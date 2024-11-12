Российские учёные смогли победить гепатит B?Ещё одним хроническим заболеванием меньше
Гепатит В — один из самых распространённых вирусов в мире: в Африке и Западной части Тихого океана более 150 миллионов человек инфицировано этим заболеванием, а в Юго-Восточной Азии им болеют около 61 миллиона человек. В России же картина не столь удручающая: на 100 тысяч населения отмечают всего 0,33 случая, для сравнения — в 2013 году показатель составлял 1,33 случая.
При этом мировая статистика заболеваемости гепатитом (как и смертность от него) только растёт: в 2019 году от вируса погибло 1,1 миллион человек, а в 2022 году 1,3 миллиона. В 83% случаев виноват именно гепатит В, но медики полагают, что если сейчас начать лечение всех заболевших вирусом, то уже к 2030 году удастся полностью его победить. Прогнозы, конечно, оптимистичные, но получится ли — вопрос.
Для начала давайте разберёмся, что же представляет из себя этот гепатит В?
Для справки: существует разные типы гепатита — A, B, C, D, E, G. Каждый по своему опасен и влияет в большинстве случаев именно на печень. Если вдруг заметили какие-то симптомы, схожие с вирусным заражением, то лучше как можно быстрее провериться.
Гепатит В — что это?
Гепатит В — вирус, который приводит к поражению печени в острой или хронической форме. После попадания в кровь человека вирус доходит до печени, начинает там размножаться, уничтожают гепатоциты (основные клетки печени), что приводит к разрушению печени, циррозу и раку. Гепатит В и С имеет высокую смертность именно из-за дальнейших осложнений: на ранних стадиях рака печени шансы выжить составляют 37%, а при появлении метастазов мизерные 3%.
Гепатит может передаваться различными путями: от матери к ребёнку, от укола иглой (и касается это не только любителей запрещёнки: те кто делают тату или пирсинг также в зоне риска, если недобросовестный мастер не меняет иглу), и при контакте с жидкостями человека — кровь, слюна, семя и прочие выделения.
Особенность гепатита В заключается в том, что он, во-первых, способен выжить вне организма человека в течении недели. А во-вторых, его инкубационный период длится от 30 до 180 дней практически без симптомов, и он способен развиться в организме так, что возникает уже хроническая форма заболевания.
Диагностировать гепатит В возможно только с помощью анализа крови: ВОЗ рекомендует сдавать именно анализ на HBsAg (маркер инфицирования). Так что, в рамках обычной диспансеризации заболевание могут и не обнаружить.
Лечению же гепатит практически не поддаётся: возможно только затормозить развитие болезни, но для этого придётся принимать медикаменты в течении всей жизни. Спасают прививки, которые необходимо сделать в первые 12 часов жизни ребёнка, а затем повторить в месяц, полгода и год.
Существуют и простые правила профилактики:
- тщательно мыть руки после контакта с кровью или другими жидкостями человека
- безопасный секс
- никакого многоразового использования игл как для тату и пирсинга, так и в медицинских шприцах.
Выглядит всё удручающе: тяжело заметить и невозможно вылечить, но не всё потеряно. Учёные из Сеченовского университета вплотную подошли к созданию препарата против хронического гепатита В.
Препарат против гепатита
Российские учёные смогли создать молекулярный инструмент для полного уничтожения вируса гепатита В. Одна из ключевых проблем с использованием таких препаратов — сложно нанести точечный удар по вирусу внутри органа, однако учёные смогли разработать систему транспортировки лекарства к мишени. И, судя по результатам, всё у них получается. Однако, чтобы этого добиться, потребовалось провести колоссальную работу.
В процессе работы мы выяснили, что, даже если уничтожить вирусный геном, он сможет восстановиться за счет дополнительных механизмов. Поэтому мы определили наиболее эффективную тактику лечения: сначала нужно использовать стандартную терапию, чтобы свести активность вируса к минимуму, а затем — наш препарат, чтобы полностью удалить его из клеток.
С тестированием разработки были некоторые сложности: лабораторные мыши гепатитом как-то не болеют. Пришлось изменять геном мышей и проводить исследования. Чтобы убедиться в эффективности средства, таких «подопытных» смогут использовать и фармацевтические компании.
Стоит понимать, что эта разработка нацелена только на хронический тип гепатита В, и с другими типа гепатита препарат справиться не сможет (разве что способен остановить гепатит D, которым можно заразиться только при течении гепатита В).
Эти вирусы объединяет только название — все они относятся к разным семействам, по-разному защищаются от иммунитета, и способы воздействия для них тоже нужны разные. Кроме того, гепатит, А в подавляющем большинстве случаев успешно проходит сам и не вызывает хронических заболеваний печени, а от гепатита С существует уже немало эффективных лекарств. В России, в том числе благодаря государственной программе бесплатного лечения гепатита С, число хронических больных неуклонно снижается, и у нас есть все шансы полностью искоренить проблему с хроническим гепатитом С, работа по этому направлению идет очень серьезная.
Так почему же этот препарат так важен? Гепатитом В болеют только шимпанзе и человек: на шимпанзе опыты запрещены, а до мышей с измененным геном раньше как-то не додумались. Да и фармкомпаниям незачем было делать препарат — есть же прививки. Звучит может и логично, но люди-то продолжают заболевать.
Но, несмотря на вакцину, число пациентов с хроническим гепатитом В все равно до сих пор остается достаточно внушительным. Поэтому в наши дни вопрос о необходимости создания лекарства стоит очень остро. Но здесь возникает другая причина — технологическая. Чтобы лечить людей от гепатита С, оказалось достаточно низкомолекулярных препаратов. Вирус гепатита В гораздо более стойкий — он успешно блокирует иммунный ответ организма, и, чтобы очистить от него клетки, нужно сначала распознать в них вирусную ДНК, а потом найти способ разрушить ее или блокировать размножение. До недавнего времени у ученых просто не было для этого подходящих инструментов.
Так что, учёные большие молодцы. Потенциально открытие сможет действительно остановить распространение этого заболевания, и теперь план ВОЗ полностью победить гепатит к 2030 звучит куда реалистичнее.
Ну так что, прощай гепатит?
На самом деле всё не так просто: бедные страны не могут себе позволить лечить больных гепатитом, а более богатые общества могут просто не придавать большого значения этой проблеме. Да и сами люди не горят желанием в очередной раз сдавать анализы, вакцинироваться и следить за собой — надеются, что их-то беда точно обойдёт стороной.
Увы, но такой фатализм приводит к тому, что мировая статистика по заболеваемости только растёт. Неужели это так сложно, потратить время и небольшую сумму денег на то, чтобы сохранить свою жизнь? На этот вопрос у медиков ответа нет.