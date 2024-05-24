Зачем проводить выходные на российском фестивале по кибербезопасности

О чём речь

Несмотря на то, что фестиваль Positive Hack Days Fest 2 выглядит «стильно, модно, молодёжно ©», появился он не в этом году (и даже не в 2022, как большинство нынешних проектов), а в 2011. Конечно, в те времена мероприятие было куда скромнее: началось всё в рамках форума. Тогда основными темами стали: госрегулирование информационной безопасности в России, защита банковских систем дистанционного обслуживания, сохранность данных в облаке. Сегодня масштабы дискуссии и организация заметно выросли, но контекст основного направления не изменился.