ФАБ-1500 ускорит конец СВО: неплохо для бомбы 70-летней давности, но в чём суть?Не «Ланцетом» единым
Конфликт на Украине с оптики военных технологий, это конфликт геймченджеров (game change — меняющий игру).
Меняется вообще портрет современной войны: одни, наработанные в прошлых мировых конфликтах решения, сменяются новыми, показывающими результат здесь и сейчас. Совершенно новая роль беспилотников, пересмотр идеологии применения РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы), применения высокоточного оружия и т. п.
Но меняется и более «классическое» вооружение, перестраиваясь на новые условия. Сюда следует отнести российские ФАБ-1500 (Фугасная Авиационная бомба) — особенно мощные авиабомбы, которые сильно влияют на очертания линии соприкосновения.
Бомбы или ракеты?
Свободнопадающие авиационные бомбы сегодня — это не совсем то же самое, что было, например, во времена Второй мировой войны. Тогда точность бомбометания практически полностью зависела от качеств средств наведения, компетентности экипажа бомбардировщика и тактик применения авиации.
Именно поэтому существовало два основных способа бомбометания, доказавших эффективность. На тактическом уровне это пикирующие бомбардировщики — наведение при пикировании давало высокие результаты в точности, можно было попасть и по колонне техники, и по мосту. Так действовали знаменитые немецкие Ju-87.
Другое решение — ковровые бомбардировки. Это уже уровень стратегический, обычно это связывают с действиями англо-американской авиации, которые создавали особенно тяжёлые бомбардировщики и применяли их большими группами. Так удавалось сбрасывать тысячи тонн взрывчатки на ВПК и военную инфраструктуру Третьего Рейха. Однако, когда США попытались повторить эти практики во Вьетнаме, никаких военных результатов это не принесло, только колоссальные жертвы.
Главная слабость обоих подходов заключалась в уязвимости самих самолётов, которым приходилось действовать в условиях массивного применения средств ПВО. Пока это были артиллерийские средства, потери были терпимы, но с появлением ракетных средств и радиолокационной разведки, игра всё менее стоила свеч.
В то же самое время точность бомбометания прямо зависела от факторов высоты, скорости и погодных условий (тот же боковой ветер, который на разных высотах разный по силе и направлению). Соответственно, чем выше забирался бомбардировщик и чем раньше он сбрасывал бомбы (до вхождения в активную зону ПВО), тем ниже была результативность.
Отчасти это решалось ракетным вооружением, ведь ракета имеет собственный двигатель и может управляться в полёте. Однако в то же время ракета значительно дороже бомбы, а масса боевой части составляет около 30%, ведь есть ещё двигатель, топливо и система навигации. Для сравнения, у бомбы боевая часть составляет от 70 до 90% массы.
Соответственно, авиация сильно ограничена в возможностях использовать особенно мощные ракетные вооружения.
Корректируемые и управляемые бомбы
Корректируемые бомбы родились ещё в годы всё той же Второй мировой. От обычных бомб их отличало более развитое оперение, что позволяло значительно точнее предсказать её место падения и снизить зависимость от погодных условий.
Тогда же появляются и управляемые бомбы, а в экипаже появляется оператор вооружения, который при помощи радиосигналов управляет оперением. Для повышения точности уже в 1944 году у британцев появляется телевизионный канал наведения, когда оператор в бомбардировщике видел на экране, куда летит бомба, и оперативно корректировал подлёт к цели.
В наши дни различия между корректируемыми и управляемыми бомбами всё более размыты. Происходит это из-за внедрения комплексов навигации и наведения. Сегодня для авиабомб применяются как методы спутниковой навигации, так и наведения по лазерному лучу, а оперение управляется уже в автоматическом режиме.
Причём не нужно сами бомбы даже переизобретать. Комплексами наведения и навигации можно модернизировать самые архаичные бомбы, 1940-х или 1950-х годов, не важно. Например, американская JDAM (Joint Direct Attack Munition) — именно бомбы такого типа получили название «умная бомба», а наведение производится при помощи GPS.
В отличие от лазерного наведения, спутниковое не боится погодных условий, в том числе пылевых бурь. Начало эры их применения пришлось на операцию НАТО в Югославии. С тех пор это стало стандартом бомбардировок. В соотношении цена-качество-могущество «умная бомба» оставляла ракеты далеко позади… для тактических дистанций, конечно.
Таким образом, бомбы могут поражать даже движущиеся цели. КВО (круговое вероятное отклонение) сведено к показателям близким к ракетам, отчего современные авиабомбы относятся к классу высокоточного оружия.
