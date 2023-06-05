Отравления, дроны, снайперы: как спецслужбы «ликвидируют» врагов государства

Отравления, дроны, снайперы: как спецслужбы «ликвидируют» врагов государстваСегодня говорим про «неудобненькие» аспекты работы госслужб
«На войне все средства хороши» — это одновременно и про эффективность, и про суровую правду жизни.
На Украине некоторое время назад был ликвидирован крупный офицер СБУ Иван Воронич. Пока о нем известно, что это полковник, старший оперативный сотрудник 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Без особого труда можно догадаться, что Воронич отвечал за диверсии, теракты и убийства на территории РФ.
Возможно, это возмездие за удары по стратегическим аэродромам, возможно — за то или иное громкое убийство на территории РФ или операции в пограничных районах. В принципе, долгое время Россия воздерживалась от таких методов, зато украинская сторона, в свою очередь, вела почти охоту за крупными военачальниками, лидерами мнений, глав новых администраций. Стоит полагать, что теперь удары будут симметричными, а украинская верхушка силовиков и иных «лиц принимающих решения» станет закономерной целью российских спецслужб.
Ну а мы сегодня расскажем о такой стороне военного дела, как целевые убийства.
Целевые убийства (ЦУ)
Этим термином обозначают ликвидацию противника (как правило, высокопоставленного, влияющего на ситуацию и ответственного за важные решения). По сути, это внесудебная казнь — без приговора независимого суда и вне поля боя. Поэтому правовой статус подобных операций остаётся довольно спорным. В итоге это поле одно из наиболее сложных и тонких в работе спецслужб — предельная сложность и высокие риски провалов.
Однако государства используют практику целевых убийств и не собираются отказываться. Причина лежит на поверхности — результат такой операции может стоить эквивалентно крупной военной операции, со многими тысячами боевых единиц техники или личного состава, и иметь стратегические последствия. При этом цена такой операции остаётся сравнительно низкой, а проведение — проще (для государства, не для диверсантов, конечно).
Долгое время такой подход считался недопустимым, а практика была нечастой, до XX века. По большей части это считалось не делом благородных людей, и унизительным для великой державы. Однако позднее, понимая все выгоды, правительства стали циничнее, а сам процесс стал утилитарным. В итоге любой крупный политический деятель, от президента, до полевого командира, заботится о личной защите, полагаясь не просто на телохранителей, а на целые спецподразделения и отделы контрразведки.
Далее мы рассмотрим наиболее громкие ЦУ последних десятилетий, и рассмотрим их через «инструменты», которые были задействованы.
Прямое устранение
Одной из самых громких спецопераций формата ЦУ в конце прошлого века стала ликвидация лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева 21 апреля 1996 года. Попытки ликвидации проводились с самого начала войны в Чечне, однако покушения закончились неудачей.
Удача российских спецслужб и военных случилась, когда был запеленгован сигнал спутникового телефона, позволивший вычислить координаты весьма точно. Поднятые в небо тактические бомбардировщики Су-24МР и штурмовик Су-25. Разведывательный вариант Су-24 нес на себе передовое по тем временам оборудование радиолокационного, лазерного и телевизионного обнаружения. Было использовано 2 самонаводящиеся ракеты, хотя, по воспоминаниям очевидцев, (жены и охранников) Дудаев был убит первой.
Спецслужбы знали о том, что чеченская верхушка в то время часто пользовалась этим способом связи, поэтому сценарий, очевидно, разрабатывали давно. С Дудаевым общалось много российских оппозиционеров — основная версия, что в роковой для себя день он связывался с Константином Боровым. Вполне резонно предположить, что при недоступности Дудаева слежку можно было организовать за оппозиционерами, контактирующими с ним. Операция требовала очень быстрой и слаженной реакции, а значит, просто ждать когда чеченский лидер воспользуется спутниковым телефоном, было малоэффективным.
В наши дни операции такого плана уже совсем будничные: можно вспомнить ликвидацию американцами главы спецопераций КСИР Касема Сулеймани в Ираке, при помощи ракет с беспилотника. Приказ напрямую отдал Трамп — в отместку за удары по базе США в Киркуке, в результате которых были погибшие и раненые солдаты США. Малозаметные дроны и спутниковая разведка значительно упрощают все этапы, даже против хорошо охраняемых целей.
Израиль подобные операции поставил просто на конвейер: чего стоит только операции с пейджерами и телефонами против руководства и рядовых членов Хезболлы в Ливане. В итоге удалось ликвидировать почти всю верхушку, включая генерального секретаря Хасана Насраллу. Позднее были уничтожены военные лидеры и руководители ядерной программы Ирана в недавней ирано-израильской войне.
Такой способ характерен для достаточно легитимных целей — военных и политических лидеров с сомнительной репутацией, или в ходе открытого конфликта. Государства, совершающие целевые убийства такого формата, не скрывают свою причастность, а о деталях ликвидации могут говорить открыто в СМИ и на пресс-конференциях.
Укол зонтиком
Знаменитая комедия с Пьером Ришаром основана на реальных событиях.
Операция была проведена болгарскими спецслужбами, жертвой стал болгарский же диссидент Георгий Марков. Поначалу он стал популярным и лояльным писателем в стране, однако со временем увлёкся критикой политического режима. В какой-то момент Марков смог выехать в Великобританию по, формально, официальным делам. Однако вскоре стал невозвращенцем, устроился на Би-Би-Си и стал критиковать родную власть на полную катушку.
