и про суровую правду жизни.

На Украине некоторое время назад был ликвидирован крупный офицер СБУ Иван Воронич. Пока о нем известно, что это полковник, старший оперативный сотрудник 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Без особого труда можно догадаться, что Воронич отвечал за диверсии, теракты и убийства на территории РФ.

Возможно, это возмездие за удары по стратегическим аэродромам, возможно — за то или иное громкое убийство на территории РФ или операции в пограничных районах. В принципе, долгое время Россия воздерживалась от таких методов, зато украинская сторона, в свою очередь, вела почти охоту за крупными военачальниками, лидерами мнений, глав новых администраций. Стоит полагать, что теперь удары будут симметричными, а украинская верхушка силовиков и иных «лиц принимающих решения» станет закономерной целью российских спецслужб.

Ну а мы сегодня расскажем о такой стороне военного дела, как целевые убийства.