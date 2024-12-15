Финтех-сервисы для управления финансами детей

Финтех-сервисы для управления финансами детейМальчишки и девчонки, а также их родители, финансовую грамотность повысить не хотите ли?
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Финансовые ловушки современности
На сегодняшний день маркетинг зашёл так далеко, что даже взрослый, финансово-грамотный человек может попасть на удочку красивой рекламы. Что уж говорить про детей?
Даже в некоторых школах теперь есть отдельный предмет, который посвящен финансовой грамотности. Впрочем, и так понятно, что одного школьного урока в неделю явно недостаточно, чтобы освоить все её тонкости.
Современные дети проводят много времени в интернете — залипают в различные приложения и игры. Было бы замечательно, если бы им в игровой форме объяснили не только базовые принципы финансовой грамотности, но и предложили сервисы по управлению своими деньгами: и детям удобнее, и родителям спокойнее.
Банковские карты для детей — это база.
Откровенно говоря, детского в этих картах (не считая яркого и красивого дизайна) немного. По сути, это такие же карты, как и у взрослых.
Основной плюс детской карты — возможность контролировать финансы ребёнка. Родитель или опекун видит всю информацию об операциях в приложении банка, а детям, в свою очередь, остальные функции банка недоступны — они не могут открыть счёт по вкладу, оформить кредит и т. п.
Питание.дети
Встречайте сервис при поддержке Сбера, который позволяет родителям точно узнать, пообедал ли их ребёнок в школе. Информация о том, что он съел находится в личном кабинете, почти соцсеть с картинками для самых маленьких.
Принцип работы системы довольно прост: школа предоставляет ребёнку номер лицевого счёта и пароль. После этого родитель может пополнять баланс на карте ребёнка, а ребёнок имеет возможность тратить эти деньги в столовой.
Кстати, карту можно прикладывать при входе/выходе из школы, что позволяет родителям контролировать во сколько пришёл и ушёл из школы их ребёнок. Конечно, тут может возникнуть вопрос, а не излишний ли это контроль?
Банковские приложения
Вместо того, чтобы потратить оставшиеся карманные деньги на различные сладости и фастфуд, их можно положить на вклад. Например, РНКБ предоставляет бессрочный детский вклад под 10% годовых. Да, процент совсем небольшой, но нет никаких ограничений по снятию и пополнению средств, а минимальная сумма может быть любой.
Sberkids от Сбербанка также предлагает мобильное приложение для детей: там есть и копилка, и обучающие видео, и тесты, которые в простой форме расскажут ребёнку об основах финансовой грамотности. Копилка Sberkids позволяет открыть вклад под 11% годовых, но, в отличие от вклада РНКБ, есть максимальный срок — 5 лет. Предусмотрена кэшбек-система бонусами: 1% за все покупки, 1,5% в супермаркетах и до 10% у партнёров Сбера.
Помимо очевидных преимуществ, у детских вкладов есть и менее заметный, но от этого не менее важный: ребёнок учится финансовой дисциплине. В наше время все стремятся получить всё и сразу, поэтому особенно важно, чтобы дети осознавали, что деньги и накопления — результат усилий и труда. Долгосрочное ведение такого вклада поможет ребёнку понять, что деньги не появляются из воздуха, и научит его бережно относиться к своим финансам.
Финансовый RPG-элемент
Всем нам приятно получать вознаграждение за выполненные задания, а особенно детям. Т-Банк предлагает интересную систему, которая позволяет родителям создавать для детей задания в приложении. В случае выполнения родитель может отправить ребёнку деньги со своего счёта.
Выполнение задание не приводит к списанию средств. Например, если маме не понравилось, как чадо справилось с работой, то система не принуждает отправлять деньги.
Развлекательный элемент в скучном мире финансов
Современные финтех-сервисы шагнули далеко вперёд и уже учат обращаться с деньгами не только в теории, но и на практике буквально с пелёнок. Конечно, важно помнить, что за всеми этими технологиями стоит не только развлечение, но и воспитание ответственного человека. Родителям тоже необходимо находить баланс между свободой ребёнка и контролем.
Когда родители помогают детям учиться управлять финансами, они закладывают фундамент их будущей взрослой жизни, где эти знания обязательно пригодятся.
Дети воспринимают мир иначе, и если для нас деньги — это ответственность, то для них они скорее ключ к приключениям и удовольствиям. Главное, чтобы эти приключения научили их бережливости, планированию и пониманию ценности денег, а технологии — это просто удобный инструмент, который делает процесс менее скучным.