Какие угрозы несет НАТО с внедрением F-35 в боевой состав

Все надежды НАТО на перспективную информационно-управляющую систему ODIN.

Итогом всего стала проблема боевой готовности авиакрыльев с F-35 на вооружении. Постоянные проблемы были даже в локальных конфликтах, а для применения F-35 в конфликтах стратегических, высокой интенсивности, большинство генералов считают истребитель непригодным и на 2025 год.

Поэтому ВВС продолжают полагаться на старичка F-16 и его поздние модификации, как на простой и надёжный инструмент. Тот самый F-16, который F-35 должен был заменить ещё в 2010-х.

А ещё цены... В начале программы в 2001 году бюджет оценивался в 200 миллиардов, в разгар реализации к 2017 году вырос вдвое (с поправками на инфляцию). Операционные расходы на всю программу с учётом эксплуатации должны составить полтора триллиона — итого почти два триллиона.

Стоимость летного часа F-35 для 2018 года составила 44 000 долларов, для сравнения F-16C – 22 500. Почти сопоставимо с самолётом завоевания господства в воздухе F-15C — 41 900. На сегодня этот показатель доведён до 35 000, и его будут продолжать оптимизировать. Стоимость единицы F-35 на сегодня варьируется в пределах 80 – 115 миллионов долларов, в зависимости от спецификации.

Недорогой рабочей лошадки не вышло, при том развитие программы и рост бюджета продолжаются. Всего произведено на сегодня 1200 единиц F-35 всех спецификаций, это при потребностях только США в 2100 машин. Ежегодный выпуск держится на планке 156 самолётов в год.

В защиту F-35

Тем не менее F-35 остаётся выдающейся боевой машиной в своём классе. Он имеет ограниченное боевое применение, но уже показал высокий порог возможностей в Сирии и Афганистане. Радары способны использовать высокоточное оружие даже в условиях высокой облачности — прямо сквозь облака.