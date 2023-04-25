Вы никогда не догадывались, что три этих знаменитых приложения создали в России, но это факт

Вы никогда не догадывались, что три этих знаменитых приложения создали в России, но это фактА ведь вы могли использовать их не раз и не два
В народе почему-то принято считать, что предприниматель — это или глуповатый торгаш с собственным магазином, раз в месяц приезжающий изымать деньги, либо сразу же какой-нибудь менее известный аналог Абрамовича с сырьевым бизнесом или Усманова, с собственным телеканалом, сайтами, сотовым оператором и, опять-таки, сырьевым бизнесом. А все остальные товары и обслуживание, стало быть, производят китайцы или лично Святой Дух. А по факту всё проще — богатыми в 2020-х гг. становятся те, кто придумывает решение простых и дешёвых, но постоянно нужным людям услуг. И для этого не обязательно быть «биллгейтсом» — примеры успешных молодых бизнесов или, как их называют, стартапов, есть и в современной России.
Слово «стартап» заколебало всех не меньше, чем «нанотехнологии», но уж потерпите — нам придётся его периодически употреблять, когда будем рассказывать о новых предприятиях и о том, как они совмещают общественную пользу с личным заработком.
В документальных зарубежных фильмах чаще всего «былина» о величайших бизнесменах начинается с того, что начинали они с деятельности в гараже/маленькой студии и учились-трудились-превозмогали. Ну и всякие гениальные маркетологи с инженерами буквально на каждом углу были, как сейчас доставщики фастфуда, и за счёт этого Apple, Uber, Netflix и остальные, мол, пришли к успеху. Но как-то всё это на нашу реальность не натянешь и не применишь.И даже кажется, что все достойные стартапы (молодые перспективные компании) появляются где угодно, но только не у нас.
Как и во многих других материях уровня «баба Нюра объяснила, как нам обустроить страну», плачут об отсутствии стартапов в РФ те, кто в теме нифига не разбирается. Сочных крутых проектов в РФ не то, чтобы много, но и не то, чтобы нет. Просто все бездумно тыкают на названия их приложений в смартфоне и не задумываются, что это оно — то самое. И мы сегодня расскажем о некоторых толковых начинаниях российских ребят (и девчат).
Ладно, а теперь серьёзно:
YouDo
Это такой сервис-агрегатор любых услуг (кроме, разве что, интимных). В нём вы или публикуете задание и на него в приложении/на сайте откликаются исполнители, или вы сами, например, автомеханик, электрик, сантехник, мастер по починке компов и т.д. — в таком случае предлагаете свои услуги, а потом вам на смартфон прилетают заявки от тех, кому эти услуги нужны.
Тематика — практически неограниченная: починить холодильник, посидеть с ребёнком, написать курсовую, отвезти вещи — почти всех, кого угодно, можно найти в помощь.
Да, доски объявлений никто не отменял, но в новом сервисе это получится быстрее, чем «позвонил — трубку не берут — позвонил второму — не сторговался по цене — позвонил третьему…».
Я вам не скажу за всю Россию — вся Россия очень велика. Но меня много раз выручали мастера оттуда, поэтому с этого сервиса я и решила начать статью (вы ещё вспомните об этом приложении или срочным мелким ремонтом электрики/сантехники). Заказчики услуг сами назначают цену и получают отклики, платить можно напрямую.
Быть на стороне исполнителя тоже неплохо: можно или быстро подзаработать без лишней возни, или уже становиться постоянным мастером в сервисе, с так сказать, карьерой (отзывы, наработанная клиентура и т.д.).
Кто додумался и как создал
У этого сервиса два создателя — Денис Кутергин и Алексей Гидирим. Они изначально пытались создать какой-нибудь свой бизнес и объединились для этого в 2009 году.
Изначально планировали создать какой-нибудь сайт для каких-нибудь там задач, но... к тому времени новшеств уровня «размещено в интернете для более удобного пользования в интернетом» было уже выше крыши. Поэтому взамен решили пойти от обратного и «прикрутить возможности смартфонов и интернета» к чему-нибудь из реальной жизни.
