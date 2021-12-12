Этими российскими огнемётами можно сжечь даже танк

Этими российскими огнемётами можно сжечь даже танкРоссийское оружие, у которого реально, вообще нет аналогов
Огнемёт… первое слово, которое приходит в голову, когда читаешь идиотские комментарии под статьями или видишь клипы исполнителей современной российской музыки.
Оружие действительно страшное, только не очень практичное — струя поражающей смеси летит недалеко, нужно таскать тяжеленный ранец с баллонами, который с потрохами выдаст огнемётчика даже с большого расстояния и подскажет врагу, в кого стрелять в первую очередь.
В окопах Первой мировой случалась даже паника, когда противник использовал огнемёт — в обеих мировых и без огнемёта хватало ужасов, а тут ещё и появлялась перспектива сгореть заживо или получить тяжелейшие ожоги на всю жизнь в самом лучшем раскладе.
Несмотря на технологические возможности создания таких средств уже в 19 веке, появились они накануне Первой мировой.
Для чего его внезапно ввели в оборот? Дело в том, что раньше пехота и так сама шагала под пули и картечь, а теперь засела в траншеи и деревянно-земляные огневые точки (ДЗОТ), поэтому штурмующей пехоте пришлось расширять основной пакет инструментов.
Но повторимся, оружие несовершенное, даже на бронетехнике и плавсредствах, где можно разместить оборудование помощнее, типичные недостатки оставались:
• Очень короткая эффективная дистанция. Несколько десятков метров, а по итогам не дальше 200.
• Значительное рассеивание горючей жидкости по пути струи к цели
• Сложности в защите от огня противника огнемётчика или огнеметного средства на время, пока он приближается к цели на необходимое для огня расстояние
• Ограниченные возможности наращивания рабочего давления
Советский союз ещё в годы ВОВ отчасти решил проблему, разработав ампуломёт — маленькую мортиру, которая запускала жестяную 1-литровую круглую банку до 500 метров. Та при попадании лопалась и поджигала всё, что могла — ДЗОТ ли, танк ли. Кроме того, их сбрасывали с самолётов Ил-2 и жгли фрицев своеобразным аналогом «напалма» задолго до того, как американцы проделали то же самое с вьетнамцами.
Но из-за общей ненадёжности уже во второй половине войны от такого оружия отказались, а идея дальнобойных огнемётов ушла «под сукно» на несколько десятилетий.
Пехотные огнемёты
В тульском КБ Приборостроения придумали вернуться к идее дальнобойного огнемёта, но на новых принципах — раз уж у нас появились реактивные гранатомёты, почему бы не создать по той же схеме огнемёт-гранатомёт.
Кроме способа доставки изменился и принцип действия самой боевой части: отныне боеприпасы такого рода стали называть термобарическими. Так на свет появился первый РПО (реактивный пехотный огнемёт) «Рысь», на базе РПГ-16 (вариация РПГ для воздушно-десантных войск, на сегодня снят с вооружения).
bmpd
В отличие от более-менее понятного конденсированного взрывчатого вещества, в котором окисление в ограниченной области создает фронт взрыва, и он исходит от одного источника, термобарический фронт пламени ускоряется до большого объема, то есть фронт давления создаётся как в смеси топлива и окислителя, так и в окружающей среде.
Если по-простому, то сюда можно относить тот же
хлопок взрыв от утечки бытового газа в квартирах, и мы в новостях видим, как взрыв в одной квартире уничтожает весь этаж, иногда обрушивается целый подъезд. Примерно по такому же принципу происходит взрыв метана и угольной пыли в шахтах, в старину схожим образом происходили частые взрывы мукомолен.
Например, если прострелить трассирующим боеприпасом полную цистерну с жидким топливом, оно начнёт вытекать. Если цистерна полупустая — произойдёт мощнейший взрыв из-за того, что пустое пространство будет заполнено парами этого топлива, даже малейшей искры хватит для создания воздушно-горючей смеси.
Теперь вы понимаете, почему такое оружие начали применять против людей? Убивает либо волна давления и последующее разрежение, или вакуум, которое разрывает легкие. Если топливо сгорает, но не взрывается, пострадавшие сильно обгорят и, вероятно, также вдохнут горящее топливо — «польза для здоровья» тут тоже очевидна.
Позднее тяжёлую Рысь поменяли на более лёгкий и уже одноразовый РПО Шмель, который по сей день состоит на вооружении химических войск (РХБЗ). По своей мощи 93-мм боеприпас создаёт разрушающее действие эквивалентное взрыву 122 мм снаряда к гаубице (типа Д-30). Модернизация до Шмель-М привела к тому, что по мощи он теперь соответствует даже натовским гаубичным снарядам 155 мм. И это просто в руках пехотинца!
