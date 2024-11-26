Пять великих вымираний: тайны древних катастроф и при чём тут Туапсе?Метеориты, вулканы и жизнь на грани
Представьте себе мир, в котором небо заволакивают облака пепла, земля трясётся под ногами, а океаны становятся кислотными. Звучит как сценарий из фильма-катастрофы? Однако это не плод воображения всяких Голливудов, а реальные события, которые происходили на нашей планете (и не раз!).
Речь идёт о массовых вымираниях — таких себе «перезагрузках» биосферы, когда жизнь на Земле переворачивалась с ног на голову.
Первая великая катастрофа
Первое крупное массовое вымирание произошло около 444 миллионов лет назад, на границе ордовика и силура.
Началось всё с резкого снижения температуры воздуха, из-за чего уровень океанов упал, и около 85% всех морских видов исчезли. Концентрация кислорода и в водах Мирового океана, и в атмосфере снизилась практически до нуля, что всерьёз ударило по морским экосистемам.
Основная версия — глобальное похолодание и ледниковый период. Представьте себе Антарктиду, только по всему миру. Возможно, виноваты были вулканы или падение астероида, но факт остаётся фактом: жизнь в океанах пострадала конкретно.
Исчезли многие виды трилобитов, кораллов и других морских обитателей. Но на смену им пришли другие, в том числе и первые позвоночные, что стало началом нового эволюционного взрыва.
Российские учёные, такие как Фёдор Шмидт и Валериан Рябинин, внесли значительный вклад в изучение ордовикских и силурийских отложений. Шмидт, исследователь Сибири, первым детально описал ордовикские фауны и флоры, а Рябинин изучал морских беспозвоночных того периода.
Их работы помогают понять, как климатические изменения в древности влияли на жизнь на Земле.
Загадочное исчезновение
Следующее на очереди — девонское вымирание. Оно произошло около 375-360 миллионов лет назад и включает в себя серию событий, из-за которых погибло около 75% всех видов. Почему оно загадочное? Да потому, что до сих пор не понятно, сколько оно точно длилось и почему вообще произошло.
Точно можно сказать, что длилось оно долго: от 500 тысяч до 15 миллионов лет, но именно поэтому и трудно сказать наверняка, что вызвало вымирание и даже отделить эту причину от следствия.
Потенциальными виновниками могли быть: вулканические извержения, изменения климата и уровня моря, а также падения астероидов. Ещё есть гипотеза, что растения слишком сильно заняли сушу, и это привело к изменению состава атмосферы и вызвало экологический кризис.
Во время девонского вымирания сильно пострадали морские организмы, такие как кораллы и трилобиты, а также первые лесные экосистемы. Но на смену им пришли более устойчивые формы жизни, включая ранних земноводных и предков современных рыб.
Великая смерть
Пермское вымирание, или «Великая смерть», произошло 252 миллиона лет назад и уничтожило около 96% всех видов. Это было самое крупное массовое вымирание в истории Земли, которое затронуло как море, так и землю и оставило планету практически пустой.
Основной виновник — Сибирские траппы: огромные вулканические извержения вызвали выбросы метана и углекислого газа, что привело к глобальному потеплению и закислению океанов. Планета, покрытая лавой и вулканическим пеплом, — не самое приятное место для жизни.
Сибирские траппы — это огромные вулканические плато в Сибири, которые образовались из-за мега-извержений лавы. Только представьте: из земли начинает извергаться лава и покрывает огромные площади, и продолжается это не неделю, не месяц, а сотни тысяч лет.
Практически все виды морских беспозвоночных, многие амфибии и ранние рептилии были уничтожены, а с трилобитами мы попрощались теперь окончательно. На суше же исчезли древние леса и множество насекомых.
Но после вымирания начался медленный процесс восстановления: появились новые виды рептилий, в том числе предков динозавров и млекопитающих. Сушу завоёвывают настоящие леса.
Изучение Сибирских траппов — ключ к пониманию причин и механизмов массовых вымираний.Многие учёные, такие как Франц Левинсон-Лессинг, Павел Чирвинский и Александр Добрецов, участвовали в этих исследованиях.
Изучали они не только сами траппы, но и их воздействие на окружающую среду, чтобы понять масштабы и последствия этих древних событий.
Время динозавров
Следующее крупное вымирание произошло около 201 миллиона лет назад в конце триасового периода: оно уничтожило около 76% всех видов и расчистило дорогу для динозавров.
