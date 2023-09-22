Как очистка воды влияет на здоровье и какой способ фильтрации лучший

Как очистка воды влияет на здоровье и какой способ фильтрации лучшийСпонсор статьи — пенсионеры с камнями в почках
«Улучшенная витаминами и минералами» вода — это маркетинг? Правда ли, что бутылках из магазина вода очищена лучше, чем в фильтре дома? Или всё ерунда, кроме обратного осмоса? Снова говорим о вечном.
Всем нам ещё со школьной скамьи твердили, что вода — источник жизни, и вообще человек — это не только мешок с костями, но еще и 70 % воды (ну спасибо, что хоть не рыбы-капли). Здоровый образ жизни вошел в моду, мы повзрослели и все чаще слышим о необходимости обильного пития. Да-да, те самые «минимум 2 литра воды в день, иначе у вас что-нибудь отвалится».
Со временем многие стали образованнее и решили, что это проделки маркетологов, а рассчитывать количество воды нужно индивидуально. Как оно правильно, спорить мы не будем, тут каждый решает сам, сколько воды ему пить, но то, что организм должен получать достаточное количество воды — факт. Причём не просто любой жидкости, чая там или «Доброй колы», а именно качественной воды.
Вода для ценителей
Назревает следующий вопрос: а какая она, качественная вода? Ответ «из под крана норм, пить можно» — неверный. Во-первых, не всем повезло находиться в Москве, где трубы Мосводоканал уже поменял на новые, во-вторых, дело не только в чистоте. Вода, которую нам стоит пить, на самом деле штука сложная. Организму желательно не просто утолить жажду и не отравиться, а ещё получить что-то сверху. Под «что-то» мы подразумеваем всякие там минералы, а не «целебную силу и заряды из космоса», так что можете сворачивать вкладку Чумака на Рутубе и убирать банки.
Что по минералам
Если вам тоже было когда-нибудь настолько скучно, что вы разглядывали этикетки на бутылках минералки, то вы, вероятно, заметили, что там пишут её состав (а иногда и медальки рисуют). Да, состав воды, Карл! И дело не в том, что производители сошли с ума, просто они указывают, сколько полезных элементов содержит их продукция.
Окей, вода может быть не просто чистой, но ещё и с минералами, а какой в этом толк? Нельзя просто взять и все эти минералы, витаминчики и прочие прибамбасы получить из еды или вообще из пилюль? Можно, более того, споры о пользе питья минерализованной воды не утихают. Кто-то придерживается позиции, что вода должна быть «просто водой и точка». При этом, соблюдать сбалансированную во всём диету каждый день сложнее, чем запариться над составом питьевой воды.
А можно ли обойтись без этих минералов? Вот сколько живём, не задумываясь об этом, и ничего, нормально всё! Конечно, можно и так, вопрос только в качестве жизни и нашем самочувствии. Такие базовые ежедневные потребности на нас сильно влияют, а, учитывая, столько всего страшного и вредного мы потребляем, то возможность помочь своему организму — не самая плохая идея.
Немного конкретики
Наверное, многие из вас часто слышали что-то вроде «наша вода богата кальцием, калием и магнием», но над смыслом этого богатства задумывался не каждый (биохимикам привет, остальным соболезнуем). Сейчас не будем углубляться в жёсткую науку и разбираться на молекулярном уровне, тем более мы и не умеем, а просто поясним, какую выгоду мы получим.
Кремний делает наши кости твёрдыми, отвечает за состояние суставов и их подвижность. Не хотелось бы огорчать, но что будет, если не получать этот самый кремний? Есть риск ухудшить состояние кожи, волос, ногтей, сальных желёз. Кремний принимает активное участие в минеральном обмене в организме, и его нехватка отражается в том числе и на иммунной системе.
Хроническая усталость, головные боли и снижение работоспособности — не всегда результат влияния быстрого темпа жизни и нагрузки от злого начальника. Иногда это звоночек, что в организме недостает магния. Дальше хуже — аритмия и склонность к тромбообразованию. Ладно, всё-всё, мы обещали не пугать.
С кальцием тема сложнее. Дело в том, что некоторые наоборот стараются полностью исключить его из воды, так как он влияет на жёсткость и вкусовые качества. Плюс — переизбыток кальция не есть хорошо (как и переизбыток чего угодно, на самом деле!), это грозит отложением лишних солей. Однако, полностью избавляться от него — идея не самая гениальная. Вы, конечно, можете сделать это, но потом не жалуйтесь на боли в костях, ломкость ногтей и выпадение волос. Вдобавок, могут возникнуть проблемы со свертываемостью крови, и сердечко может пошаливать, а оно нам совсем не надо. И в сторону магазинного молока с надеждой не смотрите, им столько кальция не возместить, так что лучше найти баланс при помощи воды и иных продуктов.
За иммунитет и красоту ответственность лежит на цинке. Развитие костной и мышечной тканей, активность сальных желёз, здоровье кожи, волос и зубов — всё на нём, поэтому его отсутствие и сказывается негативно на этом всём. Бонусом идёт недосып, плохой аппетит и раздраженный кишечник. Помимо кремния, кальция, магния и цинка есть ещё ого-го сколько всего, что нужно нашему организму и что можно получить из качественной воды ( йод там, например, или что-то типа фосфора).
У нас дома
Окей, допустим, нам удалось вас убедить, что воду нужно пить не абы какую, а особенную. Ну а что пьем мы, среднестатистические россияне (и нет, мы не про сорокоградусные напитки )? Вроде как редко встретишь тех, кто рискует пить воду прямо из-под крана. Оно, конечно, не смертельно, но большинство предпочитает какой-никакой этап очистки. Вот тут-то и возникает камень преткновения.
