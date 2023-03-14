США откажутся от М16 и М4 в пользу этого автомата

Армия США перевооружается на новое оружие. С учётом контракта с фирмой SIG Sauer на 4.5 млрд долларов, всё у них очень серьёзно и вряд ли закончится малосерийными экспериментами, как уже было со SCAR или HK-416 (хотяяя… как знать, как знать). Последние вполне прижились, но о массовом перевооружении речи не идёт.

Новое оружие несёт с собой много перемен, главное из которых— новый калибр. Это результат исследований и боевой практики, на основе которой прежние системы на базе AR15 решили убрать в пользу более продвинутых.

Самое интересное здесь то, что М4 и пулемёт М249 уже окончательно отправят на покой. Целая эпоха позади, с чем теперь будут сравнивать «калаши» российские патриоты в ближайшем будущем — в нашей статье.