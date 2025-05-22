Финансы в матрице: метавселенные и как их используют банки

Финансы в матрице: метавселенные и как их используют банкиБанки прокладывают путь в цифровые миры
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Что такое метавселенные?
В своё время фильм «Матрица» произвёл настоящий фурор. Сегодня, даже если кто-то его не видел, то наверняка слышал об общей концепции этого кино: люди, чьи тела находятся в реальном мире, живут в виртуальной реальности.
С момента выхода фильма прошло много времени. Появилось много теорий: живём ли мы в симуляции? Могут ли машины выйти из-под контроля и запереть нас в матрице? Обычно такие рассуждения ведут к тому, что симуляция — это зло и очередная попытка ограничить нашу свободу. Но так ли это?
На самом деле, ничего страшного в развитии виртуальной реальности нет. В ней можно испытать опыт, максимально приближенный к реальному: не просто наблюдать, но и непосредственно участвовать в различных ситуациях.
Естественно, банки не остались в стороне и взяли на вооружение перспективную технологию. Например, метавселенные (постоянно действующая виртуальная среда) позволяют воссоздать банковские отделения. Действительно, зачем ходить в отделение, если оно есть прямо в VR-очках?
Метавселенные открывают перед банками новые перспективы. И хотя в России уже активно разрабатывают и тестируют собственные проекты, не помешало бы прежде изучить и зарубежный опыт.
Иностранные решения
Уже сейчас существуют целые виртуальные миры, где люди и даже компании могут заниматься самыми разными делами. Например, Decentraland — одна из старейших метавселенных, её запустили аж в далёком 2017 году. Здесь пользователи могут приобретать участки земли, называемые LAND, и использовать их по своему усмотрению: организовывать мероприятия, сдавать в аренду и так далее.
Крупные банки, такие как JPMorgan Chase, активно осваивают публичные метавселенные. JPMorgan первым среди банков открыл виртуальное отделение в Decentraland — «Onyx Lounge», где клиенты могут получить информацию о блокчейн-продуктах и пообщаться с виртуальным консультантом.
Это скорее имиджевый и исследовательский проект, но он демонстрирует серьёзность подхода. Bank of America использует VR для обучения сотрудников, а Mastercard и American Express изучают возможности оплаты и идентификации в метавселенных. Просто представьте: клиенты регистрируют патенты на цифровые транзакции, но не в каком-нибудь далёком офисе, а не выходя из дома в комфортной виртуальной реальности.
Развитие метавселенных в банковской сфере активно набирает обороты в разных странах мира. В США уже реализованы первые кейсы, но и другие государства также включились в гонку за место в цифровой экономике будущего.
В Объединённых Арабских Эмиратах банки и правительство проявляют большой интерес к цифровым инновациям. Commercial Bank International (CBI) стал первым банком ОАЭ, который открыл виртуальное отделение в Decentraland. В дубайском онлайн-банке есть своя фишка: 3D-пространства для предоставления приватных банковских услуг, где состоятельные клиенты могут в виртуальной форме смогут получить финансовые консультации. В ОАЭ всё продумали и на законодательном уровне: там были приняты правила для виртуальных активов, а это создаст прозрачную и привлекательную среду для цифровых проектов.
В Великобритании банки тоже начинают осваивать метавселенные. HSBC приобрёл участок в метавселенной The Sandbox, чтобы использовать его как площадку для взаимодействия с молодыми инвесторами, спортсменами, да и в целом креативной аудиторией.
Технологически развитый Сингапур тоже активно осваивает метавселенные. Один из крупнейших банков региона — DBS Bank — присоединился к метавселенной The Sandbox. Их проект направлен не только на продвижение финансовых услуг, но и на популяризацию метавселенных как таковых. А ещё Сингапур разрабатывает цифровые валюты и токенизированные активы.
В общем, метавселенные активно применяются в иностранном банкинге, однако, мы практически ничего не слышали об их развитии в России. Неужели всё так плохо?
Как дела обстоят в России?
Хотя во всём мире метавселенные в банковской сфере развиваются быстрыми темпами, в России этот процесс идёт более сдержанно. Однако уже сегодня есть конкретные примеры и инициативы, которые говорят о заинтересованности отечественных банков в виртуальных технологиях.
Самым заметным является проект банка ВТБ, который разработал собственную корпоративную метавселенную на базе игрового движка Unreal Engine. В этом виртуальном пространстве сотрудники банка могут проводить рабочие встречи, тренинги, презентации.
Пользователи выглядят как 3D-аватары, а взаимодействие происходит в формате, похожим на игровой. Хотя пока эта технология применяется исключительно внутри компании, ВТБ официально заявлял о планах создать в будущем «киберофисы» — полноценные виртуальные отделения для обслуживания клиентов, где можно будет получать консультации, оформлять кредиты или открывать счета в цифровой среде.
Сбер тоже не отстаёт: в апреле 2023 года он запустил собственную метавселенную под названием «КоМета», которая ориентирована на начинающих предпринимателей и молодежь. Это виртуальное 3D-пространство, где проходят лекции, деловые игры, нетворкинг-сессии, музыкальные концерты и другие активности. Пользователи могут создавать цифровые аватары, общаться, а ещё проходить квесты и получать подарки от Сбера и партнеров
Некоторые VR-разработки уже были реализованы, например, для просмотра квартир перед оформлением ипотеки. В частности, ВТБ и Дом.РФ ещё в 2019–2021 годах тестировали VR-шоурумы: клиенты могли прямо в отделении банка использовать очки виртуальной реальности, и, никуда не выезжая, выбрать квартиру своей мечты. Эти проекты, хотя и не были полноценными метавселенными, были первыми шагами к полноценной банковской виртуальной среде.
Также отдельные банки участвуют в виртуальных образовательных форумах, выставках и онлайн-мероприятиях, где создаются 3D-пространства с интерактивным контентом. Такие мероприятия, особенно если они проходят на игровых или Web3-платформах, можно рассматривать как зачатки банковской активности в метавселенных.
Будущее метавселенных в России
Виртуальные банковские метавселенные в России пока не получили широкого распространения. Основные причины — высокая стоимость оборудования, да и пользователи не особо знают, что это вообще такое. Да и отсутствие необходимой нормативной базы тоже мешает, а из-за политической изоляции такие глобальные метавселенные, как Decentraland и The Sandbox, пока недоступны в нашей стране.
Тем не менее, интерес к теме растёт, и появление первых успешных кейсов — особенно со стороны крупных игроков вроде ВТБ или Сбера — может стать толчком к активному внедрению технологий метавселенных в российском банковском секторе.