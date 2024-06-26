Заболевшие клещевым энцефалитом здоровье не вернут, но теперь есть средство, чтобы вы им не заболели

Представьте: лето, солнце, лес, шашлыки... красота! Но за всей этой идиллией скрывается серьёзная опасность — клещи. Эти маленькие кровопийцы могут быть переносчиками грозного вируса — клещевого энцефалита. Болезнь эта не шуточная, может привести к серьёзным проблемам с нервной системой, инвалидности и даже смерти.

Но российские учёные, похоже, нашли способ усовершенствовать вакцину от этой заразы.

Коварный враг

Клещевой энцефалит — вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Передаётся оно, как вы уже догадались, через укусы клещей. Симптомы могут быть разными: от обычной головной боли и температуры до паралича и комы. Поэтому так важно защищаться от клещей и вовремя делать прививки.