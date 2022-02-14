С чем ходят на «разборку»: главные бандитские стволы со всего мира

С чем ходят на «разборку»: главные бандитские стволы со всего мираПутешествуем сквозь время и пространство, не отрываясь от дисплея
Вечер в хату, или что у вас там.
Сегодня мы решили сделать обзор самых бандитских стволов из недавней истории и настоящего. С чем ходили на дело бандюги Дикого Запада или опасных кварталов Южной Америки.
Якудза или немного патриотической гордости
Якудза — это японская мафия, ну или почти мафия… долго рассказывать. Культуры и история разных по национальностям мафий не похожи друг на друга, но японские бандиты — это скорее сословие (якудза — худшая комбинация в японских картах, на жаргоне означает «отбросы», «маргиналы»), сложно вплетённое в общество.
Казалось бы, всякую экзотику оставляют на десерт. Вы ведь ожидаете, что у японской мафии точно есть какие-то свои финты? Отвечаем — есть, но не в вопросах оружия. Якудза патриархальны, но не консерваторы в методах, они довольно спокойно относятся к своим традициям, а на разборки возьмут что-то в духе Beretta 92, Узи... ну, всё как у всех.
Но есть один ствол, который в Японии прошлого века приобрёл статус «дежурное оружие якудза» … и-и-и-и, никогда не поверите — это пистолет Токарева или ТТ. Если быть до конца справедливыми, то чаще всего к мафии попадали Тип 54, это китайские копии Токарева для оснащения китайской же армии. Но, как вы понимаете, китайцы с удовольствием перепродавали оружие за бугор по хорошему курсу.
В своё время якудза наладила поставки в страну разных китайских стволов, в большинстве своём советской конструкции, так что и пистолет Макарова японским мафиозникам тоже хорошо знаком. После того, как полиция серьёзно взялась за якудза в 80-е и 90-е, разгромив несколько наиболее отмороженных банд, пистолеты советского происхождения стали исчезать из оборота, становясь конфискатом.
Да и время тоже своё берёт: ТТ — это копия Браунинга М1903, а система короткого хода затвора позаимствована у Кольт 1911, стволам на сегодня исполнилось уже больше ста лет. Но простота и дешевизна сделали оружие легендарным, и Токарев (особенно советского или восточноевропейского происхождения) до сих пор очень ценен как аксессуар, указывающий на статус мафиозной шишки.
В 60-70-е у якудзы были популярнее всего югославские клоны ТТ под калибр 9х19 Парабеллум — Застава М88, так как останавливающее действие у него было больше, чем 7.62х25, патрона более точного и дальнобойного. Но реальные плюсы в этом скорее для военных, а у преступной деятельности другие приоритеты — важно быстро и надёжно завалить.
Дикий Запад или немного истории
Перепрыгнем в пространстве и времени на Дикий Запад США. С 1830-х американцы стали потихоньку тянуться на запад, где было много неосвоенных земель, с перенаселённого востока, куда и без того постоянно пребывали новые иммигранты.
Правительство плохо контролировало эти регионы из-за их масштабности и растянутости поселений, поэтому они превратились в рай для бандитов. Против этих самых бандитов выступали вооружённые поселенцы, шерифы и «охотники за головами» — те же преступники, в основном, просто решившие наживаться отстрелом бывших коллег.
Кроме того, индейцы — отнюдь не благородные дикари из вестернов ГДР, а свирепые и умелые жестокие войны, часто враждебные к бледнолицым и отчаянно кровожадные с ними. И они тоже с удовольствием вооружались не только луками и стрелами.
Револьвер — особое американское изобретение. Первые барабанные магазины появились аж в 1500-е, их-то в европейском музее и подсмотрел Сэмюэль Кольт. И затем понял, что с тех пор никто серьёзно этой конструкцией не интересовался — не будь дураком, запатентовал свою систему.
Кольт Патерсон был первой моделью, невероятно сложной по современным меркам. Одна только перезарядка требовала:
1) Извлечь барабан, высвободив его с центральной оси вместе со стволом.
2) Засыпать дозированно порох, оставляя на глаз место для пули.
3) Утрамбовать шомполом пули в каморах барабана.
4) С тыльной части барабана ставятся капсюльные пистоны
5) И всё это собирается обратно
Тем не менее, иметь 5 выстрелов подряд вместо одного предпочитали все, у кого были финансовые возможности, поэтому Патерсон быстро стал хитом.
