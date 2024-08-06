Как новые американские истребители F-16 на вооружении Украины повлияют на СВО

Украина по всей видимости дождалась F-16. Пока не ясно толком ничего — сколько, где они будут базироваться и какие надежды на них возлагают. Конечно, боевые действия с ног на голову эф-шестнадцатые не перевернут. Во-первых, поздно. Во-вторых, этого мало.

Но на картину конфликта повлиять всё же могут. Вот об этом, мы и поговорим не поднимаясь с дивана.

Зачем знать модификацию?

Это принципиально важно. Дело в том, что F-16 давно не молод — платформа совершила свой первый полёт ещё в 1974 году. И вы, конечно, возразите мне в ответ, что российские МиГ-29 и Су-27 со всеми модификациями тоже не самые новые машины, созданные ещё в СССР.