Здесь будет город-сад!Новые проекты по обустройству городов Арктики
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Проблемы арктических городов
Одной из приоритетных задач Российской Федерации является освоение и развитие российской части Арктики. Этот регион богат ценными природными ресурсами и имеет стратегическую важность для нашей страны.
Однако, освоение этого региона невозможно без участия людей. А чтобы привлечь их туда, необходима развитая городская инфраструктура. Ведь никто не захочет переезжать в чистое поле, не так ли?
Впрочем, люди не спешат на север. Напротив, даже коренные жители уезжают оттуда. В чём же причина такого явления? Возможно, климат всему виной? Опросы показывают, что он не слишком беспокоит местных, а на самом деле проблема заключается в другом.
Подавляющее большинство жителей Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) — горожане. И именно условия проживания в городах являются основной причиной (более 50%), по которой люди уезжают из этого региона.
Проблем в городах Арктики хватает. Например, ещё в 2023 году президент говорил, что коммунальная инфраструктура в таких поселениях изношена на 70%.
Даже в крупных населенных пунктах Арктики существует проблема с получением качественного среднего специального или высшего образования, а также и с выбором востребованной профессии. Из-за этого многие молодые люди уезжают в другие регионы, чтобы получить образование и найти работу.
В небольших городах Арктической зоны Российской Федерации проблема получения образования стоит не так остро. Там основная сложность — это поиск работы.
Образование и трудоустройство — это те сферы, с которыми в АЗРФ могут возникать серьёзные проблемы. В конце марта 2025 года Владимиру Путину предоставили мастер-планы развития населённых пунктов Арктики. Может быть, эти проекты смогут изменить ситуацию к лучшему?
Мастер-план — градостроительный документ долгосрочного стратегического планирования, который определяет концепцию будущего развития территории.
Конкретные шаги
Мастер-планы по развитию Арктики направлены на то, чтобы превратить этот регион в развитый и процветающий. Они предполагают долгосрочное и целенаправленное улучшение жизни городов, а также согласование решений на всех уровнях — между бизнесом, властью и горожанами.
Если после развала СССР арктические регионы не получали должного финансирования, то теперь всё изменится. Сейчас планируется выделить 3,7 триллиона рублей, и большая часть этих денег — это частные инвестиции.
Например, планируется создать агломерации вдоль всего Северного морского пути — а это огромная территория площадью пять миллионов квадратных километров! Правительство выделило 16 опорных городов в девяти регионах, среди которых: Мурманская, Кировско-Апатистская, Мончегорская, Кемско-Беломорская и Архангельская агломерации, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард.
Агломерация — это совокупность города и окружающих населённых пунктов.
Однако для того, чтобы люди жили в таких крупных городах, их необходимо чем-то заинтересовать. В связи с этим на арктических территориях планируется строительство важных предприятий, что позволит привлечь высококвалифицированных специалистов и их семьи.
Строительство
В строительной отрасли также внедряются инновационные решения. Например, в Заполярье возводятся строительные городки с использованием CLT-панелей. Эти панели отличаются от железобетонных более лёгким весом и лучшей теплоизоляцией, что особенно полезно в условиях сурового климата.
Антон Мороз, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), в своём выступлении на международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» подчеркнул важность использования местных ресурсов. Например, в Арктике имеются значительные запасы пемзы, которую используют в качестве эффективного теплоизоляционного материала.
Квартирный вопрос
Жильё — одна из самых проблемных тем для Арктики. На международном Арктическом форуме в Мурманске озвучивали разные идеи, например, про распространение на АЗРФ программы субсидируемого арендного жилья.
На Дальнем Востоке уже существует похожая программа. Государство выделяет средства на строительство определённого количества домов, и когда они будут полностью готовы к заселению, передаёт их региональным операторам по заранее оговорённой арендной ставке.
Важно отметить, что арендатор платит лишь четверть от рыночной стоимости аренды жилья. Эта инициатива очень полезна и хорошо бы соответствовала новой концепции развития Арктики.
Подведём итог
Как мы видим, проектов много, и они имеют серьёзное финансирование. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим, как изменится облик российской Арктики. Это будет уже не «недолюбленный ребёнок» России, а один из самых передовых регионов нашей страны.
Президент обратил внимание на необходимость ускорить процесс принятия мастер-планов, тщательно продумать источники их финансирования и привлечь к участию в их реализации как бизнес, так и стратегических инвесторов, которые заинтересованы в развитии данного региона или уже работают здесь. Так что, возможно, скоро мы увидим прекрасную Арктику будущего.