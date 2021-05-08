Как Harman незаметно делает нашу жизнь лучше, и при чём тут Нижний Новгород
Ещё меньше людей знает о том, что один из важнейших R&D-центров Harman находится в Нижнем Новгороде. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Приволжье — два больших офиса в самом центре европейской части России. Сотрудников немало — одних инженеров в штате больше 670.
Среди последних кейсов подразделения можно найти и голосовой AI-помощник ZOE для MSC Cruises (“дочка” второй в мире частной судоходной компании), навигационные системы для крупнейших автопроизводителей и даже алгоритмы на стыке нейрофизиологии и искусственного интеллекта. Хотя все началось с адаптации пейджеров Motorola почти 30 лет назад.
Да, мы отправились в оба офиса Harman и посмотрели, чем занимается российская команда Connected Services.
И почему все-таки Нижний?
История нижегородского подразделения начинается в далеком 1991 году. В то время группа специалистов одного из местных институтов (НИИТОП) работала над крупным проектом по сборке итальянских ультразвуковых сканеров. Учитывая масштабы проекта, под него было решено создать многопрофильную фирму. Так появилась “Тэлма”, которая за время своего существования успела побывать и частью шведского холдинга Teleca AB, и объединенного позже бренда Symphony Teleca Corporation (STC).
За 29 лет изменений, офису удалось сохранить ключевых инженеров и привлечь новых. Появление новых кадров тоже обусловлено расположением подразделения. На протяжении последних семнадцати лет компания сотрудничает с ведущими университетами региона - ННГУ, НГТУ и местным филиалом ВШЭ. Немалая часть нынешних инженеров Harman в Нижнем Новгороде — как раз выходцы из этих университетов.
От пейджеров к безопасным автомобилям и дальше
Сегодняшнее ключевое направление, вокруг которого на месте создана довольно большая команда и немало специальной инфраструктуры - автоматический анализ состояния водителя за рулем. Neurosense — это действительно важная штука, учитывая, что до широких масс полностью самоуправляемые автомобили доберутся нескоро, а нулевая смертность на дорогах нужна здесь и сейчас.
Впервые вы могли прочитать об этой технологии в подборках анонсов с выставки CES 2019, которая проходила в Лас-Вегасе, но вряд ли вы тогда догадывались, откуда “растут ноги” у всего этого. Впрочем, как и я, пока не увидел практическую реализацию своими глазами.
Пока Neurosense представляет собой комплекс различных приборов и алгоритмов, которые считывают и обрабатывают полученную информацию. Сейчас это не готовый продукт с проработанным дизайном, а набор самых разных датчиков и камер, подключенных к промышленному компьютеру в багажнике тестового BMW.
И даже в таком виде эта система мониторинга водителей позволяет оценить объединенное восприятие мозговой активности вместе с мимикой и эмоциями, уровнем вовлеченности и концентрацией внимания.
Кроме полевых тестовых замеров, когда показатели собираются во время настоящей поездки за рулем автомобиля, существует еще и этап лабораторных тестов, в которых испытуемые подключаются к куче приборов и проходят определенную трассу на автосимуляторе. Условия приближены к реальным, но пронестись на полной скорости по виртуальным улицам не выйдет, это вам не Forza.
Голосовые ассистенты для круизных кораблей? Да, их тут тоже разрабатывают
Уверен, что вы хоть раз, но все-таки видели круизные лайнеры компании MSC Cruises. Огромные исполины, которые, скорее всего, попадались вам на случайных фотографиях или в обзорах от тревел-блоггеров на YouTube.
Программное обеспечение для AI-помощника ZOE, который установлен на лайнерах MSC Bellissima, MSC Grandiosa и MSC Virtuosa (в общей сложности, ZOE оборудовано 6 тысяч кают), тоже создано российскими специалистами.
Команда, численностью несколько десятков человек, самостоятельно разработала все составляющие голосового ассистента, включая модули преобразования речи в текст, обработки естественного языка и преобразования текста обратно в речь. А чтобы ZOE могла эффективно отвечать всем гостям, в ассистент заложили более восьми сотен сценариев и задаваемых вопросов с тысячами различных вариантов ответа на 7 языках (увы, но русский язык в планы MSC не входил).
Этот же проект стал основой для создания подразделением целой платформы для внедрения голосовых помощников eNOVA. То есть, условный банк может взять “конструктор” и построить на нем собственный инструмент, рассчитанный под свои задачи, например, для бесперебойного автоматического обслуживания клиентов. Что характерно для платформы, она может работать в автономном режиме, так же как и ZOE.