Эпилепсия: как мир борется с этим заболеванием?Есть ли новые разработки?
Если вам кажется, что эпилепсия — очень редкое заболевание и мало кто видел приступы вживую, то это не так. Судя по статистике, среди неврологических патологий эпилепсия занимает третье место, а в России примерно каждый четвёртый человек на тысячу населения страдает этим заболеванием. А это немало.
Причём, об эпилепсии известно уже давно: например, Цезарь и Македонский болели этим недугом. Она упоминается и в трактате Гиппократа «О священной болезни», где были удивительно точно описаны симптомы этой болезни, а уже древнеримский врач Гален выделял типы эпилепсии и предполагал, что её причинами могут быть повреждения мозга. А какое мнение у современной медицины?
Эпилепсия и как с ней быть?
Коротко об заболевании
Эпилепсия — хроническое заболевание головного мозга, с характерными повторяющимися припадками в виде непроизвольных судорог в любой части тела или же по всему телу сразу. Сопровождаются потерей сознания и отсутствия контроля за кишечником и мочевым пузырём.
Причина кроется в избыточных электрических разрядов в клетках головного мозга, причём нет какого-то конкретного участка коры, где это происходит. Сами же припадки бывают разные: они могут проходить, как незначительные провалы в памяти и мышечные спазмы, а могут дойти до продолжительных конвульсий. Ещё они различаются по частоте — от одного раза в год до нескольких раз в неделю.
Причины появления таких электрических всплесков много: заболевание может возникнуть на фоне уже имеющихся или же из-за родовой травмы, генетических аномалий, от удара по голове, инсульта и не только. Эпилепсией не заразна, но какая-нибудь инфекция, например менингит, может её спровоцировать. Выявляют заболевание при помощи ЭЭГ и МРТ.
Не только судороги?
Но помимо того, что у человека случаются судорожные припадки, из-за эпилепсии может даже нарушиться речь. Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и сотрудники из Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова провели исследование, как меняется языковая сеть мозга у человека с эпилепсией.
В исследовании участвовали как эпилептики, так и здоровые люди, которым давали задания наподобие «закончи фразу», а учёные следили за их мозговой активностью при помощи фМРТ. Российские специалисты выяснили, что у больных эпилепсией языковая сеть перестраивается, что ведёт к затруднению речи, поэтому с тестами они справлялись намного хуже, чем здоровые люди.
Ещё было выявлено, что при эпилепсии длинные связи внутри левого полушария мозга обрываются, и вместо них образуются новые короткие связи, которые соединяют левое и правое полушарие. А у здоровых людей языковая активность характеризуется длинными межполушарными связями. Так что, одними приступами тут не обошлось.
Лечение эпилепсии
Эпилепсия поддаётся терапии: больше половины людей с этим заболеванием могут просто принимать противосудорожные препараты и спокойно жить без всяких приступов. Существует несколько типов препаратов.
Одни не дают нервным клеткам возбуждаться и перекрывают доступ к натрию, другие «включают» защиту организма и нормализуют электрическую активность. Но всегда есть «но». Бывает, что такие препараты человеку не подходят, да и побочные эффекты могут оказаться довольно серьёзными.
Конечно, разрабатывают и менее вредные препараты, и даже ищут средства для исключительных случаев, когда всего на пару человек такая форма эпилепсии. Помимо таблеток, можно провести операцию. Есть пара вариантов: в одном случае необходимо с помощью МРТ понять, где очаг возбуждения в головном мозге и удалить его, а ещё существует вариант со стимуляцией нерва или мозга при помощи электродов.
Технологии не стоят на месте: в Лондоне 12-летнему мальчику провели операцию по вживлению нейростимулятора, который подает постоянный импульс тока и блокирует сигналы, которые могут привести к приступу. Частота припадков упала на 80%.
А в России проводили операцию с электростимуляцией блуждающего нерва. Специалисты устанавливают на нерв электрод и генератор импульсов, затем выстраивают нужный режим стимуляции. С таким подходом приступы становятся не такими сильными, и поэтому таблеток, от которых могут возникнуть побочные эффекты, пациенту принимать потребуется меньше. Или вовсе не нужно.
Другими словами, полностью избавиться от эпилепсии, в целом, возможно — примерно у 70% пациентов с таким диагнозом после медикаментозного лечения или хирургического вмешательства припадки прекращаются. Зависит от того, как эпилепсия проявляется, потому что даже после операции есть шанс того, что приступ может повторится. А можно ли ещё как-то помочь человеку с таким заболеванием?
Главное — предупредить
Как говорится, предупреждён значит вооружён. Существуют различные портативные устройства, которые мониторят состояние больного и могут уведомить самого человека, либо же врача и родственников о том, что вот-вот будет приступ.
В России специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) разработали свой вариант такого портативного устройства в виде браслета. Правда, пока лишь лабораторный макет, но всё же это перспективная разработка. Браслет контролирует объём крови в сосудах и может определять положение человека в пространстве, а на основе анализа данных замечает подступающий приступ и высылает уведомление.
Плюсом ко всему, разрабатывается мобильное приложение, которые хранит все данные о состоянии человека. Это удобно: пришёл на приём, показал, что с тобой происходило в течение недели по данным с браслета, и врач уже сможет сделать выводы, например, что таблетки не подошли.
Выявит заболевание лучше всех
Помимо браслета, отечественные учёные разработали автоматизированный метод определения на записях ЭЭГ мозговой активности, которая соответствует эпилептическим припадкам. За основу они взяли два разных подхода выявления приступов и создали двухэтапную систему.
Первый этап — алгоритм-классификатор выявляет на записях ЭЭГ сигналы, которые превышают норму мозговой активности. Это может быть как признак эпилепсии, так и внешние шумы во время сна, из-за них на ЭЭГ тоже может появиться аномалия. Затем на втором этапе записи с отклонениями прогоняют через нейронную сеть с машинным обучением, которая и ставит вердикт — есть приступ или нет.
Если разделить этапы и просто прогнать данные, то точность результатов будет около 10%, а вот если же их объединить, то она будет около 57%! Всё из-за того, что каждый метод по отдельности лжеданные принимает за правду, а этого помогает избежать дополнительная фильтрация.
Полученный результат дает надежду на создание автоматической системы разметки эпилептической ЭЭГ, что позволит существенно снизить рутинную нагрузку по разметке многочасовых записей на врачей-эпилептологов. Предложенная система разметки в настоящее время реализуется в виде программного продукта — онлайнового медицинского сервиса — коллегами из ООО «Иммерсмед» и может найти применение во многих медицинских центрах РФ.
Не только препараты могут помочь
В целом, эпилепсия сейчас подробно изучается, и учёные стараются придумать новые методы, чтобы люди с этим заболеванием почувствовали себя лучше — уйма различных препаратов, браслеты, которые предупреждают о том, что будет приступ, да и выявить заболевание сейчас намного проще. Так что, это вопрос времени, когда все эпилептики забудут о своём заболевании и начнут жить спокойно. Это ли не здорово?