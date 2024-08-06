Как новые американские истребители F-16 на вооружении Украины повлияют на СВО

Как новые американские истребители F-16 на вооружении Украины повлияют на СВОНенужный хлам или средство завоевания превосходства в воздухе?
Украина по всей видимости дождалась F-16. Пока не ясно толком ничего — сколько, где они будут базироваться и какие надежды на них возлагают. Конечно, боевые действия с ног на голову эф-шестнадцатые не перевернут. Во-первых, поздно. Во-вторых, этого мало.
Но на картину конфликта повлиять всё же могут. Вот об этом, мы и поговорим не поднимаясь с дивана.
Зачем знать модификацию?
Это принципиально важно. Дело в том, что F-16 давно не молод — платформа совершила свой первый полёт ещё в 1974 году. И вы, конечно, возразите мне в ответ, что российские МиГ-29 и Су-27 со всеми модификациями тоже не самые новые машины, созданные ещё в СССР.
Однако в различных классах вооружений был достигнут, скажем так, конструктивный предел. Большинство армий мира продолжает развивать имеющиеся платформы новым оборудованием, и именно это новое оборудование резко повышает боевые возможности. А если мы говорим о тех же шестнадцатых — F-16A и F-16E машины очень разные по боевым возможностям.
В первую очередь модернизации подвергаются:
Авионика — аппаратный комплекс управления и навигации. Ориентирование в пространстве, реакция машины на действия пилота, связь и передача данных, разведка и прочее.
РЛС — все современные истребители оснащены собственным радаром, за редкими исключениями.
РЛС в первую очередь позволяет использовать управляемое вооружение, вести разведку и доразведку целей. Это один из самых сложных и дорогих компонентов истребителя. От качества зависит дальность обнаружения и поражения большинства целей.
Защитные системы — комплекс мер, помогающих снизить вероятность обнаружения самолёта противником, и противодействие средствам поражения. Включают в себя:
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радиопоглащающее покрытие
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режим работы РЛС, при котором маскируется активность собственного радара, как правило, применение РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР)
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снижение заметности в ИК-диапазоне (или тепловая маскировка), за счёт чего истребитель сложнее сбивать ракетами с ГСН (головкой самонаведения)
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использование спутниковой навигации, прыгающих частот и цифровая передача шифрованных данных для работы в режиме активности вражеских РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы — помехи, перехват данных и т. п.)
Боевая машина с одним и тем же индексом может иметь как базовую комплектацию, так и самую последнюю. Может быть истребитель для собственных сил, или его «облегчённая» экспортная версия. Могут быть локализации для отдельных стран с аппаратурой и вооружением сторонних производителей и т. д.
Именно поэтому важно, какие именно F-16 получает Украина — от этого зависит понимание того, какова их роль, и что они должны делать там.
Какие F-16 должна получить Украина
Американские истребители часто указываются с двойными литерами, например F-16E/F. Так обозначаются модификации с двумя вариантами исполнения, где литера E — одноместный, а F — двухместный. Двухместные варианты — учебно-боевые, предназначены для обучения пилотов, однако могут использоваться и в бою. Второе место может быть переоборудовано для оператора дальнобойных вооружений, средств разведки и целеуказания или иных средств борьбы.
Известно, что свои машины Украине передали/передают следующие страны: Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия. Все они были модификациями рубежа 1980-1990 годов.
В американской армии для обозначения пакетов обновлений используется термин Block (Block 25 или Block 52). Так, даже под одной литерой, может скрываться разный набор аппаратных средств. Самолёты других стран часто модернизировались своими силами с помощью сторонних компаний, поэтому найти точную параллель с американскими вариантами (возможности которых более-менее известны) почти нереально.
В зависимости от сочетания пакетов, F-16 (как и любая другая техника), может получить и узкую специализацию — разведчик, самолёт РЭБ, или истребитель ПВО (ADF). В последнем случае машина получает усовершенствования в системе опознавания свой-чужой, радары с большей дальностью обнаружения и возможностями захвата сложных по конфигурации полёта целей, вроде баллистических и крылатых ракет некоторых типов.
Базовые модификации машин заявленных стран, которые были у них на вооружении, имеют литеры A/B. В первой половине 90-х годов они проходили модернизации, что позволило добавить к основной литере, литеру M. Каким пакетам обновлений это соответствует в американских аналогах говорить сложно, как мы уже упоминали.
Однако в некоторых источниках указано, что 61 F-16, переданных Данией и Норвегией, являются модернизациями по пакету Block 15 MLU (Mid-Life Update — обновление среднего возраста) в 1995 году. Это довольно общая модернизация, предполагавшая капитальный ремонт планера и некоторые обновления, которые были заимствованы из более современных пакетов.
