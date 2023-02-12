F-16: что за истребители ждёт Украина и как они изменят боевые действия

Пока от темы танков можно отдохнуть и переключиться на новые темы — теперь повестка от просьб прислать танки Украине перетекает в повестку прислать самолёты Украине. Чаще всего фигурируют самолёты типа F-16.

Что это за самолёт, почему именно о нём речь, что он умеет, в чём особенность и как он соотносится с российскими истребителями — наконец-то разберём подробно.

Зачем американцам F-16, когда есть F-15?

Самолёт появился в 1974 году, через два года после F-15, так что по авиационным меркам это если не двойняшки, а погодки. Поэтому разница в цифре тут отражает не развитие машины, а два разных типа.