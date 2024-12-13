С грибковыми инфекциями будут бороться гораздо эффективнее

Грибковые инфекции простому человеку кажутся настолько несерьезными, что мы даже игнорируем их существование. Условный грибок стопы ничего критичного для здоровья не представляет: ну почешется нога, мазь куплю и никаких проблем. На самом деле не всё так просто.

За последние 14 лет смертность от грибковых инфекций выросла практически вдвое и достигла отметки в 3,8 миллионов человек в год. Сюда входят как смерти из-за самого грибка, так и те случаи, где он выступал сопутствующим заболеванием.

Довольно неожиданно, не правда ли? И это при том, что в статистике не учитывали влияние грибковой инфекции на грипп и вспышку COVID-19. А причина проста — как и всё живое на нашей планете, грибковые инфекции развиваются и вырабатывают механизмы защиты от препаратов.

Происходит это благодаря «чувству кворума» — микроорганизмы выделяют специальные вещества, способные изменить их биохимию и, соответственно, повысить устойчивость к противогрибковым средствам.