F-16: что за истребители ждёт Украина и как они изменят боевые действия

F-16: что за истребители ждёт Украина и как они изменят боевые действияТанки в сторону
Сегодня поговорим о том, как F-16 повлияет на эффективность ВВС Украины, что это вообще за машина и чего она стоит.
Фото: Staff Sgt. Matthew Kakaris | 35th Fighter Wing
Пока от темы танков можно отдохнуть и переключиться на новые темы — теперь повестка от просьб прислать танки Украине перетекает в повестку прислать самолёты Украине. Чаще всего фигурируют самолёты типа F-16.
Что это за самолёт, почему именно о нём речь, что он умеет, в чём особенность и как он соотносится с российскими истребителями — наконец-то разберём подробно.
Зачем американцам F-16, когда есть F-15?
Самолёт появился в 1974 году, через два года после F-15, так что по авиационным меркам это если не двойняшки, а погодки. Поэтому разница в цифре тут отражает не развитие машины, а два разных типа.
F-4 Phantom 3-го поколения должен был стать универсальной машиной, но не получилось. В 4-м поколении стало больше специализированных машин, а вот многопрофильности впоследствии удалось добиться за счёт разнообразных электронных компонентов, а не общими конструктивными решениями
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F-15 был логичным развитием авиастроения США 1970-х. В годы Вьетнамской войны американцы разочаровались в своих машинах III-го поколения. У них были запредельные скорости, мощные радары и дальнобойные ракеты, но низкая маневренность, а главное — избыточная многофункциональность. В этом поколении военным самолётам впервые требовалось сочетать качества истребителя, легкого бомбардировщика и штурмовика, в итоге машины не были достаточно хороши ни в какой дисциплине.
В первую очередь речь о F-4 Phantom, который для воздушного боя дополнялся F-5, а для работы по наземным целям — более профильным штурмовиком A-7. В то же время СССР начал сокращать отставание в сфере боевой авиации и выдал МиГ-23 и МиГ-25, которые вызвали беспокойство американцев ещё на этапе разработки (шпионы, везде шпионы).
Военно-морские силы тогда отвечали истребителями-перехватчиками F-14 Tomcat с изменяемой стреловидностью крыла, которые заменяли F-4. ВВС США чуть выждали, и получили более скоростной, за счёт новаторских аэродинамических решений для планера, истребитель завоевания превосходства в воздухе — F-15.
F-14 с изменяемой стреловидностью крыла. Прославлен фильмом Топ Ган, остаётся высокоскоростной машиной и по сегодняшним меркам, но на вооружении США давно не состоит
U.S. Navy photo
«Ну а что же F-16?», — спросите вы? А вот тут в ВВС США подключилась группа лоббистов в лице так называемой «Истребительной мафии» — офицеров-пилотов и аналитиков, которые давили на более радикальные технические решения, опираясь на статистику, высокие технологии, и крен в сторону специализированных самолётов.
Многофункциональные машины выходили сложными, а манера полагаться на качество бортовых РЛС и ракет воздух-воздух не оправдали себя ещё во Вьетнаме (где дорогие F-4 часто были жертвами дешёвых и отсталых МиГ-21). По мнению «мафиози», новый истребитель завоевания господства в воздухе должен быть в первую очередь манёвренным. Во вторую – дешёвым, технологичным и экономичным.
Этот подход называли «сочетанием высокого и низкого», то есть высокотехнологичные средства поражения дополнялись более дешёвыми, построенными на более практичных и отработанных подходах. Так зародился проект лёгкого истребителя и, чтобы вас не томить, им и стал F-16.
F-16 — что за птица?
Улыбчивый воздухозаборник F-16 размещён под фюзеляжем, за счёт чего вы легко отличите его от других машин
US Air Force, photo by Yasuo Osakabe
В сравнении с «пятнадцатым», он стал одномоторной машиной, уступая по скорости и боевой нагрузке, но превосходя по скороподъёмности и маневренности. Главная фишка F-16 — уменьшенная статическая устойчивость: например, тому же F-15 можно задать направление, и он будет верно держать курс, почти без вмешательств пилота. Самолёт с меньшей устойчивостью будет произвольно менять положение в пространстве и курс совсем не держит.
Однако за счёт уменьшенной устойчивости самолёт стал гораздо чувствительнее к управлению и способен быстрее срываться даже в самый сложный маневр, тогда как «устойчивому» требуется время «выйти из состояния покоя» и преодолеть аэродинамические силы, которые держат его ровно (упрощал как мог, да простят меня фанатики авиации).
F-16 был первым самолётом, который получил электродистанционную систему управления полётом, а по сути — бортовой компьютер, который производит расчёты и имеет доступ ко всем органам управления, тем самым не давая истребителю «ослушаться» пилота из-за «расслабленной устойчивости».
Иными словами, это ещё и первый самолёт без прямого механического управления пилотом, так как теперь появился посредник в лице компьютера. Сами пилоты про F-16 говорят так: «Ты не летишь на F-16 — он летит на тебе». Самолёт при своих особенностях высоко устойчив к сваливанию (потери действия аэродинамических сил, а далее потеря управления и неконтролируемое падение) даже при высоком угле атаки.