Зарядка капсюльного револьвера
Стрельба
Следующий Кольт Уолкер создавался для армии в 1847 году (Уолкер — офицер кавалерии, участвовавший в разработке). Именно он стал любимым оружием Клинта Иствуда в известной долларовой трилогии. Кавалеристам было нужно многозарядное оружие, но дальнобойное и точное, что-то между карабином и пистолетом. Эту нишу и стал закрывать Кольт.
Следующими важными стволами стали Кольт Драгун и Colt Navy (флотский, но это просто название). А тем временем другой револьверных дел мастер и тоже Сэмюэль, только Ремингтон был вынужден платить за лицензию Кольту на свой револьвер, поэтому приходилось думать, как продавать револьвер дороже, но иметь спрос.
Ремингтон 1858 был более дорогим, но зато лучше прокаченным. Цельная рама сильно увеличивала срок службы револьвера, хотя и усложняла прочистку. Впервые серьёзно отнеслись к безопасности, и сделали пазы в барабане между каморами, для безопасной переноски.
Ну и тут не обойтись без ремастера легендарной сцены Хороший, плохой, злой... в ролях:
Блондинчик — Colt Walker
Туко (Филин) — Colt Navy
Сентенца (Ангельские глазки) — Remington 1858
Но главная фича Ремингтона была в быстросъёмном барабане, можно было таскать с собой по нескольку запасных и быстро перезаряжать — с Кольтом в таком случае вам надо было бы приобретать запасной Кольт. Хотя цена была в полтора-два раза выше, платить было за что.
Позднее, после гражданской войны появилась штука, сильно поменявшая расклад на рынке — унитарный патрон с металлической гильзой. В это же время умирает Кольт, а вдова не справляется с бизнесом, к тому же истекали права на генеральный патент. До 1869 года рынок завоёвывает новая фирма, вовремя заметившая перспективы револьверов со сквозной каморой барабана под новые патроны — Смит-Вессон.
Компания Кольт была выбита из колеи до 1869 года, когда Элизабет Кольт и её лучшие инженеры смогли разработать свой револьвер под унитарный патрон, в 1871 году, по истечению срока патента Смит-Вессона оно выиграли армейский конкурс, а на гражданский рынок новинка попала в 1873, открыв новую эру — Кольта Миротворца.
Как и положено легендарному оружию, Миротворец (Peacemaker) был прост и надёжен. Основным преимуществом над Смит-Вессонами Модели 3 было сохранение шомпола под стволом, но если раньше им трамбовали пули в каморы, то теперь это был шомпол-экстрактор для выброса стреляных гильз.
Ну а Ремингтон сделал примерно то же в модели 1875 года, но конкурировать уже не смог и вскоре перестал делать револьверы, переключившись на дробовики и винтовки.
Револьверы всех систем значительно пережили свою эпоху. Например, Миротворец непрерывно производился аж до 1940 года.
Гангстеры Бразилии или немного… а, забейте
Reuters
Бразилия славится уличной преступностью. Хотя это черта большинства стран Южной Америки, но только в Бразилии есть огромные мегаполисы, где идут войны бандитов как с полицией, так и друг с другом.
А ещё Бразилия — один из крупнейших импортёров нелегального оружия, особенно из США, но 55% преступлений совершены с помощью легальных стволов. В сводках полиции фигурирует почти всё, что можно вообще купить в оружейном магазине. Доминируют Таурусы — бразильские копии итальянской Беретта 92. На сегодня они отличаются от оригиналов в основном эргономическими решениями и дизайном. За ними идут Глоки всех мастей, куда без них.
Но если кому-либо из нас и будет суждено быть подстреленным на улицах Сан-Паулу (тьфу-тьфу-тьфу), скорее всего это будет револьвер .38 калибра под патрон .38 Smith & Wesson Special. Как правило, это короткоствольные «бульдоги» типа Colt Detective Special или Smith & Wesson Model 36. Пистолеты в России известны только по фильмам с американскими копами, поэтому используем оригинальные названия.
Курносые револьверы имеют, как правило, длину ствола около 51 мм при общей длине в 171 мм (Colt Detective Special). Разработаны в конце 20-х годов для полицейских под прикрытием. Таким образом, перед вами револьвер без предохранителя и с плавным лёгким спуском. Короткий ствол не за что зацепить — когда нужно проводить задержание или дело стало дрянь, с такой штуковиной можно вернуть контроль над ситуацией.
Соответственно, тысячи молодчиков в крупных городах Бразилии обзаводятся такими стволами чуть ли не со старших классов школы. Револьвер легко спрятать даже в кармане спортивных штанов. Эффективная дистанция там 20-30 метров, но этого вполне достаточно.
И вообще, берегите себя.