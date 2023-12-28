Необычные эксперименты в космосе

Международная космическая станция — не просто жестяная банка, в которой живут космонавты. По сути своей это огромная лаборатория, которая позволяет проводить исследования в уникальных условиях. За время её существования там проведены тысячи самых разных экспериментов, а микрогравитация открывает новые возможности.

Давайте чуть пристальнее взглянем на некоторые из них.

Пожар в космосе

С пламенем на МКС экспериментировали несколько раз. На первый взгляд устроить пожар в космосе — не самая лучшая затея, ведь и станций-то у нас не сказать что много. Но в этом и смысл.

Кто-то может вспомнить станцию «Мир», на которой случилось такое несчастье. Но там это был не совсем эксперимент (вернее, совсем не эксперимент). Огонь разгорелся из-за неисправности в системе подачи кислорода. К счастью, к станции было пристыковано два корабля «Союз ТМ», поэтому шестеро космонавтов успешно эвакуировались.