Заболевшие клещевым энцефалитом здоровье не вернут, но теперь есть средство, чтобы вы им не заболели

Заболевшие клещевым энцефалитом здоровье не вернут, но теперь есть средство, чтобы вы им не заболелиЛетние заботы в нашем климате
Представьте: лето, солнце, лес, шашлыки... красота! Но за всей этой идиллией скрывается серьёзная опасность — клещи. Эти маленькие кровопийцы могут быть переносчиками грозного вируса — клещевого энцефалита. Болезнь эта не шуточная, может привести к серьёзным проблемам с нервной системой, инвалидности и даже смерти.
Но российские учёные, похоже, нашли способ усовершенствовать вакцину от этой заразы.
Коварный враг
Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Передаётся оно, как вы уже догадались, через укусы клещей. Симптомы могут быть разными: от обычной головной боли и температуры до паралича и комы. Поэтому так важно защищаться от клещей и вовремя делать прививки.
С энцефалитом люди знакомы давно: его симптомы описывались ещё в древних медицинских трактатах. Однако, до начала XX века природа этого заболевания оставалась загадкой.
В 1937 году советские учёные Лев Зильбер, Евгений Павловский и А. К. Шубладзе совершили настоящий прорыв: они выявили вирус клещевого энцефалита и доказали его связь с укусами клещей. Так и началась целенаправленная борьба с этим опасным заболеванием.
В том же 1937 году была создана первая вакцина против клещевого энцефалита. Она была разработана на основе мозговой ткани инфицированных животных и, хотя была неидеальной, всё же сыграла важную роль в снижении заболеваемости энцефалитом.
В последующие годы учёные работали над совершенствованием вакцины и создавали новые, более эффективные и безопасные варианты. В 1940-х годах появились инактивированные вакцины, которые изготавливались из убитых вирусов. Они оказались безопаснее чем первая вакцина, но требовали многократных введений для формирования иммунитета.
В 1970-х годах были разработаны живые аттенуированные вакцины: в них содержались ослабленные вирусы, которые не вызывали заболевания, но стимулировали иммунный ответ организма. Живые вакцины оказались более эффективными, чем инактивированные, и требовали меньшего количества инъекций.
Сегодня существуют разные вакцины против клещевого энцефалита, как отечественного, так и зарубежного производства. Отличаются они по составу, способу введения, схеме вакцинации, но все они достаточно эффективны и безопасны.
Но учёные не собираются останавливаться на достигнутом.
Сила растений
Исследователи из Иркутского научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека решили пойти по новому пути. Они обнаружили, что некоторые растительные экстракты обладают противовирусным действием.
Особенно отличился экстракт растения харитаки (Terminalia chebula), известного своими лечебными свойствами в аюрведической (традиционной индийской) медицине. Он содержит вещества, которые буквально уничтожают вирус энцефалита, такие как пуникалагин, тригаллоил глюкоза и корилагин.
Учёные считают, что эти экстракты могут стать основой для новых, более эффективных и безопасных препаратов для профилактики и лечения клещевого энцефалита.
Помимо харитаки, учёные изучали экстракты гипекоума прямого (Hypecoum erectum) и горца змеиного (Polygonum bistorta), которые также обладают противовирусной активностью, но в меньшей степени, чем харитаки.
В чём же преимущество растительных экстрактов перед существующими методами профилактики и лечения энцефалита?
Тот препарат, который сейчас применяют для профилактики и лечения энцефалита — донорский иммуноглобулин человека, имеет ряд недостатков: он дорогой в производстве, требует особых условий хранения и транспортировки, а также может вызывать аллергические реакции.
В отличие от него, растительные экстракты дешевле, безопаснее и оказывают прямое действие на вирус, не затрагивая клетки организма.
Что дальше?
Разработки в области вакцин от энцефалита ведутся и в других странах, например, в Австрии и Германии. Но российские учёные надеются, что их открытие позволит создать препарат, который будет доступен всем.
Пока что исследования находятся на ранней стадии. Учёным предстоит провести ещё множество экспериментов, чтобы убедиться в безопасности и эффективности новых препаратов. А пока что новинку будут испытывать на лабораторных мышах.
Существующая вакцина от энцефалита, конечно, тоже работает, но, как говорится, нет предела совершенству. Новые препараты на основе растительных экстрактов объективно могут стать лучшим вариантом. А ещё они будут доступнее для людей, потому что дешевле в производстве.
Кто-то считает, что сибирские учёные совершили настоящий прорыв: они уверены, что новые препараты помогут снизить заболеваемость клещевым энцефалитом и спасти множество жизней.
Но есть и скептики: некоторые учёные считают, что ещё слишком рано говорить о победе над энцефалитом. Они напоминают, что исследования находятся на ранней стадии, и предстоит ещё много работы.
Не только вакцина
Так что же, клещи больше не страшны? Пока не время для окончательных выводов, но одно можно сказать точно: шаг вперёд уже сделан. Возможно, когда-то мы сможем отдыхать летом без оглядки на эту опасность.
А пока что чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности при посещении мест, где обитают клещи.
Кстати, по статистике вирус переносят шесть клещей из ста (при этом заболеть могут от 2 до 6 % укушенных людей) в зависимости от региона. Помимо энцефалита, клещи переносят и другие опасные заболевания: сыпной клещевой тиф, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическую лихорадку...
Для начала нужна прививка. Кто работал в «клещевых зонах», тот знает, что её нужно сделать за полтора месяца до выезда туда. Сама прививка состоит из двух инъекций (после второй нужно ещё подождать две недели, пока выработается иммунитет, и только потом можно ехать).
Когда идёте туда, где есть клещи, то надевайте светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, чтобы легче было их заметить. Не забывайте полить одежду всякими репеллентами.
После прогулки обязательно нужно осмотреть себя и своих близких — вдруг кого цепанули.
Ну а если вы обнаружили клеща, то необходимо его как можно скорее удалить, и не забыть про все меры предосторожности. А затем сразу ехать к врачу (клеща тоже не забудьте, доктору нужно будет его изучить).
Проблема клещевого энцефалита актуальна для многих других стран, поэтому новое лекарство будет полезно всему человечеству. Российские учёные, которые сделали столь важный шаг в этом направлении, вносят свой вклад в общее дело борьбы с опасным вирусом.
И, самое главное, каждый из нас может помочь в борьбе с клещевым энцефалитом: соблюдайте профилактические меры, делайте прививки, поддерживайте научные исследования — и тогда мы сможем обезопасить себя от этого коварного заболевания.