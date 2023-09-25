В завтрашний день смотреть: кто в советской и российской литературе предвидел будущее космоса

В завтрашний день смотреть: кто в советской и российской литературе предвидел будущее космосаКак российские и советские писатели-фантасты вдохновляют людей на исследование космоса
В мире литературы фантастика всегда играла особую роль. Она способна унести нас в далёкие и неизведанные миры, включая и бескрайний космос. Российские и советские писатели-фантасты внесли огромный вклад в этот жанр и создали произведения, которые не только развлекали, но и вдохновили молодых людей на исследование космоса.
Современные достижения в космонавтике уходят корнями в произведения писателей-фантастов, которые не только описывали космические полёты, но и предсказали даже некоторые технические детали.
Великие литературные образы, как у героев Жюля Верна, которые встречали возвращение с Луны в океане, которые встречали возвращение с Луны в океане, потом воплотились в жизнь — примерно то же самое позже произошло с астронавтами программы «Апполон».
Космическая фантастика в литературе не только существует до сих пор, но и продолжает вдохновлять новые поколения романтиков, которые потом идут работать в научно-исследовательские институты и конструкторские бюро.
Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия, сказка; за ними шествует научный расчёт, и уже, в конце концов, исполнение венчает мысль
Аэлита
Одна из самых вдохновляющих книг для того, чтобы посвятить свою жизнь космосу или космонавтике — роман «Аэлита» Алексея Толстого. Настоящая классика детско-юношеских книг, литературное наследие.
Эта книга рассказывает о путешествии на Марс, она вдохновила многих детей и подростков стать инженерами, лётчиками или даже космонавтами.
Настолько важная книга, что в честь главной героини романа, Аэлиты, назвали советский пилотируемый комплекс для полётов к Марсу.
В 1960-х годах советская космическая программа активно разрабатывала планы исследования Марса. «Аэлита» — это такая масштабная миссия с пилотируемым космическим кораблём, способным достичь Марса и вернуться на Землю.
Главная цель этой миссии — изучение поверхности Марса, ну и ещё поиск признаков жизни на планете.
Шестиместный космический аппарат должен был выполнить свою миссию за 630 дней. На Красной планете планировалось пребывание посадочного модуля с тремя космонавтами в течение 5 дней.
Межпланетный экспедиционный комплекс (МЭК) состоял из нескольких компонентов, включая межпланетный корабль весом 60 тонн, посадочный модуль весом 50 тонн и аппарат, который должен был вернуться на Землю, массой 8,6 тонны.
Чтобы корабль мог преодолеть такое расстояние, в нём использовали сразу несколько видов тяговых систем: и бортовой ядерный реактор, и электрореактивные, а также вспомогательные жидкостно-реактивные двигатели.
Для создания двухсотметрового МЭК задействовали метод сборки на орбите Земли, который включал стыковку двух беспилотных блоков массой по 150 тонн, выведенных в космос с помощью носителей Н-1М. Общая длина окончательного корабля составляла 128 метров.
Но не повезло, не срослось — в 1974 г., после того, как все четыре пуска тяжелого носителя Н-1 закончились авариями, СССР перестал тратить деньги на эти испытания. После этого отказались и от «Аэлиты» и всех других полётов, связанных с носителем Н-1М.
Да и советские учёные к тому времени осознали, что путь к Марсу намного сложнее и рискованнее, чем казалось по предыдущим подсчётам
Солярис
Ещё один роман, который вдохновлял людей по всему миру на космические исследования — «Солярис» Станислава Лема. Хотя Лем и не российский писатель, его работы очаровали и привели в космонавтику огромное количество людей в СССР и России, поэтому не упомянуть его я не могу.
«Солярис» рассказывает о таинственной планете, которая покрыта океаном и обладает разумом. Эта книга заставит вас задуматься, откуда взялся и «для чего нужен» космос. И о том, сколько всего не известного на сегодня скрывается за его границами.
Кстати, к известному фильму Тарковского, сам Лем относился довольно негативно из-за переосмысления режиссера; он считал, что Тарковский не понял его замысла.
И те, кто читал книгу, могут для себя отметить, что таки да, несмотря на общую линию сюжета, фильм и книга оличаются по своей сути.
В фильме в первую очередь речь идёт о человеческой натуре и внутреннем мире людей, о комплексах и неосознанном желании разрушать вместо созидания, либо конфликтовать с кем-то, что характерно для каждого из нас.
А вот в книге всё немного по-другому. В ней космос — это такое величественное пространство, а люди настроены на активное исследование окружающего мира вместо того, чтобы копаться внутри себя. Лем утверждает, что главное для человечества — это мы сами и наши собратья во Вселенной.
При этом люди всегда будут отказываться признавать то, что им не удаётся понять, и не в состоянии «прыгнуть выше головы». Поэтому всё, на что хватит человечества во взаимодействии с Солярисом, — лишь его описать, но не научиться чему-то.
Полдень
Не обошли вниманием космос братья Аркадий и Борис Стругацкие. Их книги, такие как «Трудно быть богом», «Обитаемый остров» или серия «Мира Полудня», раскрывают перед читателями фантастические миры. Также авторы размышляют о возможности контакта с внеземными цивилизациями.
