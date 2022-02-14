С чем ходят на «разборку»: главные бандитские стволы со всего мира

Якудза — это японская мафия, ну или почти мафия… долго рассказывать. Культуры и история разных по национальностям мафий не похожи друг на друга, но японские бандиты — это скорее сословие (якудза — худшая комбинация в японских картах, на жаргоне означает «отбросы», «маргиналы»), сложно вплетённое в общество.

Казалось бы, всякую экзотику оставляют на десерт. Вы ведь ожидаете, что у японской мафии точно есть какие-то свои финты? Отвечаем — есть, но не в вопросах оружия. Якудза патриархальны, но не консерваторы в методах, они довольно спокойно относятся к своим традициям, а на разборки возьмут что-то в духе Beretta 92, Узи... ну, всё как у всех.

Но есть один ствол, который в Японии прошлого века приобрёл статус «дежурное оружие якудза» … и-и-и-и, никогда не поверите — это пистолет Токарева или ТТ. Если быть до конца справедливыми, то чаще всего к мафии попадали Тип 54, это китайские копии Токарева для оснащения китайской же армии. Но, как вы понимаете, китайцы с удовольствием перепродавали оружие за бугор по хорошему курсу.