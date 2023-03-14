США откажутся от М16 и М4 в пользу этого автомата

США откажутся от М16 и М4 в пользу этого автоматаИ это не просто другая винтовка
Нет больше смысла сравнивать М16 и Калаш. Эпоха промежуточных и малоимпульсных патронов подходит к концу?
Фото: 19fortyfive.com
Армия США перевооружается на новое оружие. С учётом контракта с фирмой SIG Sauer на 4.5 млрд долларов, всё у них очень серьёзно и вряд ли закончится малосерийными экспериментами, как уже было со SCAR или HK-416 (хотяяя… как знать, как знать). Последние вполне прижились, но о массовом перевооружении речи не идёт.
Новое оружие несёт с собой много перемен, главное из которых— новый калибр. Это результат исследований и боевой практики, на основе которой прежние системы на базе AR15 решили убрать в пользу более продвинутых.
Самое интересное здесь то, что М4 и пулемёт М249 уже окончательно отправят на покой. Целая эпоха позади, с чем теперь будут сравнивать «калаши» российские патриоты в ближайшем будущем — в нашей статье.
HK416
haoptwart.com
Конец эпохи 5.56?
В принципе, карабины М4 — оружие само по себе не плохое, а лёгкие ручные пулемёты М249 так вообще замечательные. Их объединяет калибр 5.56х45 мм, появившийся в армии США накануне вьетнамской войны.
Твердолобость военных пришлось долго ломать, но после корейской войны стало ясно, что огонь пехоты на дальние дистанции малополезен. Другая проблема тяжёлого винтовочного патрона — сложности создания автоматического оружия для рядовых стрелков, ведь слишком большая отдача гробит кучность огня.
Новый на тот момент калибр 5,56 позволил увеличить объемы огня на более коротких дистанциях. Со временем, используя вариации разных типов патронов и шагов нарезов самих винтовок, конструкторы добились удовлетворительных показателей точности, кучности и надёжности. Компактные карабины М4 пришли на смену М16 почти повсеместно (морская пехота отказывалась обновляться дольше всех).
M4 — рабочая лошадка армии США
CC BY 2.0 / U.S. Army / Charlie Emmons / A U.S. Army Soldier
Несколько лет назад американцы начали всерьёз пытаться заменять уже и М4 — в первую очередь, на SCAR-L и HK416, потому что новые европейские штурмовые винтовки на голову превосходили стариков. В итоге «скары» оставили тяжёлые, под патрон 7.62, а «хеклеркохи» осели у спецподразделений. Морская же пехота выбрала для себя серьёзно модифицированный HK416, под индексом М27 IAR.
М27 благодаря новому стволу, более длинному и толстому, может выдерживать долгие огневые сеансы, а ещё у него выше запас по настрелу. Некоторые конструктивные решения похожи на подход к снайперским (марксменовским) винтовкам, благодаря чему можно унифицировать вооружение стрелков и марксменов (достаточно заменить оптику).
Но также в нём видели и замену легких пулемётов М249 — к нему большие претензии по низкой кучности, особенно при стрельбе из неустойчивых положений (лёгкий пулемётчик воюет в порядках стрелков). В итоге — большой перерасход боеприпасов и большая нагрузка на боезапас бойца.
Но в итоге на сегодня М27 распространён мало, ограничились инженерами и разведкой, а совсем отказаться от М249 не получается: коробчатый магазин не может заменить ленту, которая патронов эдак на 200.
M27 — предполагалось, что он заменит всё разом
Lance Cpl. Aaron Patterson | Источник: Marine Corps Base Hawaii COMCAM
Новое поколение стрелковки
В последнем конкурсе Next Generation Squad Weapon сначала долго эксперементировали с пластиком — новые полимерные гильзы экономили на дорогой латуни, снижали нагрев, облегчали боезапас и могли бы стать более технологичными в производстве.
