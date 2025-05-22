Финансы в матрице: метавселенные и как их используют банки

Что такое метавселенные?

В своё время фильм «Матрица» произвёл настоящий фурор. Сегодня, даже если кто-то его не видел, то наверняка слышал об общей концепции этого кино: люди, чьи тела находятся в реальном мире, живут в виртуальной реальности.

С момента выхода фильма прошло много времени. Появилось много теорий: живём ли мы в симуляции? Могут ли машины выйти из-под контроля и запереть нас в матрице? Обычно такие рассуждения ведут к тому, что симуляция — это зло и очередная попытка ограничить нашу свободу. Но так ли это?