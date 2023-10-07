В России нашли способ изжить читеров из игр с помощью нейросетей

Когда-то разгул хакеров был возможен лишь на страницах фантастических книг. Отцы киберпанка еще сорок-пятьдесят лет назад предупреждали своих читателей, что внедрение компов и прочей электроники не пройдет незамеченным среди всяких технических энтузиастов, и многие из них начнут использовать уязвимости системы ради собственной выгоды.

Сегодня взломы — серьезная проблема как для простых юзеров, так и для больших организаций. Один умелый взломщик может украсть миллионы долларов у крупной корпорации. С этим, очевидно, нужно что-то делать.

Уязвимости нулевого дня и почему из-за них вообще напрягаются

Одна из самых любимых лазеек хакеров — так называемые уязвимости «нулевого дня». Что же это такое?

Смотрите: современные программы — это довольно сложная штука, которая часто работает на костылях, неочевидных программистских решениях и хитровыдуманных нестандартных подходах. Дополнительной головной боли разработчикам добавляет то, что они не пишут код в одиночку и в вакууме, а потому часто возникают либо несовместимости между разными частями программы, либо при совместной работе они начинают действовать так, как программисты и не предполагали.