Но на такой радикальный шаг пока не решились — остановились на более традиционном патроне в калибре 6.8х51. Сказались и современные проблемы экологии (кто будет убирать пластиковые отходы?). Новый патрон получил «гибридную» гильзу из нержавеющей стали и латуни, что позволяет выдерживать большие газодинамические нагрузки. Название он получил .277 SIG Fury (Ярость).
Этот патрон занимает нишу между 5.56 и 7.62, сочетая в себе преимущества обоих, и обошёл даже 6.5х48 Creedmoor, на который с интересом посматривали ранее из-за спортивных успехов. Но заменяет он в первую очередь 5.56. Зачем?
На фоне других
defenceturk.net
Новый патрон
Основных причин замены две:
Повышение индивидуальной защиты пехотинца на поле боя, отчего огонь по противнику в современном бронекомплекте имеет значительно меньшую эффективность
Широкое распространение оптических и коллиматорных прицелов, которые повысили точность огня и позволили увеличить эффективную дистанцию боя, на которой предсказуемость калибра 5.56х45 неудовлетворительна современным критериям
Таким образом новый патрон можно назвать промежуточным промежуточным патроном, такой вот каламбур. При этом достаточно хорошие результаты Fury показывал и на дистанциях для 7.62х51 мм — благодаря новой конструкции гильзы он выдерживает большее давление и даёт большую скорость и мощность пуле. При этом отдача и масса у него на 30% меньше.
М249 — база огня на уровне отделения
Sgt. Matthew Freire | Public Domain, U.S. Army photograph
Поэтому новый конкурс объявлен и на замену пулемётов М240, аналогов наших пулемётов Калашникова, в американской классификации — средних пулемётов.
В итоге на конкурсе победили винтовки XM5 и ручной пулемёт XM250, дополненные прицельным комплексом XM157 — переменное приближение, лазерный дальномер, датчики ветра, баллистический вычислитель и лазерная подсветка, беспроводная связь и дисплей… да, для рядового пехотинца. Программа включает закупку 250 000 комплексов.
ХМ157
Vortex Optics
Само оружие
Сам автомат XM5 особенных инноваций не получил. Запирание поворотом затвора, газоотводная трубка над стволом, возвратная пружина над затворной группой. Газоотвод с коротким ходом поршня и регулятором (моду на это задал HK416).
XM5 получил складной приклад, как АК-74М
Chris Eger | guns.ru
В базовой комплектации уже есть «банка» — дульный тормоз, компенсатор и глушитель в одном флаконе — что усложняет противнику возможность определить, откуда огонь, и бережёт слух самих стрелков. С банкой вес составляет 4,4 кг, а без 3,8 кг — да, лёгкостью он не отличается. Пока предполагается оснащать ими именно «бойцов» — разведка, саперы, пехота.
Пулемёт ХМ250 почти на 2 кг легче М249, но куда значительнее снижается нагрузка на боезапас: базовая нагрузка — 400 патронов вместо 600. Новая машинка за счёт резкого скачка точности и дальности огня (спасибо оптическому модулю ХМ157) позволяет закладывать меньший вес на солдата, а остальное — на усмотрение и обстоятельства.
ХМ250 на испытании
Sig Sauer
Скорость пули при стволе 406 мм составляет 838 м/с.
По фактам
По первичным отзывам, которые удалось найти (данных по поперечнику рассеивания пока нет, хотя вам то оно и не надо, полагаю), замечания пока касаются неважной кучности, однако сегодня этот показатель постепенно теряет своё значение, за счёт опять же увеличения дистанций стрелкового боя.
Ждёт ли этот проект та же судьба, что и, например, XM8 — громко распиаренного новейшего инновационного стрелкового комплекса, который потом тихо исчез с повестки?
В любом случае, потребность довести эффективную дистанцию стрельбы до 1000 метров у американских вояк никуда не денется, как и сам технический прогресс вообще.