Как поступают многие: устанавливают фильтр под раковину, появляется дополнительный мини-кранчик. Удобно же, один раз запарился, и всё, у тебя чистая вода в режиме нон-стоп, только не забывай время от времени менять фильтры, ага. Вообще, по-умному, такой способ очистки называется «обратный осмос», и, помимо плюсов и удобства, там есть и куча минусов, один из которых — слишком мощная очистка воды. (Да-да, это минус, если вы не хотите пить дистиллированную воду, учитывая всё вышесказанное). Вымывается не только ненужная гадость из водопроводных труб, но и столь необходимые минералы.
Вообще, касательно доступа к питьевой воде: у России есть один значимый плюс, о котором мы мало задумываемся — доступ к пресной воде.Не все страны обладают такой роскошью, и это не аргумент в стиле «а вот там-то кто-то вообще голодает», потому что это не бонус экономического развития, а чистая география.
Также, из-за того, что Россия-матушка у нас огромная, а плотность населения не такая уж и большая, то исходя из банальной логики, вода чище. Однако, всё это не отвечает на вопросы про минерализацию.
На различия в составе влияют и размеры страны . Понятное дело, что запариваться с глубоким анализом желающих мало, это муторно и затратно, но получить общие сведения в зависимости от своего региона не так уж и сложно. Очевидно, в столичных окрестностях с водой дела в целом обстоят лучше
и не только с водой. А в северной части, в отличие от центральной, минералов в питьевой воде крайне мало, она, как это принято называть, «мягкая». С одной стороны, не будет перебора того же кальция в организме, но есть риск недобрать, причём не только его.
В идеале, чтобы пить максимально качественную воду с ощутимой пользой для организма, нужно сделать анализ своей водопроводной воды, затем сделать анализ своей крови, сопоставить данные и восполнить отсутствующие минералы или, наоборот, снизить их содержание в зависимости от результатов.
Решение «водного вопроса».
Кто виноват и что делать? Если вас всё-таки вдохновила мысль пить нормальную воду со всеми плюшками, а не демо-версию какую-то, то сейчас разберёмся, какие выходы можно найти.
Самый простой вариант — покупать минералку в бутылках, там уже всё есть, плюс на ней уже пишут все элементы. При этом существенно такое потребление отразится и на экологии, и на вашем кошельке: одно дело выпить водички, и уже совсем другое — готовка. Варить суп на минералке из магазина — это какой-то особенный вид извращения…
Если вам не хочется производить тонны пластика, жалко черепашек в мировом океане и свои финансы, то есть и альтернативные решения. Можно заказать специальные добавки в воду, но опять же, запарно, почти также, как и с водой из магазина. Есть вариант улучшить свой «обратный осмос» и добавить после фильтров для очищения воды установки для минерализации, но не забывайте вовремя менять фильтры, они не устанавливаются раз и на всю жизнь!
Самый удобный и без лишних заморочек вариант — старый добрый кувшин с фильтром. Можно выбрать модели сразу и с очисткой, и с минерализацией, есть разные форматы по объему. Да, нужно набирать воду вручную, она не течёт бесконечным потоком из крана, НО в этом тоже есть свои плюсы: вы не будете лить лишнюю жидкость обратно в канализацию, экология и все дела (снова продолжаем отстаивать права черепах в мировом океане). Также, когда фильтр на виду, легче контролировать его состояние и вовремя производить замену.
Где взять?
Сегодня множество фирм по очистке воды стали говорить о минерализации и специализироваться на этом
отделы маркетинга не скучают. На рынке с каждым годом количество предложений увеличивается, например, у «Барьера» есть несколько вариантов как установок по минерализации «под раковину», так и вариации фильтров для кувшина, с разнообразными комбинациями по обогащению воды минералами.
Опять же, рекомендуем последний вариант, потому что можно в удобном формате попробовать несколько фильтров с разной комбинацией минералов и решить, что вам больше подходит и вообще надо ли оно. Кстати, в зависимости от состава вкус воды по-настоящему отличается, так что не верьте тем, кто говорит, что она вся одинаковая.
Выводы
Как всегда, простая и повседневная тема питьевой воды оказалась довольно сложной и со своими тонкостями. Конечно, проще всего сказать: «ой, а вас всех послушать и вообще воздухом дышать страшно», но всё же, если не хочется совсем забивать на своё здоровье, то запары по поводу качества питьевой воды вполне себе оправданы.
Безусловно, решить все проблемы одной водой и стать сверхчеловеком не получится. Прописные и банальные истины, которыми вам прожужжали уши в интернетах, по телику и ещё в детском садике, работают: качество жизни зависит и от питания, внешнего воздействия, привычек и регулярных занятий спортом, — баланс важен во всём.
Чаще всего у нас думают только об одном критерии качественной воды — чистоте. Само по себе это уже неплохо, пить чистую воду лучше, чем грязную!, но, в идеале, нужно провести анализ воды и организма, однако не все пойдут этим заниматься.
Сейчас в России внимание к этой теме возрастает, благо и технологии, и способы улучшения питьевой воды развиваются. На ютубах не утихают споры по поводу минерализации воды и установки фильтров, но не обязательно быть максималистом и пытаться выяснить всё и сразу (а потом устать и бросить всю эту водную тему куда подальше). Для начала можно узнать основные данные по состоянию воды в вашем регионе, исходя из этого попробовать различные фильтры с минерализацией или без, понаблюдать за своим самочувствием, а далее подобрать для себя самый удобный способ. Но зато вариантов сейчас много, технологии позволяют сделать выбор, исходя из ваших потребностей и ценника.