Зачем проводить выходные на российском фестивале по кибербезопасности

Зачем проводить выходные на российском фестивале по кибербезопасностиСкучно не будет!
О чём речь
Несмотря на то, что фестиваль Positive Hack Days Fest 2 выглядит «стильно, модно, молодёжно ©», появился он не в этом году (и даже не в 2022, как большинство нынешних проектов), а в 2011. Конечно, в те времена мероприятие было куда скромнее: началось всё в рамках форума. Тогда основными темами стали: госрегулирование информационной безопасности в России, защита банковских систем дистанционного обслуживания, сохранность данных в облаке. Сегодня масштабы дискуссии и организация заметно выросли, но контекст основного направления не изменился.
Все мероприятия проходят в Москве на территории спортивного комплекса Лужники с 23 по 26 мая, но если вы в другом городе или вам просто очень лень ехать, а заценить что да как всё равно хочется, то можно подключиться онлайн — некоторые части программы транслируются и сохраняются в записи. Кстати, с собой смело можно брать детей, для них тоже предусмотрели различные активности (ловите идею, если не знали, куда вывести своё чадо на выходных).
Кибербезопасность — это совокупность способов защиты цифровых данных в киберпространстве. Под угрозой находятся: информационные системы и приложения, телекоммуникационные сети, компьютерное оборудование, облачные данные и приложения.
Не стоит думать, что это нужно только хакерам и программистам: когда вы или кто-то из ваших близких ведётся на очередную схему интернет-мошенников, то знайте, это именно из-за отсутствия знаний в области кибербезопасности.
А с каждым годом способы вас провести совершенствуются и становятся все более продуманными, так что запомнить правила «никому не говорить пароль и три цифры на обороте карты» уже явно недостаточно, если хотите выжить в жестоком онлайн мире. Вопросы кибербезопасности актуальны практически для каждого из нас: в теме должны быть все, и даже не возражайте!
Бесплатные мероприятия
Весь фестиваль глобально разделён на открытую (бесплатную) и закрытую часть. Первая доступна всем, но бесплатно не значит плохо – программа действительно насыщенная и объемная.
Само пространство представлено как Кибергород со множеством интерактивных инсталляций: можно посетить воркшопы, поучаствовать в шахматном турнире, послушать про инвестиции в кибербезопасность, ну и, конечно же, линия с фудкортом присутствует, голодными вы не останетесь. Отдельного внимания заслуживает инсталляция с цифровыми лесом, где берёзки так и просятся их обнять.
Теперь к самому интересному — а какую культурную программу нам предлагают? Научпоп на тему киберграмотности и IT в цифровом искусстве. Например:
-
Топ 10 мошеннических схем в цифровом пространстве
-
Служба безопасности банка, «черная пятница» и дипфейки: как нас обманывают в повседневной жизни
-
Следопыты цифрового леса: кто и как охотится на ваши данные и кто их защищает
-
Доступный кибербез: как попасть на стажировку в ИБ
-
Внедрение искусственного интеллекта в кинопроизводство
И много чего ещё занимательного, с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте.
Если вы не очень любите сидеть на пятой точке и хотите больше активностей на выходных, то можно поучаствовать в квесте: «Квест для взрослых и детей проходит в Кибергороде, где главенствует сошедший с ума искусственный интеллект. Тебе предстоит провести расследование: изучить информацию о разных системах и устройствах, выявить, кто их атакует, и разобраться, почему же ИИ сломался».
Фанатам стримов по киберспорту тоже будет на что поглазеть (а заодно и появится повод выбраться из комнаты). На фестивале проходит кибербитва Standoff 13.
Кибербитва — киберучения, в которых специалисты по ИБ проверяют защищенность систем компаний из разных отраслей экономики на примере виртуальных государств.
Команды делятся на красных и синих: красные (нет, Владимир Ильич тут не при чём) атакуют системы виртуальных государств и пытаются украсть данные, взломать систему завода или отключить все светофоры в городе. Синим же нужно отследить это и предотвратить.
На арене расположены макеты городов, через которые демонстрируются процессы «битвы». В таком игровом формате наглядно демонстрируется, как важна кибербезопасность и какие последствия бывают от подобных атак.
А что подготовили для профи
Научпоп, развлекухи и квесты это, конечно, классно, но и серьёзным вещам внимание тоже надо уделить. Эту часть фестиваля создатели называют «традиционной» (отсылка к первоначальному форуму из 2011 года). Вход на неё уже по билетам и платный (средства идут в благотворительный фонд),
халява закончилась, но объективно говоря, не всем оно и надо: профи-раздел для людей, которые уже связаны с кибербезопасностью.
Основные направления: кибербезопасность, разработка и бизнес. Темы докладов и круглых столов также сложнее и глубже: серьёзные дяди и тёти в костюмах (ну, не только в костюмах) и международные эксперты обсуждают такие вопросы:
-
Как создать сообщество в сфере ИБ и не сгореть
-
Критическая уязвимость для атаки с подделкой доказательств в zkEVM
-
Использование Semgrep для обеспечения безопасности кода
-
Импорт бинарных зависимостей в Python
По классике, фулл
в комментах на сайте.
Билеты разошлись крайне быстро, но часть программы тоже транслируется онлайн, поэтому можно будет подглядеть за некоторыми спикерами.
Дополнительные приколы и развлечения
Слово «фестиваль» в названии звучит не просто так, порадуют нас и музыкальной частью. «Последний киберзвонок» — концерт под открытым небом (часть хедлайнеров держат в секрете), а также:
-
показ фильма «Мотыль. Свет. Пламя. Пыль»
-
стендап от популярного комика о непростой жизни человека в цифровом пространстве
-
поэтический концерт «Приближая космос»
Любителей конкурсов с призами также не обделили: они смогут принять участие в разных активностях, проявить свой талант и получить фирменный мерч. А для тех, кто не может скрывать свой невероятный интеллект и очень любит «соревноваться мозгами», организовали олимпиаду по программированию. Задачи на разные темы: линейный и двоичный поиск, сортировки, линейные структуры данных, графы и другое. Фанаты настолок могут присоединиться к турниру по Zone of Threats (это игра на тему кибербезопасности, где нужно обходить хакерские ловушки и вычислять атаки).
Пусть вас не пугает мудреное название, Positive Hack Days Fest — классный вариант провести выходные, хотя и не самый очевидный. Если вы связаны с кибербезопасностью, то, скорее всего, знаете про данное мероприятие и уже приобрели билет, а если вы максимально далеки от темы, то тем более нужно пойти! Узнать что-то новое по столь важной теме лишним не будет, тем более вопросы своей киберсохранности в ваших же интересах.
Совместить интересные выходные с информационным просвещением приятнее вдвойне. К сожалению, все плюшки фестиваля могут затестить только москвичи, но не забывайте, что онлайн можно подключиться из любой точки мира, а заодно и послушать pro-спикеров бесплатно.