Космический экспресс: как «Союзы» добираются до МКС за пару часов

Новости о полётах к Международной космической станции пестрят разными терминами: «быстрая схема», «двухвитковая схема», «многовитковая схема». Одни корабли долетают за несколько часов, другие — за двое суток. Как же разобраться во всем этом многообразии?

Точность — вежливость королей

... но не космонавтики.

Вывести космический аппарат (КА) на орбиту с точностью до миллиметра — задача пока невыполнимая. Даже самые современные ракеты-носители и системы управления не могут гарантировать идеальную точность. Виной тому несовершенство «железа» и непредсказуемость атмосферы Земли.

Многие параметры атмосферы можно измерить заранее, но полностью предсказать их поведение на всей протяженности траектории полёта просто невозможно даже в теории. На практике всё еще сложнее — измерения устаревают с каждой минутой до запуска.