Потому что какого-нибудь дизайнера или программиста и так будут искать в онлайн-режиме, а при этом частных предложений по бытовым услугам было не очень много и среди них было абсолютно невозможно понять, за каким объявлением скрывается адекватный специалист, а где халтура или мошенники. При этом интернет позволяет контролировать качество работы и привлекать клиентов лучше, чем любое сарафанное радио, если продумать систему отзывов! В общем, разобрались, чего не хватает для того, чтобы заказчикам и исполнителям услуг было удобнее, после чего в 2012 году появился сервис и сразу мобильное приложение примерно с той концепцией, которая существует до сих пор. В том же 2012 проект стал полуфиналистом конкурса стартапов Forbes (а это уже вам не марки собирать, это признание!)
При этом нельзя сказать, что Кутергин и Гидирим «узрели гениальную идею и всё как попёрло!». В реальности всё было дольше, скучнее и сложнее. Искали и перебирали варианты, чтобы сервис предлагал что-то новое, но его не было сложно осваивать. Смотрели, создавал ли кто-то что-либо подобное, как оно действовало и почему не взлетело. Пытались просчитать, будет ли российский рынок отличаться во внедрии таких услуг от каких-нибудь европ и америк. Опрашивали своих друзей, создавали фокус-группы, заказывали крупные исследования, чтобы понять, а что будет пользоваться спросом, и что — никому не нужно (даже если в воображении казалось, что люди жить без такого не могут).
Соль в том, что они изначально не особо представляли, как конкретно зарабатывать с этой идеи. То есть изначально запускали YouDo как полезную для двух сторон (заказчиков и исполнителей) функцию. А первые инвестиции появились только спустя год, в 2013 году, до этого проект был запущен и развивался на личные средства создателей. Да, это не сенсационные истории из-за рубежа, когда когда инвесторы вкладываются в рискованную затею, она выстреливает, после чего на всех обрушивается успех и куча денег. Зато это разумный подход, по-своему эффективный.
Это такой не быстрый, но выверенный путь к успеху, когда методом проб и ошибок ты понимаешь, как правильно действовать, занимаешь свою нишу, вводишь нововведения, постоянно всё тестируешь и анализируешь, ждёшь обратную реакцию и приобретаешь нужный опыт.
Никто не знает заранее, будет ли идея молодых предпринимателей нужна кому-нибудь из вас, пользователей. Но рациональный подход объективно снижает как долю резкого взлёта, так и провала. Общие слова, конечно, но за подробностями — читайте или смотрите Дениса Кутергина, если вам интересно. Он любит рассказывать, как всё начиналось, в чём специфика ведения бизнеса в России и всё такое. Ну, если вам такое любопытно, конечно, потому что “сто советов от Стива Джобса” на отечественные реалии не очень ложатся, особенно в 2023 г.
InDrive
Возможность не просто через приложение заказать такси, но ещё и поторговаться, при этом всё через приложение и без перепалок с водителем — это ли не кайф? Потому что вы ведь знаете, как агрегаторы такси любят перерисовывать цены в бОльшую сторону (иногда умножая их вдвое, а то и выше). При этом ехать вам нужно, а платить втридорога не хочется.
Поэтому в InDrive другая схема: указываешь маршрут, предлагаешь свою цену, получаешь предложения от таксистов с их ценами и выбираешь среди них то, которое тебя устраивает больше всего.
Идею для сервиса продиктовала сама жизнь. Создатель Арсен Томский родом из Якутска, где часто из-за погодных условий и жёстких минусовых температур цена на такси резко подскакивала (да, совсем как в Москве, когда дождь идёт аж полчаса). Сначала была группа ВК, где люди предлагали свою цену, а независимые водители откликались. Звучит как-то самопально-колхозно, но всё равно это работало, спрос был. То, что под такие нужды нужно делать удобное приложение, было понятно почти сразу. Плюс ко всему на тот момент в Якутии не было таких сервисов, как Яндекс.Такси или Uber.
После популярности у себя в регионе сервис стал расширяться, заходя и в другие города России вплоть до Москвы. А потом, по мере роста популярность вширь, InDrive запуcтили и за рубежом — он стал популярным в Латинской Америке (да, в этом регионе не было подобных приложений), вышел на африканский рынок, добрался до Австралии и открыл офис в Нью-Йорке. Сейчас InDrive работает в более чем в 34 странах мира. При этом, что любопытно, развивался от не от столиц к регионам (как это обычно бывает), а наоборот. В 2021 году эта российская компания заключила миллиардную сделку и стала единорогом (нет, это не питомец сказочной феи из мультика, а то, во что превращаются самые успешные стартапы).