Между прочим, с повести «Полдень, XXII век» Стругацкие запустили целую тенденцию в фантастической литературе — литературные конструкции «миров» со своей логичной реальностью. То, что сейчас школьники называют «лором» в компьютерных играх или «киновселенной» в фильмах о ряженых в костюме супергероев. Только у Стругацких не про супергероев, а про более реалистичные… хоть и в жанре фантастики, обстоятельства и локации.
Стругацкие смогли вместить в книги и научные, и философские идеи о путешествии во времени. После выхода повестки учёные годами и десятилетиями рассуждали об аномалиях времени и пространства, и об их воздействии на нашу реальность.
Да и вообще, произведения Стругацких побуждают людей задуматься о том, что ожидать за пределами нашей Земли, и в чём из этого неизведанного способно разобраться и сосуществовать человечество.
Туманность Андромеды
Среди ярких звёзд советской фантастики светит и имя Ивана Ефремова, автора романа «Туманность Андромеды». Это настоящий шедевр научной фантастики, одно из величайших произведений в космической литературе.
Роман «Туманность Андромеды» — это рассказ о будущем, в котором человечество освоило межзвёздные путешествия и начало исследовать далёкие миры. И вы прочувствуете себя в роли такого путешественника, когда будете читать о героях, отправившихся на планету Соррано. Астрономических «вкусностей» и приключений будет навалом!
Очень крутой по уровню погружения роман, который «растворяет» тебя в далёких звёздных туманностях и заставляет задуматься о том, насколько же мало мы знаем о Вселенной и сколько всего нового и необычного придётся осилить (прежде всего, психологически) людям, которые её исследовать большими темпами в будущем.
Иван Ефремов рассказывал, что в процессе написания романа он общался с учёными из разных областей науки. Он постарался собрать экспертные мнения не только о дальнем будущем, но и о ближайших новшествах, которые подарит человечеству освоение космоса в ближайшие годы.
Что интересно, он наперёд спрогнозировал некоторые аспекты нашей с вами современной жизни. Например, в книге у Ефремова весь образ жизни и труда человечества нацелен на борьбу со стрессом, а самые опасные психические симптомы — потеря интереса к жизни.
А какой сейчас основной враг у городского жителя? Стресс.
Хроническая усталость и неудовлетворенность собой, различные соматические заболевания, которые начинаются из-за нервного истощения, потеря интереса к работе и жизни (это ваше «выгорание» и не только») — всё это наша с вами реальность. Ещё есть и прямые научные предсказания:
- использование ионных двигателей (важное замечание касалось использования этих меньших тяговых двигателей для межпланетных полётов в рамках одной планетарной системы);
- предсказано существование боразона;
- характеристики анамезона отражают свойства кварк-глюонной плазмы.
Алиса, Кора и Посёлок
Говоря про космическую фантастику, нельзя не упомянуть и Кира Булычёва. Его любят за необычные и разнообразные миры со множеством планет, населённых самыми разными существами — от разумных до полуразумных.
Одно из самых известных произведений Булычёва — цикл «Приключения Алисы». Это рассказ о приключениях девочки-жительницы Земли по имени Алиса Селезнёва, которая отправляется, например, на поиски пропавшей экспедиции на планете Колеида.
Или отмечает свой день рождения на планете Альдебаран.
И в романе ценны не только приключения, но и то, что в ходе них Алиса встречает много необычных существ: разумных растений, роботов, пришельцев с других планет и даже космических пиратов.
Хотите ещё? Их есть у Кира Булычёва! Например, серия книг про ИнтерГпол, в которой этот самый ИнтерГпол (ИнтерГалактическая полиция) расследует преступления, совершённые в разных уголках Вселенной.
Главная героиня — агент Кора Орват, и, как говорил сам Булычёв, Кора Орват — это своего рода повзрослевшая Алиса Селезнёва.
Но лично я от себя советую прочитать роман «Посёлок», входящий в цикл «Павлыш». В нём говорится о выживших колонистах с Земли, которые живут (или выживают) на необитаемой планете.
Это малочисленная колония, у которой нет связи с остальным человечеством, грозит неминуемая деградация и вымирание: взрослые стареют и теряют надежду, дети превращаются в дикарей. Но каждые три года люди отправляются к кораблю, чтобы пополнить припасы и попытаться связаться с Землёй.
Как вы могли догадаться, роман написан в жанре социальной фантастики. Его главная идея —надежда есть всегда, а люди способны выжить и сохранить свою культуру и свободу даже в самых трудных условиях, если они будут работать вместе и поддерживать друг друга. Ну и традиционные мысли о том, насколько важно сохранять нашу связь с прошлым и не забывать о своих корнях.
© «Перевал» — экранизация первой части повести «Посёлок»
«Графоманство» и «выдумки»? Ну, может быть. Но не забывайте о том, что эти книги очень часто напрямую предвидели будущее. А в тех случаях, где не предвидели, дали людям силу и веру пойти в профессии, которые это будущее для всех нас приближают. И, возможно, первыми увидеть новые миры.
И уж тем более восхищает, как спустя много десятилетий в новом мире с цифровой техникой и новыми знаниями такие книги, как «Аэлита», «Туманность Андромеды» или произведения Стругацких не устарели. И их будущее — это по-прежнему и наше с вами будущее, которого мы всё это время стремимся достичь