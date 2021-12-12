Этими российскими огнемётами можно сжечь даже танк

Огнемёт… первое слово, которое приходит в голову, когда читаешь идиотские комментарии под статьями или видишь клипы исполнителей современной российской музыки.

Оружие действительно страшное, только не очень практичное — струя поражающей смеси летит недалеко, нужно таскать тяжеленный ранец с баллонами, который с потрохами выдаст огнемётчика даже с большого расстояния и подскажет врагу, в кого стрелять в первую очередь.

В окопах Первой мировой случалась даже паника, когда противник использовал огнемёт — в обеих мировых и без огнемёта хватало ужасов, а тут ещё и появлялась перспектива сгореть заживо или получить тяжелейшие ожоги на всю жизнь в самом лучшем раскладе.

Несмотря на технологические возможности создания таких средств уже в 19 веке, появились они накануне Первой мировой.