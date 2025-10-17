Как PlayStation, но с кнопками АБВГ: что известно на сегодня о российской игровой консоли

Российская игровая консоль: нужна ли она геймерам?

Если коротко: да. Большинство игроков хотят, чтобы появилась консоль российского производства. Тем не менее, у пользователей есть свои требования к этому устройству.

Игроки справедливо хотят не просто российскую замену «для галочки», а мощный инструмент, который поддерживает множество игр и работает быстро. Цена также играет важную роль: российская консоль должна быть доступнее иностранных аналогов, чтобы завоевать популярность. Наконец, она должна справиться с одной из главных проблем — оплатой игр.