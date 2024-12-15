Финтех-сервисы для управления финансами детей

Мальчишки и девчонки, а также их родители, финансовую грамотность повысить не хотите ли?

Финансы — дело серьёзное, а вот объяснять это маленьким детям — задача не из лёгких. Сегодня расскажем о полезных сервисах, которые помогут родителям объяснить ребёнку основы финансовой грамотности.