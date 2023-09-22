Как очистка воды влияет на здоровье и какой способ фильтрации лучший

Со временем многие стали образованнее и решили, что это проделки маркетологов, а рассчитывать количество воды нужно индивидуально. Как оно правильно, спорить мы не будем, тут каждый решает сам, сколько воды ему пить, но то, что организм должен получать достаточное количество воды — факт . Причём не просто любой жидкости, чая там или «Доброй колы», а именно качественной воды.

Вода для ценителей

Назревает следующий вопрос: а какая она, качественная вода? Ответ «из под крана норм, пить можно» — неверный. Во-первых, не всем повезло находиться в Москве, где трубы Мосводоканал уже поменял на новые, во-вторых, дело не только в чистоте. Вода, которую нам стоит пить, на самом деле штука сложная. Организму желательно не просто утолить жажду и не отравиться, а ещё получить что-то сверху. Под «что-то» мы подразумеваем всякие там минералы, а не «целебную силу и заряды из космоса», так что можете сворачивать вкладку Чумака на Рутубе и убирать банки.