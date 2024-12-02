Эпилепсия: как мир борется с этим заболеванием?

Эпилепсия и как с ней быть?

Коротко об заболевании

Эпилепсия — хроническое заболевание головного мозга, с характерными повторяющимися припадками в виде непроизвольных судорог в любой части тела или же по всему телу сразу. Сопровождаются потерей сознания и отсутствия контроля за кишечником и мочевым пузырём.

Причина кроется в избыточных электрических разрядов в клетках головного мозга, причём нет какого-то конкретного участка коры, где это происходит. Сами же припадки бывают разные: они могут проходить, как незначительные провалы в памяти и мышечные спазмы, а могут дойти до продолжительных конвульсий. Ещё они различаются по частоте — от одного раза в год до нескольких раз в неделю.

Причины появления таких электрических всплесков много: заболевание может возникнуть на фоне уже имеющихся или же из-за родовой травмы, генетических аномалий, от удара по голове, инсульта и не только. Эпилепсией не заразна, но какая-нибудь инфекция, например менингит, может её спровоцировать. Выявляют заболевание при помощи ЭЭГ и МРТ.