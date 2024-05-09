«Грязные» деньги

У некоторых из нас представление о поиске помощи по дому строится на картинках из прошлого, когда обязательно нужно нанять личную домработницу, которая будет каждый день драить ваш ламинат и смахивать пыль с уже раритетных икеевских комодов (а может сразу уж дворецкого в двушку на окраине?). Совсем необязательно уходить в такие буржуйские крайности.

Когда нам лень готовить, то мы открываем приложения с доставкой, а не нанимаем личного повара, вот и с уборкой тоже самое. Иногда клининг нужен конкретно под какую-то ситуацию, а не на постоянной основе: например, чтобы убраться после ремонта. В таких случаях выручают специальные приложения, через которые можно вызвать уборку за пять минут и не парить себе мозг.

Клинингом занимаются профессионалы, и предполагается, что они за меньшее время выполнят работу качественно. Плюс, если есть сложности, и вы не знаете, как убрать то самое пятно, которое никак не оттирается, то грамотные специалисты найдут решение. А ещё у них есть специальная техника, парогенераторы и моющие пылесосы, которые вам в домашнем хозяйстве не очень то и нужны.