За пределами Солнечной системы: есть ли сверхжизнь на сверхземлях?

Отдельно стоит сказать о хтонических планетах — это бывшие газовые гиганты, которые потеряли свою оболочку. Жизни там, конечно, нет (если только не какая-нибудь хтоническая, хех).

Исследования экзопланет земной группы стали одной из самых захватывающих областей астрономии. Как же их находят?

Методы обнаружения

Вот вам варианты: метод транзита, метод радиальной скорости, метод микролинзирования и ещё всякие другие космические штучки. Учёные старательно наблюдают, как планеты скрывают свои родительские звёзды проходом перед ними или взаимодействуют с ними гравитационно.

Метод транзита

Представьте, что вы идёте по улице и кто-то проходит перед вами, и вы его видите. Так вот, учёные наблюдают за звёздами, и если планета проходит между звездой и наблюдателем, то она закрывает свет звезды. Измеряя это изменение яркости, они понимают, что там, возможно, есть экзопланета.