- модульный компьютер миссии
В дополнение к прежней электродистанционной системе управления (автоматизация некоторых режимов полёта), новый компьютер объединяет себе и две другие основные опции — компьютер управления огнём и общий интерфейс. Он состоит из сменных модулей 32-битных микропроцессоров, поддерживает новые языки программирования высокого порядка, модулей мультиплексной шины, значительно повышающих скорость передачи данных.
Сведение большого числа аппаратуры в один компьютер — в два раза уменьшили массу и габариты вычислительных компонентов и на 37% снизили энергопотребление.
- базовый радар прокачан до AN/APG-66(V2) (FCR), который оснащался новыми компонентами обработки данных сигнала
Это позволило увеличить на 25% дальность обнаружения и усовершенствовать режим картографирования. Доплеровское заострение луча позволило увеличить разрешающую способность, при прежних габаритах антенны.
Совершенствование системы свой-чужой открыло возможности работать вне зоны видимости и использовать дальнобойные ракеты воздух-воздух AIM-120 AMRAAM, дальность модификаций которой в середине 90-х доходила до 70 км, а в последней модификации 2007 года — до 180 км.
- многофункциональные дисплеи и индикаторы, телевизионный канал , шлемный дисплей с наведением
Эти решения повышают ситуационную осведомлённость и позволяют пилоту значительно быстрее принимать решения и реагировать на угрозы.
- тактическая сеть Link 16, позволяющая оптимизировать и защитить передачу графических, аудио или текстовых данных
Это существенная прокачка действий уже на командном уровне, и при взаимодействии с другими видами войск. Используется скачущая частота дециметровых волн, что обеспечивает защиту от перехвата данных или их подавление РЭБ.
До кучи это улучшения эргономики, устойчивости к РЭБ, и GPS-навигация.
Опционально такая модернизация доводит возможности машин до пакета Block 50/52, которые в свою очередь доводят возможности машин A/B до уровня C/D. Это означает реализацию всепогодного использования, способность иметь на вооружении управляемые ракеты с дальностью за пределами видимости, обладать более высоким уровнем оперативности и быстродействия.
Что это значит для Украины
В целом, полученные истребители можно отнести к классу 4+, что означает, что боевые возможности таких F-16 превосходят имеющиеся у страны истребители МиГ-29.
F-16 — это полноценно истребитель, в отличие от более тяжёлого собрата F-15, который хорош и в качестве тактического бомбардировщика. Шестнадцатый уступает по дальности, тяговооружённости, в целом это более лёгкая и массовая машина, отчего и такая богатая экспортная биография.
Общие поставки должны составить 85 единиц. Это, конечно, не 300, о которых мечтало правительство Зеленского, но всё же внушительное количество. Хотя поставки идут поэтапно, как и с танками Леопард, поэтому выйти на это количество в ближайшее время не получиться. Пока предполагается, что базирование этих машин будет за пределами Украины, чтобы обезопасить их от ударов на земле.
Не следует ожидать, что F-16 — инструмент перелома хода боевых действий. Хотя в номенклатуре вооружений имеются и крылатые ракеты. Большое количество носителей могло бы резко повысить интенсивность ударов по территории РФ и значительно перегрузить российские ПВО.
Однако для этого нужны и большие поставки тех самых крылатых ракет, о чём пока в СМИ речи не идёт. С точки зрения применения авиабомб или ракет воздух-земля среднего радиуса эффективность F-16 сомнительна — особенно в условиях достаточно сильных российских войсковых ПВО. Украина по сей день не особо горит желанием активно использовать и более старые боевые самолёты, которые по-прежнему у неё в наличии.
По мнению большинства экспертов (в целом обоснованных), переданные украинцам модификации F-16 способны использовать дальнобойные ракеты класса воздух-воздух, а их РЛС способны работать по широкому перечню баллистических и крылатых ракет. Таким образом истребители будут выполнять роль перехватчиков, вероятно, вылетая на патрули с аэродромов в Польше и Румынии.
Получается что-то вроде кочующей ПВО среднего радиуса, так как аналогичные ракеты AIM-120 используются в комплексах NASAMS, показавших довольно неплохие результаты. На воздушном носителе дальность их может быть несколько больше, что позволит контролировать периметры на около 100 км в глубину (и возможно дальше, в зависимости от ракет).
Однако эффективность F-16 будет зависеть и от качества воздушной разведки, так как подлётное время с аэродромов соседних стран будет достаточно большим. Иными словами их эффективность может проявиться в комплексе, в современной системе вооружений, которой у ВСУ по-прежнему нет.