Вы никогда не догадывались, что три этих знаменитых приложения создали в России, но это факт

Слово «стартап» заколебало всех не меньше, чем «нанотехнологии», но уж потерпите — нам придётся его периодически употреблять, когда будем рассказывать о новых предприятиях и о том, как они совмещают общественную пользу с личным заработком.

В документальных зарубежных фильмах чаще всего «былина» о величайших бизнесменах начинается с того, что начинали они с деятельности в гараже/маленькой студии и учились-трудились-превозмогали. Ну и всякие гениальные маркетологи с инженерами буквально на каждом углу были, как сейчас доставщики фастфуда, и за счёт этого Apple, Uber, Netflix и остальные, мол, пришли к успеху. Но как-то всё это на нашу реальность не натянешь и не применишь.И даже кажется, что все достойные стартапы (молодые перспективные компании) появляются где угодно, но только не у нас.

Как и во многих других материях уровня «баба Нюра объяснила, как нам обустроить страну», плачут об отсутствии стартапов в РФ те, кто в теме нифига не разбирается. Сочных крутых проектов в РФ не то, чтобы много, но и не то, чтобы нет. Просто все бездумно тыкают на названия их приложений в смартфоне и не задумываются, что это оно — то самое. И мы сегодня расскажем о некоторых толковых начинаниях российских ребят (и девчат).