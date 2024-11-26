Пять великих вымираний: тайны древних катастроф и при чём тут Туапсе?

Началось всё с резкого снижения температуры воздуха, из-за чего уровень океанов упал, и около 85% всех морских видов исчезли. Концентрация кислорода и в водах Мирового океана, и в атмосфере снизилась практически до нуля, что всерьёз ударило по морским экосистемам.

Основная версия — глобальное похолодание и ледниковый период. Представьте себе Антарктиду, только по всему миру. Возможно, виноваты были вулканы или падение астероида, но факт остаётся фактом: жизнь в океанах пострадала конкретно.

Исчезли многие виды трилобитов, кораллов и других морских обитателей. Но на смену им пришли другие, в том числе и первые позвоночные, что стало началом нового эволюционного взрыва.