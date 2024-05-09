«Грязные» деньги

«Грязные» деньгиРоссийские агрегаторы клининг сервисов
Чтобы начать зарабатывать деньги на уборке, необязательно брать тряпки в руки самому, хотя тоже вариант, кому как удобнее. Можно и свой бизнес организовать: набрать штат, заняться рекламой и создать приложение. Тем более, что успешные примеры в нашей стране имеют место быть.
Кому оно надо
Стереотип, что помощь по дому нужна или только богачам, или белоручкам, которые ничего не умеют, давно уже устарел. В условиях большого города, когда только на дорогу до работы уходит больше часа, делегирование обязанностей успело стать нормой. Это не значит, что вы не в состоянии сами убрать за собой, но иногда намного полезнее грамотно распределить своё время и финансы: не пытаться успеть везде, а в итоге выгореть и не оставить ни минутки на отдых. Сейчас в моде искать баланс между временем на работу и жизнь, а раз уж есть возможность избавить себя от бытовых хлопот, то почему бы ей не воспользоваться?
У некоторых из нас представление о поиске помощи по дому строится на картинках из прошлого, когда обязательно нужно нанять личную домработницу, которая будет каждый день драить ваш ламинат и смахивать пыль с уже раритетных икеевских комодов (а может сразу уж дворецкого в двушку на окраине?). Совсем необязательно уходить в такие буржуйские крайности.
Когда нам лень готовить, то мы открываем приложения с доставкой, а не нанимаем личного повара, вот и с уборкой тоже самое. Иногда клининг нужен конкретно под какую-то ситуацию, а не на постоянной основе: например, чтобы убраться после ремонта. В таких случаях выручают специальные приложения, через которые можно вызвать уборку за пять минут и не парить себе мозг.
Клинингом занимаются профессионалы, и предполагается, что они за меньшее время выполнят работу качественно. Плюс, если есть сложности, и вы не знаете, как убрать то самое пятно, которое никак не оттирается, то грамотные специалисты найдут решение. А ещё у них есть специальная техника, парогенераторы и моющие пылесосы, которые вам в домашнем хозяйстве не очень то и нужны.
Как это работает
Всё намного проще, чем могло бы показаться. Скачиваете приложение, вводите исходные данные, запросы и договариваетесь о предстоящей уборке. Можно оформить клининг разово или по фиксированным дням. В большинстве случаев даже есть выгодные промокоды и акции «пригласи друга». Само собой, чем меньше помещение и бардак, тем дешевле вам обойдётся это удовольствие. Кстати, не переживайте, если у вас нет специальных средств или техники для уборки: можно договориться, чтобы спецы сами принесли всё необходимое за дополнительную плату, конечно .
Неоспоримый плюс уборки через сервисы — удобно получать обратную связь от службы поддержки. Иногда возникают некрасивые ситуации, когда вы по знакомству нашли кого-то для домашних дел, а вам не нравится качество уборки, или иные проблемы возникают. Чаще всего никто не хочет заключать специальные договоры: поэтому вы если чем-то недовольны, то можете свои претензии засунуть куда-нибудь подальше и распрощаться с нерадивым работником. А в специальных сервисах есть возможность официально обратиться, поменять сотрудника и тем самым уладить проблему.
Где заказать
Мы вам расскажем не об обычных клининговых компаниях, которые до сих пор используют старомодные сайты, а на нашем рынке их хватает. Нет, приготовьтесь познакомиться с самыми популярными и удобными сервисами, где не требуется куда-то звонить и все можно организовать буквально в пару кликов. Супербыстро, удобно и мобильно.
Братья чистовы
У них классные приложение и сайт: подробно рассказывают о своих услугах и преимуществах, есть куча разных опций и функций. Основные направления:
- регулярная уборка
- генеральная уборка
- уборка домов
- уборка после ремонта
- мойка окон
- уборка офисов
Предусмотрели вариант и экоуборки, если вы очень сильно боитесь обычной бытовой химии,
а возможно и носите шапочку из фольги, то вам всё сделают сертифицированными экосредствами. Могут привезти и увезти ключи, погладить вещи или даже поменять постельное белье. Можно связаться в мессенджере и прислать фотки своих хором, чтобы вам точно рассчитали стоимость уборки.
