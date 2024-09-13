Откуда мы произошли? Русский след в истории жизни на Земле

Вопрос о происхождении жизни мучает человечество с незапамятных времён. Откуда всё это взялось? Одни ли мы во Вселенной? И, самое главное, как из кучки молекул получился человек, который способен задаваться такими вопросами?

Сегодня мы знаем, что ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это носитель генетической информации, своего рода чертёж жизни, но как появилась сама ДНК?

Зарождение