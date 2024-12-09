Микрозелень с видом на звёзды: как в МГУ строят космический зелёный уголок

Но как заставить растения выжить в невесомости? Как быть с нестабильной гравитацией или микробами, которые, как оказалось, просто обожают зелёные побеги?

Ответы на эти вопросы сейчас ищут учёные МГУ.

Почему это нужно?

МКС — это фактически лаборатория на орбите, где учёные проверяют, как живые организмы держатся в условиях микрогравитации. Космонавты на станции сталкиваются с кучей непривычных проблем: законы физики, к которым они привыкли, тут работают по-другому, простые вещи становятся сложными, а атмосферу на МКС не сравнить с комфортной жизнью на Земле.

Новая оранжерея от МГУ должна сразу решить несколько задач: помочь растениям приспособиться к космосу, научиться получать еду и кислород, ну и поддержать экипаж морально. Даже небольшой «зелёный уголок» может помочь справиться с чувством изоляции.