Они чуть ли не первопроходцы среди российских клининг сервисов. Запустились аж в 2014 году. Основатель Андрей Волхонский пробовал себя во многих сферах и организовывал ни один проект. Ключевым для него было внедрить IT систему, а если совсем просто, чтобы всё было автоматизировано, современно и чётко работало. Такой подход оказался эффективным: помог облегчить многие задачи и решить проблемы. Андрей рассказывает, что все свои бизнесы развивает на собственные средства, без кредитов и инвесторов. Совет, конечно, классный, но трудно исполнимый в современных реалиях, поэтому просто тихо порадуемся за него.
Клининг бизнес оказался удачным, а в 2016 запустили уже и франшизы. Кстати, в этом они и вовсе первые в России, поэтому иногда приходилось действовать методом проб и ошибок. Работают во многих городах нашей необъятной. Сама концепция удачно подошла для создания приложения и упрощения ненужных процессов между заказчиками и исполнителями.
Qlean
Эти ребята уже 9 лет на рынке и тоже с удобным и понятным интерфейсом, быстрый заказ уборки через приложение. Есть множество дополнительных фишек: если что подробно ответят на все вопросы и объяснят, что входит в разные виды клининга. Оказывают услуги и по химчистке, короче полный набор и даже больше! По классике рассказывают об опытных профессионалах, которые у них работают, и гарантируют качество. Есть вариант оформить подписку на уборку после пробного визита и вообще забить на бытовые заморочки. С географией, правда, хуже, работают только в Москве и Петербурге.
Начинали стартап без штата своих клинеров, в духе фриланса — стали удобной площадкой, где смогли объединить заказчиков и исполнителей, а сами брали комиссию. Без труда нашли инвесторов, а через год уже появился видимый прогресс. Ставка была на низкую стоимость, они хотели сделать уборку доступной и увеличить количество заинтересованных клиентов. В итоге не прогадали! Удобная и прозрачная работа через приложение стала привлекать не только клиентов, но и самих клинеров
Airo
Ничем новым не удивят, так же, как и предыдущие сервисы: делают уборку и прочие услуги, тоже удобное приложение и сайт, где по полочкам расписано что, как и почём. Короче, стильно, модно, молодёжно, но есть своя изюминка — химчистка. Другие агрегаторы тоже ей занимаются, но Airo изначально начинали с неё и строили на этом свою концепцию бренда.
Да, химчистку тоже можно делегировать и упростить данный процесс. Антон Драчёв, создатель бренда, вдохновился собственной жизненной ситуацией: ему для работы постоянно нужна была идеально выстиранная и выглаженная одежда, а времени не хватало. Вначале был скромный курьерский сервис, без своих отдельных химчисток, на правах сотрудничества. Прощупав почву и изучив и запросы клиентов, проект расширился.
Сегодня Airo резко расширили ассортимент своих услуг: теперь это не только курьерские доставки до химчистки и обратно, но и химчистка мебели на дому, чистка штор, обуви и полноценная уборка. Очистят всё! При этом всё тот же удобный функционал — пара кликов и готово. Идеальный вариант для офисных клерков, которые вечно пропадают на работе.
Выводы
У клининг бизнеса, как и у любого другого, есть своя специфика и подводные камни. Особое значение тут имеет грамотный подбор персонала: количество клиентов и ваша прибыль зависит непосредственного от этого. Заказчики переживают не только за качество услуг, но и за своё жильё. Некоторые и рады были бы заказывать уборку, но при этом патологически боятся пускать чужих людей в дом, поэтому в таком вопросе рисковать репутацией нельзя.
В современных реалиях жёсткой конкуренции следует стремиться сделать все процессы максимально автоматизированными и комфортными. Вариант с приложениями и общением через мессенджеры вместо старых сайтов и заявок по телефону выглядит куда привлекательнее.
Популярность клининг сервисов в России продолжает расти. Люди готовы платить за комфорт (только сравните, сколько было подписок на видеосервисы и музыку 10 лет назад и сейчас!). Отчасти этому способствуют новые удобные решения, которые внедряются в этот бизнес. Объединение IT-продуктов и бизнеса по оказанию повседневных услуг стабильно показывают хороший результат.