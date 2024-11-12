Российские учёные смогли победить гепатит B?

Гепатит В — один из самых распространённых вирусов в мире: в Африке и Западной части Тихого океана более 150 миллионов человек инфицировано этим заболеванием, а в Юго-Восточной Азии им болеют около 61 миллиона человек. В России же картина не столь удручающая: на 100 тысяч населения отмечают всего 0,33 случая, для сравнения — в 2013 году показатель составлял 1,33 случая.

При этом мировая статистика заболеваемости гепатитом (как и смертность от него) только растёт: в 2019 году от вируса погибло 1,1 миллион человек, а в 2022 году 1,3 миллиона. В 83% случаев виноват именно гепатит В, но медики полагают, что если сейчас начать лечение всех заболевших вирусом, то уже к 2030 году удастся полностью его победить. Прогнозы, конечно, оптимистичные, но получится ли — вопрос.

Для начала давайте разберёмся, что же представляет из себя этот гепатит В?