У F-16 меньше нагрузка топливом и вооружением, что обуславливает его как ближний истребитель, но развитие ракет «воздух-воздух» с активным наведением (выстрелил и забыл) типа AIM-120 AMPAAM постепенно выровняло самолёт с остальными. Но радиус действия, конечно, меньше.
Также в его арсенале широкий спектр ракет «воздух-земля», корректируемых и управляемых бомб и даже контейнеры с неуправляемыми ракетами, как на штурмовиках. Сочетание лазерного дальномера и компьютера позволяет с высокой точностью сбрасывать даже «тупые бомбы», мало отличные от тех что были в годы ВМВ.
F-15 во всей красе — грозная машина, несмотря на возраст
U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Tony R. Tolley
Почему именно F-16
В первую очередь стоит обратить внимание на количество — 16-х произведено в три раза больше, чем 15-х (4600 и 1500 соответственно). Помимо США 15-й стоит на вооружении 5 стран, и все они ближайшие союзники США — Япония, Южная Корея, саудиты, Сингапур и Израиль. Зато 16-й есть в примерно в 30 странах, из которых не со всеми у США гладкие отношения. Понимаете, да?
F-16 — это машина количественного усиления, или, как говорят ещё: «рабочая лошадка». Дело в том, что риски быть сбитыми есть у любого самолёта, и они часто не так различаются друг с другом, как боевые возможности.
более дорогой F-15 создан как машина для борьбы напрямую с СССР, где будет решать разнообразные задачи в воздухе и на земле — завоёвывать господство в воздухе, а F-16 брал на себя работу конкретно сражаться с советскими истребителями
более дешёвый F-16 мог применяться и для работы по земле, но там, где можно было ожидать высокую активность вражеских истребителей: больше шансов в дуэли на победу, не так жалко потерять и меньше секретной аппаратуры, на случай, если сбитая машина упадёт на территории врага.
F-16 полёт изнутри
F-16 гораздо дешевле в эксплуатации, что позволяет активнее его использовать в «колониальных войнах» и антитеррористических операциях по всему миру. В таких конфликтах не нужны машины завоевания господства в воздухе, оно и так за вами. А вот вопрос стоимости вылета/часа в полёте/месяца обслуживания стоит весьма остро.
такой дешёвый самолет можно активно продавать на рынках, загружая конвейер и делая его ещё дешевле для себя любимого
Со временем развитие бортовой аппаратуры, «умного оружия» и шлемного целеуказания сняли привязку оценки истребителей только по лётным характеристикам. Поэтому такая практичная платформа как F-16 получила множество модификаций, делая его более универсальной машиной и пока, пожалуй, самым массовым истребителем в НАТО.
Стоимость F-16 C/D с возможностью использования оружия за пределами видимости — 18,8 млн. долларов, более простые F-16 A/B — 14 млн. долларов. Для сравнения: стоимость F-15 C/D — свыше 30 млн. долларов, но это цены начала нулевых. Самые современные F-15 E/X стоят 110 млн., а сверху прибавляйте столько же на их гарантийную эксплуатацию. Топовые аналоги F-16 доходят до 80 млн.: теперь основная цена — это сама начинка и разрыв сократился, но 16-й по-прежнему обходится дешевле в эксплуатации.
Час эксплуатации F-16 стоит от 7000/28000 долларов, в зависимости от методов рассчета, что двукратно меньше F-15.
Подвижность машины
С чем сравнить у нас?
Прямого аналога у России нет, но чаще всего F-16 сравнивают с фронтовым истребителем МиГ-29. Российский класс фронтовых истребителей ближе к идеологии лёгких истребителей, так как предназначен для действий на малых радиусах для прикрытия наземной группировки, в отличин от тяжёлых Су-27 и его модификаций, действующих с большей нагрузкой вооружения и топлива.
МиГ-29 превосходит американского конкурента в мощности за счёт двух двигателей — это даёт большую скорость и значительное превосходство по скороподъёмности (330 м/с против 275 м/с). Но не обладает «фишкой» статической «расслабленности», а значит в маневренном столкновении менее резкий и вёрткий.
Отдельные преимущества F-16 в техническом оснащении — «миги» ранних модификаций «механические», более тугие и жесткие в управлении, чем усиленные компонентами эргономики пилотирования машины из США.
МиГ-29
SAVITSKY Vadim
По уже понятной причине (дешевизна и массовость) на переоснащение ВВС Украины, если уж и будут что-то отправлять, то именно F-16, которые могут передать не только США, но и ряд других стран. Подробно о модификациях неизвестно, но крайне маловероятно ожидать самые свежие машины.
В современном конфликте истребители стали более многофункциональными машинами, и, конечно, дуэлями друг с другом они будут заниматься в меньшей степени. В лице F-16 Украина может получить некую альтернативу оперативно-тактическим ракетам, такой себе аналог более дальнобойного «Хаймарса» — в первую очередь рассчитывают на этот самолёт как носитель крылатых ракет AGM-158 JASSM, имеющих дальность от 370 до 980 км в зависимости от модификации.
Кроме того, F-16 носит противокорабельные ракеты малой дальности AGM-119 Penguin и более дальнобойные Гарпуны, противорадиолокационные ракеты для прорыва и обезвреживания ПВО. Другой важный фактор — цифровая сеть Link 16, которая позволяет сразу получать данные о целях и обстановке от всех союзников, родов войск и БПЛА.