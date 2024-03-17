ФАБ-1500 ускорит конец СВО: неплохо для бомбы 70-летней давности, но в чём суть?

Бомбы или ракеты?

Свободнопадающие авиационные бомбы сегодня — это не совсем то же самое, что было, например, во времена Второй мировой войны. Тогда точность бомбометания практически полностью зависела от качеств средств наведения, компетентности экипажа бомбардировщика и тактик применения авиации.

Именно поэтому существовало два основных способа бомбометания, доказавших эффективность. На тактическом уровне это пикирующие бомбардировщики — наведение при пикировании давало высокие результаты в точности, можно было попасть и по колонне техники, и по мосту. Так действовали знаменитые немецкие Ju-87.

Другое решение — ковровые бомбардировки. Это уже уровень стратегический, обычно это связывают с действиями англо-американской авиации, которые создавали особенно тяжёлые бомбардировщики и применяли их большими группами. Так удавалось сбрасывать тысячи тонн взрывчатки на ВПК и военную инфраструктуру Третьего Рейха. Однако, когда США попытались повторить эти практики во Вьетнаме, никаких военных результатов это не принесло, только колоссальные жертвы.