Бурение скважины на даче для тебя непосильная задача? Доверь это нейросети

Легкая добыча нефти и дикие источники, фонтанирующие «черным золотом» — миф. Почти все залежи нефти и газа, которые можно было легко найти из-за небольшой глубины их залегания, уже давно разведаны.

Чем больше человечество находит нефти, тем геморройнее ему искать новую, потому что для разработки новых месторождений требуется нетривиальный подход в средствах и методах поиска. При этом искать ее нужно быстрее наскипидаренной молнии — ежегодно количество нефтепродуктов, которые пожирают всё новые и новые девайсы, лишь растет.

Значит, бородатых геологов с рюкзаками, тросточками, гитарами и дедушкиными бурами уже недостаточно, новые технологии необходимо использовать на полную катушку. Что, собственно, и происходит — машиностроение с завидным упорством и регулярностью совершенствует оборудование по извлечению нефти и газа из все более и более глубоких дыр в земле — временами глубоких настолько , что еще пятьдесят лет назад даже фантасты не могли представить, что нефтяники туда доберутся.

Но добыть нефть — это лишь меньшее из зол. Куда сложнее эту нефть отыскать, и здесь без новых технологий — в частности компьютера и машинного обучения — не обойтись.