7 сентября 1978 года Марков шёл на парковку к своему автомобилю и, проходя сквозь толпу, споткнулся и почувствовал легкий укол. Некий человек с зонтиком извинился, а через несколько часов Маркову стало плохо — температура, головокружение и тошнота. Его доставили в больницу и 11-го числа Марков умер. Перед смертью он успел упомянуть человека с зонтиком.
Тогда и поползли слухи об экзотических методах коммунистов по устранению своих оппонентов. Вскоре детали операции стали известны от советских перебежчиков из КГБ — операцию проводили болгарские спецслужбы, но планирование и снабжение шло от советских «гэбшников». Боевым ядом стал рицин — фитотоксин, белок растительного происхождения, с летальной дозой для человека с 0,3 мг/кг.
Собственно укола не было, в зонтик было вмонтировано нечто на подобии пневматического ружья, которое выстреливало микрокапсулу с рицином. Разумеется, дальность стрельбы и точность были мизерными, и действовать нужно было в упор. Исполнителем, по наиболее популярной версии, стал итальянец Франческо Гуллини, позже скрывшийся в Дании.
Напрашивается параллель с другим громким убийством — Степана Бандеры, в Мюнхене 15 октября 1959 года. Представлять Бандеру, полагаю, не нужно — в крайнем случае, Википедия пока не заблокирована. Убийцей был агент КГБ Богдан Сташинский, ранее устранивший националиста Льва Ребета. В обоих случаях орудием был пистолет-шприц в газетном свертке, «выстреливающий» цианистым калием.
Изучив характерные маршруты Бандеры, Сташинский караулил его в подъезде, пока в один день цель, потеряв бдительность, Бандера вошёл в подъезд без охраны. Соседи (они же и первые очевидцы) не слышали «выстрела», да и самого Сташинского не застали, тот быстро ретировался. Они слышали крик Бандеры и нашли его на ступеньках окровавленного.
Первым выводом следствия была скоропостижная кончина — инфаркт, паралич сердца или иная причина, потеря сознания, падение, и в итоге фатальный удар головой. Однако позднее, повторная экспертиза нашла следы цианистого калия, а версия усложнилась.
Разумеется, это не единственные примеры ЦУ с помощью специальных средств. В целом, такой метод можно отнести к устранению не прямых врагов государства — идеологов, политэмигрантов, религиозных лидеров. Часто они не являются прямой угрозой, их вред скорее долгосрочен, или же их устранение — акт устрашения остальных соратников. Устранить такую цель открыто — ошибочно, слишком высоки последствия для репутации страны, возможны санкции, ответственность перед международными судами.
Кроме того, такое вредно для резидентуры — большая шумиха повышает активности контрразведок и угрожает арестами цепочек важных и полезных в будущем агентов. Достаточно вспомнить случай с попыткой отравления перебежчика Скрипаля — детали вы и так знаете, много было шумихи. Впрочем, последнее — отдельная история, которая могла быть просто плохо подготовленной операцией по внутриведомственной инициативе, без привлечения серьёзных специалистов, и она относится к другому типу ЦУ.
Лучше всего, когда такая операция проводится вообще без выявления факта насильственной смерти — ну, умирают люди, запускают здоровье, игнорируют советы врачей.
Отравления
Вышеописанные операция — тоже отравления, зачем же тогда нужно выносить их отдельно? В тех случаях, убийство должно было быть замаскировано под скоропостижную смерть, потому применялись особые спецсредства.
Далее речь о ликвидации более прямых противников, однозначно ведущих террористическую деятельность или военное сопротивление, или их деятельность прямо наносит вред государству. Иногда достать их ракетами сложно — речь может идти о полевых командирах, скрытых в горах или джунглях. Или объект находится под защитой спецслужб другого государства, как например перебежчик, сливший много ценной информации.
Почему бы их, например, не пристрелить или ещё что-то? Как уже сказано, речь идёт о хорошо охраняемых, или высоко озабоченных безопасностью лицах (а часто и опытных в этом спецслужбистов-перебежчиков), понимающих, что их смерти хотят очень серьёзные люди.
Поэтому в таком случае для исполнителя важно иметь возможность сохранить жизнь исполнителя и предоставить киллеру возможность безопасно покинуть зону проведения операции. Причастность же к убийству страна-исполнитель не планирует особо скрывать или отнекиваться, как, впрочем, и подтверждать. Быстродействующие яды и, тем более, хитрые шпионские приспособления вроде боевых ручек/зажигалок, не подходят.
Характерным примером можно назвать ликвидацию полевого командира исламских наемников в Чечне и международного террориста Самера Салеха аль-Сувейлема по прозвищу аль-Хаттаб. Его ликвидация остаётся овеянной тайнами, достоверных деталей по сей день неизвестно. Понятно только одно — он был отравлен.
По основной версии, отравление произошло с помощью письма, переданного по внутренним доверенным каналам. Далее есть расхождения — в одном случае говорят о завербованном посыльном, в другом случае — о том, что ФСБ удалось перехватить письмо на одном из этапов, и пропитать сильнодействующим ядом. Причём яд был настолько сильнодействующим, что обречены были все контактировавшие с ним — погибло до 10 приближённых Хаттаба или посыльных.
Наконец, есть версия об отравлении через поставлявшиеся боевикам продукты, или армейские сухпайки — их активно продавали некоторые коррумпированные российские тыловики. Вполне можно предположить, что мог быть использован знаменитый «новичок» или родственный по формуле яд.