Объём поражения до 80 м³, площадь поражения:
- На открытой местности — от 50 м²
- В замкнутом пространстве — до 80 м²
popmech.ru
При этом совершенно не важно, чем укрыта живая сила — если укрытие не герметично, исход предрешён. Поэтому реактивные пехотные огнемёты эффективны и в стрельбе по бронетехнике. Прицельная дальность в Шмель-М доведена до 800 метров, а сама дальность выстрела до 1700 метров. Ну и где там струйные огнемёты, которые даже поднатужившись едва достанут до 70 метров, при этом расходуя горючую жидкость по пути?
Буратино
Но на этом сумрачный гений советской оборонки не успокоился. Если мы смогли переделать для огнемётных задач РПГ… что если мы попробуем то же самое с реактивной системой залпового огня? Наверное, как-то так и подумали в омском КБ, поэтому в конце 70-х создали тяжёлую огнемётную систему ТОС-1. И назвали её Буратино — я хз почему, давно потерял логику подобных наименований.
Если 93 мм боеприпас был эквивалентен 122 мм артиллерийского снаряда, то на что способен 220 мм термобарический (ТБ) снаряд?
30 направляющих могли пускать неуправляемые ракеты с ТБ боевой частью от 400 до 3600 метров.
доступная площадь поражения до 40 квадратных километров.
температура в эпицентре взрыва достигает 800 градусов, смертельные ожоги получат все в 300 метрах от эпицентра взрыва одной ракеты.
база танка Т-72 давала хорошие (по тем временам) возможности по маневрированию и защите экипажа.
Изначально машина создавалась под новые требования к системе управления огнём (СУО) — лазерные дальномеры, электронный баллистический вычислитель. За счёт этих приблуд с точностью до 10 метров рассчитывается угол возвышения «пакета» направляющих и делаются поправки на крен — т. е. пусковую не нужно горизонтировать, и пуск ракет можно производить почти сразу после остановки.
ТОС-1А «Солнцепёк» и Тосочка
В конце девяностых Буратино модернизировали до ТОС Солнцепёк — сократили направляющих до 24 и увеличили дальность ракет до 6 км.
Но в сравнении с обычными РСЗО, чья дальность в комплексах Смерч дошла до 90 км, а в Торнадо-С до 120 км, ТОСы уже не могут похвастаться дальностью, поэтому они превратились в основном в оружие локальных войн — для войны с условными странами НАТО дальности в 6 км не хватит.
Возможно вслед этой проблеме в феврале этого года анонсирована Система ТОС-2 Тосочка. Количество направляющих снова изменили в сторону уменьшения, но это как раз не недостаток — ракеты, скорее всего, получат солидную прокачку, как в «мозгах», так и в дальности полёта. На это так же указывает то, что модернизацией займётся НПО Сплав, которые уже занимаются РСЗО серии Торнадо.
Колёсная база под стать моде — новая система не так зависима от ж/д переброски, а практически полное отсутствие брони — новый довод радикально увеличить дистанцию, но пока возможности системы ещё в секрете.
Остальной мир нам завидует
У этой системы реально нет аналогов в мире, и это мы не для красного словца говорим. Американцы взялись за голову только во время войн в Ираке и Афганистане, да и то самостоятельного оружия не создали, а разработали ТБ (термобарические) боеприпасы для многоцелевых штурмовых гранатомётов Mk 153. О каких-либо других разработках, по крайней мере официально, речи не идёт.
Кроме США интересом к оружию с ТБ боевой частью проявляют индусы (у них сейчас регулярно возникают пограничные конфликты с китайцами, поэтому такое оружие очень пригодится), испанцы (у которых серьёзного военно-промышленного комплекса нет, но не будем судить преждевременно).
В свете напряжённых отношений последних лет ТОСы — одно из самых напрягающих натовцев видов вооружений, поэтому его постоянно пытаются протащить в международных организациях как антигуманное (хотя какое оружие гуманное? Пневматика? — и ей убивают иногда). Термобарический эффект не оставляет жертвам взрыва никаких шансов на спасение, а смерть от него хоть и сравнительно быстрая, но очень мучительная.
Поэтому не удивляйтесь, если рано или поздно нам запретят на международном уровне подобные системы, хотя в тех же НАТО есть огромный спектр термобарических авиабомб, но об этом, конечно, помалкивают.