О создателе
Арсен Томский — программист, который стал предпринимателем. В университетские годы, как он сам рассказывает, всё свободное время тратил на программирование: много работал и параллельно пытался создавать свои собственные проекты (интроверты с идеей-фикс всех превосходят, как обычно). Ещё до идеи с сервисом такси он создал региональный портал (сайт), который был очень популярен среди местных жителей.
Вообще, Арсен достаточно скромен и признает, что «просто совпало» — создал сервис, который спасал людей от «диктатуры агрегаторов такси», а потом оказалось, что эту идею можно без ущерба для всех превратить в растущий бизнес. Сладенько-приторно звучит, но в принципе, так и есть — далеко не на всём из того, что полезно людям, можно заработать.
Getcourse
Страшно представить, сколько рекламы образовательных курсов вы видели в интеграциях ютьюберов и статьях, слышали в рассказах про «сына маминой подруги, который был глупым, а сейчас выучился на сертификат и деньги лопатой гребёт!». Сложно сказать, что пришло раньше — яйцо или курица — реклама образовательных курсов или желающие повысить квалификацию люди. Но дыма без огня не бывает и факт в том, что спросом доп.образование пользуется, да ещё каким!
И, раз уж мы сегодня говорим о примерах российских компаний, хорошо раскрутившихся и известных (ну, может не лично тебе, любителю новости под пиво смотреть с дивана, а тем, кто моложе и энергичнее), есть кандидат и в такой сфере. Это такой сервис (приложение, платформа, как угодно называйте) с онлайн курсами — Getcourse. Между прочим, вошла вошла в топ 10 успешных EdTech (образовательные технологии) стартапов в 2021 г. Корни проекта уходят в маникюрный бизнес
эх, сколько у нас держится на ноготочках. Главная идея — создать удобную площадку для желающих продать... свои лекции, мастер-классы, уроки обучения чему-либо и т.п.
Основатель
У истоков стоял Марат Нигаметзянов, который открыл онлайн магазин по продаже маникюрных принадлежностей. После этого он решил расширить поле деятельности и начал публиковать на сайте онлайн курсы по работе с ногтевыми инструментами. Чуть позже концепция изменилась, когда в 2013 присоединились Дмитрий Останин и Тимур Каримбаев — уже с 2014 г. и по сей день вместо обучения маникюру Getcourse стал просто сайтом/приложением, где вы можете найти курсы по обучению... всему!
Создатели сделали грамотный маркетинговый ход и сразу привлекли известных личностей, таких как Ирина Хакамада и Ляйсан Утяшева, на свою платформу. Ну а вслед за громкими именами люди «распробовали» количество обучающих материалов по самым разным профессиям, уже от узкоспециализированных крутых профессионалов, и дело пошло!
Особенно Getcourse взлетел во время пандемии коронавируса, когда люди оказались заперты дома и начали как делиться знаниями, так и потреблять их в огромных количествах: от курсов иностранных языков до уроков по приготовлению максимально вкусных эклеров или занятий по раскрытию женской энергетики
с дыханием всех частей тела. Поэтому в 2020 году российский Getcourse вышел на международный рынок. Сейчас площадка работает в Латинской Америке, Индии, Индонезии и Румынии.
Это, конечно, не все примеры успешных российских проектов, которые выросли из стартапов и продолжают развиваться из года в год. Но вы ведь устали от этой простыни и лучше вернуться к этому в отдельной статье?
Да, немногие из отечественных стартапов вышли на мировой уровень, факт, но и не «всё пропало, только нефтегаз продавать умеем и больше ни на что не пригодны». Есть и другие примеры, только вы либо по сторонам не смотрите, либо знаете о них, но помалкиваете, потому что тогда не получится убедительно плакаться о своей судьбинушке.
Есть ли у успешных российских стартапов какая-нибудь формула, благодаря которой они взлетели, а остальные — нет? Всё довольно скучно и банально:
Бизнес-грамотность (недостаточно быть маэстро с шедевральной идеей, само по себе ничего не взлетит)
Планировать, что как и когда будет воплощено
Надёжная команда, которая будет нацелена на результат, а не заниматься дележкой первых заработанных грошей до посинения
Рисковать только в исключительных случаях: тише едешь — дальше будешь