ФАБ-1500
Россия, разумеется, тоже имеет в своём арсенале такое оружие. В годы СССР велись опыты с управляемыми бомбами, но проекты не доходили до войск. Поэтому в годы Второй Чеченской войны российские войска таким оружием не поддерживались. Реальных результатов удалось добиться только в 2010-е годы в Сирии, где впервые применили КАБ-500.
Это управляемая бомба по лазерному лучу, который может подсвечивать цель как с самого самолёта, так и на земле спецгруппой. В модификации КАБ-500С используется спутниковое наведение по ГЛОНАСС. Кроме неё в Сирии применялись КАБ-1500 с проникающей боевой головкой — это особый бетонобойный боеприпас, способный доставать противника, укрытого мощными ЖБ-конструкциями или глубоко под землёй.
И та, и другая — оружие хорошее, но предполагают идеологию довольно локальных конфликтов, они довольно дороги в производстве, сложны. Но условия текущего конфликта на Украине предполагают совершенно другой объём боевых действий и, соответственно, расход боеприпасов.
А что, если разработать оперённый модуль, в который как в корзину можно положить самую обычную фугасную бомбу, и использовать её как корректируемую? Ну, то есть разработать аналог американских JDAM, и весь арсенал имеющихся авиационных бомб перепрошить и резко повысить эффективность? Тем более, что Украина комплекты JDAM получала и, несмотря на весьма ограниченные возможности авиации, применяет — например, удар по мосту на шоссе Горловка-Ясиноватая.
Так появился российский JDAM — УМПК или унифицированный модуль планирования и коррекции. Представляет собой навесное оперение, крылья, которые раскрывается в полёте, а также навигационную систему. Изначально, в предшествующей МПК, это была простейшая инерциальная система, а теперь говорят о системе, способной работать с ГЛОНАСС или GPS. Надо полагать, для определённых задач может иметься и компонент лазерного наведения (в любом случае, в открытых источниках этой информации предсказуемо не найти).
Модуль позволяет сбрасывать бомбы за 40-70 км от цели, в зависимости от массы. Это позволяет бомбардировщику (в основной массе это Су-34, Су-35 и, вероятно, Су-24) произвести метание до входа в зону действия большинства систем ПВО малого и среднего радиуса действия.
Угроза самолётам остаётся от дальнобойных ЗРК, типа С-300 или Пэтриот. Однако у Украины их очень мало — ими закрывают стратегические объекты. К тому же на сегодня довольно ощутимы потери, а ещё больше проблем из-за острейшего дефицита зенитных ракет для них.
Обычно УМПК применялись с бомбами ФАБ-250 и ФАБ-500. Все эти бомбы мало отличны от того, что применялось советской авиацией ещё в годы ВОВ. ФАБ-500 — довольно мощные бомбы даже по современным меркам, способные наносить комплексное (взрыв, осколки, взрывная волна и контузии) поражение в радиусе около 100 метров и создающие воронку в грунте диаметром 8-9 метров.
Велико было искушение использовать сверхтяжёлые авиабомбы ФАБ-1500 (М54), принятые на вооружение ещё в 1954 году — их много произведено и хранится на складах, применялись они довольно редко. Масса взрывчатого вещества в модификациях этой бомбы варьируется в пределах 436-870 кг.
Это делает ФАБ-1500 по мощности равной или превосходящей такие крылатые ракеты, как Taurus или Storm Shadow (БЧ около 500 кг). Но крылатые ракеты могут и летать до 500-600 км, чего не сказать о полуторотонной бомбе. УМПК изначально не был рассчитан на такую массу, потребовалось бы значительно увеличить размах крыльев и длину оперения, чтобы обеспечить такой махине, во-первых, достаточную дальность, а во-вторых, уверенное управление, чтобы сократить радиус КВО.
Однако инженерам удалось решить нетривиальную задачу. Есть информация, что УМПК даже дооснастили реактивным двигателем, что позволило довести дальность до 100 км. Это больше, чем дальность более лёгких собратьев. Таким образом ВКС получили массовое, недорогое оружие огромного могущества, которое можно использовать, практически не опасаясь противодействия ПВО.
Именно ФАБ-1500 приписывают итоговые успехи в прорыве обороны в Авдеевке — высокая точность позволила сметать укрепрайоны и узлы управления/коммуникации на тактической глубине. Сейчас это оружие многие эксперты окрестили новым геймчейнджером, так как аналогов ему в НАТО нет: JDAM работает с предельной массой бомб в 900 кг. ФАБ-1500 УМПК может повлиять на поле боя ничуть не меньше, чем дроны-камикадзе Ланцет в своё время.