Основной подозреваемый — Центрально-Атлантическая магматическая провинция — вулканы, которые выбросили кучу углекислого газа, что привело к глобальному потеплению и закислению океанов.
Многие виды морских рептилий, амфибий и древних архозавров (предков динозавров) исчезли, да и на суше вымерли многие виды растений и животных.
Но на смену им пришли динозавры, а также первые млекопитающие и птицы.
А ещё оно было сравнительно коротким (по геологическим меркам так вообще мгновенным) — меньше 10000 лет. Случилось всё это незадолго до того, как Пангея начала распадаться на части.
Российские палеонтологи тоже поучаствовали в изучении этого периода — анализировали отложения на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Эти исследования продемонстрировали более полную картину событий и подтвердили гипотезу о глобальном изменении климата, которое вызвала активность вулканов.
Прощание с динозаврами
Ну и самое известное вымирание произошло 66 миллионов лет назад и знаменито тем, что уничтожило динозавров. Затронуло оно и остальных жителей Земли: морских рептилий, аммонитов и многие виды растений.
Виновник — огромный астероид (10-15 км в диаметре), который врезался в район современной Мексики, найден и кратер, который назвали Чикшулуб. Этот удар вызвал выброс огромного количества пыли, что привело к резкому похолоданию климата.
По расчётам, в атмосферу было единовременно выброшено около 15 триллионов тонн пепла и разнообразного пылевого мусора — около 18 месяцев на Земле была ночь, Температура на континентах упала на 28 градусов, в океанах — на 11.
Пепел, который улетел в верхние слои атмосферы, грелся под солнечными лучами, а от него нагревался и воздух — температура стратосферы достигала 200 градусов Цельсия: озоновый слой истончился, а значит и защита от радиации ухудшилась.
В общем, вполне себе Апокалипсис.
Ну а потом на смену динозаврам пришли млекопитающие — так и началось их господство. Появились новые виды птиц и растений, а там уже и человек был на подходе.
Иридиевая аномалия
Недавно в районе Туапсе обнаружили нечто сенсационное — следы от метеорита, который, возможно, и отправил динозавров в вечный отпуск: на трассе Джубга – Сочи нашли аномальные геологические образования, которые, как считают учёные, связаны с падением огромного астероида 66 миллионов лет назад.
Падение такого большого тела оставило след и в геологии планеты в виде «иридиевого горизонта» (или просто — аномалии). Это такой слой земных пород с аномально высоким содержанием иридия. Этот редкий на Земле металл обычно связан с метеоритами (богатые иридием обломки от удара разлетелись по всей планете).
Туапсинская аномалия была обнаружена благодаря ископаемым радиоляриям — древним одноклеточным организмам, которые жили в то время. Эти микроскопические создания помогли определить возраст геологических слоёв и выявить связь с глобальной катастрофой.
Исследованиями занимался наш земляк, Дмитрий Кочергин, который с 2014 года изучает ископаемые радиолярии в этом регионе.
Исследования показывают, что Туапсинская аномалия — это не просто интересное геологическое образование, а ключ к пониманию событий, которые изменили жизнь на Земле. И кто бы мог подумать (кроме палеонтологов), что такие крошечные организмы, как радиолярии, помогут нам заглянуть в далёкое прошлое и раскрыть тайны динозавров.
Теперь, когда будете ехать по трассе Джубга – Сочи, знайте, что под вашими ногами — следы одного из величайших событий в истории нашей планеты.
Жизнь на краю
Каждое массовое вымирание открывало новую страницу в истории жизни. Но что ждет нас в будущем? На самом деле шестое массовое вымирание может быть уже в разгаре, и на этот раз виновник — человек.
Например, профессор Алексей Яблоков из Института проблем экологии и эволюции РАН изучал изменения климата, загрязнение окружающей среды и потерю биоразнообразия: недавние исследования в заповедниках Сибири и Дальнего Востока также показывают, что многие виды находятся на грани исчезновения.
Массовые вымирания напоминают нам, что жизнь на Земле не раз сталкивалась с вызовами. Но сейчас нам стоит задуматься: готовы ли мы стать причиной очередного массового вымирания?
Так что, когда в следующий раз будете смотреть на звёзды или гулять по лесу, вспомните: планета пережила кучу катаклизмов, и жизнь продолжалась.
Но жизнь на краю пропасти — это не просто строчки из рассказа, это наша реальность и наша ответственность.