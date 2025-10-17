Как PlayStation, но с кнопками АБВГ: что известно на сегодня о российской игровой консоли

Как PlayStation, но с кнопками АБВГ: что известно на сегодня о российской игровой консолиРазбираем перспективы создания национальной игровой платформы
© Ferra.ru
Положение консолей на российском рынке
Российский гейминг — это в первую очередь про компьютерные игры. По статистике ВЦИОМ, 74% процента опрошенных в 2024 году россиян предпочитало играть на ПК или ноутбуке. Однако это вовсе не значит, что консоли в России не прижились.
В первом полугодии 2025 года резко вырос интерес российских геймеров к портативным игровым консолям. «М.Видео-Эльдорадо» пришлось удвоить объемы поставок Nintendo Switch 2 из-за огромного спроса перед началом продаж. Не стоит забывать и про такого гиганта как Valve: за счёт продаж Steam Deck рост компании составил от 7% до 10,9% на российском рынке.
Таким образом, мы видим возрастающий интерес к консолям среди российских геймеров. Тем не менее, русскоязычные игроки регулярно сталкиваются с различными проблемами. Например, российские пользователи PlayStation не могут купить игры в PS Store из-за санкций. Приходится искать различные обходные пути: создавать зарубежную учётную запись и использовать иностранные банковские карты. С последним стоит быть особенно осторожным, чтобы не стать жертвой мошенников или не получить штраф.
Российская игровая консоль: нужна ли она геймерам?
Если коротко: да. Большинство игроков хотят, чтобы появилась консоль российского производства. Тем не менее, у пользователей есть свои требования к этому устройству.
Игроки справедливо хотят не просто российскую замену «для галочки», а мощный инструмент, который поддерживает множество игр и работает быстро. Цена также играет важную роль: российская консоль должна быть доступнее иностранных аналогов, чтобы завоевать популярность. Наконец, она должна справиться с одной из главных проблем — оплатой игр.
Для сравнения: Nintendo Switch 2 стоит около 40 000 рублей. Steam Deck — от 40 000 до 50 000 рублей. PS 5 — примерно 53 000–56 000 рублей.
Как мы видим, игроки предъявляют высокие требования. Кроссплатформенность, доступность и удобство — ключевые факторы для успешного запуска на российском рынке. Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с разработкой игровых консолей в России.
Что известно о российской консоли?
На конференции ЦИПР-2025 компания Fplus показала прототип игровой консоли. Это не готовый продукт, а DevKit — набор инструментов для разработчиков, который создан для тестирования программного обеспечения. Информации о технических характеристиках пока немного. Однако давайте разберём, что показали на презентации, и попробуем оценить сильные и слабые стороны нового проекта.
Во-первых, консоль работает на российских операционных системах на базе Linux: Unicom OS, Alt OS и «Аврора». Однако проблема с этими ОС в том, что для них почти нет игр. Хотя на презентации показали Atomic Heart и «Смуту», этого недостаточно.
Некоторые энтузиасты уже смогли запустить на «Авроре» такие игры, как GTA 3, Doom 3 и Quake 2. Но важно понимать, что это старые игры, и вряд ли кто-то будет покупать консоль только ради них.
Во-вторых, известно, что прототип был представлен в трёх версиях. Они различаются по форме, размеру экрана и расположению кнопок. Названия кнопок также отличались от иностранных аналогов: вместо привычных ABXY здесь были АБВГ.
Многие пользователи считают, что консоль Fplus напоминает китайскую Terrans Force Handheld 5. Если первая модель вдохновлялась второй, можно предположить её технические характеристики:
-Процессор AMD Ryzen 7 7840U (8 ядер, 16 потоков, до 5,1 ГГц, 28 Вт)
-Видеокарта Radeon 780M (до 2700 МГц)
-ОЗУ 16/32 ГБ LPDDR5 6400 МГц
-SSD PCIe 4.0 1 ТБ
-7-дюймовый экран с разрешением Full HD и частотой 120 Гц
Подводя итог, надо отметить, что это не финальная версия консоли, а лишь прототип. Дорожная карта проекта рассчитана на 5 лет, а за это время может многое измениться.
Будет ли эта консоль полностью российской?
В новой консоли от Fplus доля российских электронных компонентов может составить от 20% до 40%. Остальные 60%-80% будут импортными. Создать полностью российскую игровую консоль пока невозможно. Главная причина — отсутствие в стране современной элементной базы и экосистемы, без которых подобный проект обречён на компромиссы.
В России нет производства современных процессоров и видеочипов, а именно они определяют мощность и качество устройства. Даже если разрабатывать свои процессоры, производить их всё равно придётся за границей. То же самое с дисплеями и аккумуляторами: ключевые технологии есть только у Китая, Кореи или Японии.
Экосистема новой консоли
Для успеха консоли необходима развитая экосистема: магазин, движки, разработчики. Без поддержки популярных проектов, таких как Unreal Engine, и без широкого ассортимента игр консоль не будет востребована.
В ближайшие годы можно создать лишь «гибрид» — российский корпус, операционную систему и часть сервисов. Однако ключевые компоненты всё равно придётся импортировать из-за рубежа.
Будет ли российская консоль дешевле иностранных аналогов?
Сложно точно предсказать стоимость будущей приставки. Но можно рассмотреть несколько факторов, которые повлияют на цену.
Для начала, создание собственной элементной базы (процессоров, контроллеров, драйверов) потребует крупных вложений. Эти затраты так или иначе «раскидают» на конечную цену устройства.
Сейчас Fplus, скорее всего, использует китайские компоненты. Если они решат заменить их российскими аналогами, логистика станет проще. Однако объёмы производства будут невелики, и эффект «масштабной экономии», характерный для крупных мировых брендов, не проявится.
Получается, что единственный сценарий, при котором устройство могло бы быть дешевле, — если государство будет субсидировать производство или давать налоговые льготы, чтобы покрыть часть расходов. Если учесть, что в марте 2024 года президент Путин поручил разработать российские игровые приставки, этот сценарий вполне возможен.
Во что уже можно поиграть?
Если хочется поиграть уже сейчас, а ждать пять лет нет сил, есть решение — игровая приставка от МТС Fog Play. Однако есть свои нюансы.
Эта приставка предназначена для облачного гейминга, а значит, вам потребуется хорошее интернет-соединение. К тому же, придётся платить за каждый час игры. Цена зависит от того, насколько мощный ПК вы «арендуете»: от 19 до 52 рублей в час. Саму приставку можно купить на Ozon за 6430 рублей.
Что ждёт российские консоли?
Если подытожить, то ставка на «железо» в отрыве от мировой экосистемы вряд ли принесёт серьёзный результат — полностью отечественной консоли ждать не стоит. Скорее всего, в ближайшие годы мы увидим гибридные решения: устройства, которые сочетают в себе базовую игровую функцию и доступ к облачным сервисам.
Параллельно с этим будет развиваться направление облачного гейминга — тут примером служит опыт МТС. Такой формат выглядит перспективнее: он позволяет играть даже на простых приставках или телевизорах, а всю тяжёлую работу берут на себя удалённые серверы. Для игрока это означает не революцию, а постепенную эволюцию — игры станут доступнее, но ждать «русской PlayStation» в полном смысле всё же не стоит.