В завтрашний день смотреть: кто в советской и российской литературе предвидел будущее космоса

В 1960-х годах советская космическая программа активно разрабатывала планы исследования Марса. «Аэлита» — это такая масштабная миссия с пилотируемым космическим кораблём, способным достичь Марса и вернуться на Землю.

Главная цель этой миссии — изучение поверхности Марса, ну и ещё поиск признаков жизни на планете.

Шестиместный космический аппарат должен был выполнить свою миссию за 630 дней. На Красной планете планировалось пребывание посадочного модуля с тремя космонавтами в течение 5 дней.

Межпланетный экспедиционный комплекс (МЭК) состоял из нескольких компонентов, включая межпланетный корабль весом 60 тонн, посадочный модуль весом 50 тонн и аппарат, который должен был вернуться на Землю, массой 8,6 тонны.

Чтобы корабль мог преодолеть такое расстояние, в нём использовали сразу несколько видов тяговых систем: и бортовой ядерный реактор, и электрореактивные, а также вспомогательные жидкостно-реактивные двигатели.

Для создания двухсотметрового МЭК задействовали метод сборки на орбите Земли, который включал стыковку двух беспилотных блоков массой по 150 тонн, выведенных в космос с помощью носителей Н-1М. Общая длина окончательного корабля составляла 128 метров.

Но не повезло, не срослось — в 1974 г., после того, как все четыре пуска тяжелого носителя Н-1 закончились авариями, СССР перестал тратить деньги на эти испытания. После этого отказались и от «Аэлиты» и всех других полётов, связанных с носителем Н-1М.

Да и советские учёные к тому времени осознали, что путь к Марсу намного сложнее и рискованнее, чем казалось по предыдущим подсчётам

Солярис

Ещё один роман, который вдохновлял людей по всему миру на космические исследования — «Солярис» Станислава Лема. Хотя Лем и не российский писатель, его работы очаровали и привели в космонавтику огромное количество людей в СССР и России, поэтому не упомянуть его я не могу.

«Солярис» рассказывает о таинственной планете, которая покрыта океаном и обладает разумом. Эта книга заставит вас задуматься, откуда взялся и «для чего нужен» космос. И о том, сколько всего не известного на сегодня скрывается за его границами.