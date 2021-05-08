Как Harman незаметно делает нашу жизнь лучше, и при чём тут Нижний Новгород

Ещё меньше людей знает о том, что один из важнейших R&D-центров Harman находится в Нижнем Новгороде. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Приволжье — два больших офиса в самом центре европейской части России. Сотрудников немало — одних инженеров в штате больше 670.

Среди последних кейсов подразделения можно найти и голосовой AI-помощник ZOE для MSC Cruises (“дочка” второй в мире частной судоходной компании), навигационные системы для крупнейших автопроизводителей и даже алгоритмы на стыке нейрофизиологии и искусственного интеллекта. Хотя все началось с адаптации пейджеров Motorola почти 30 лет назад.

Да, мы отправились в оба офиса Harman и посмотрели, чем занимается российская команда Connected Services.

И почему все-таки Нижний?

История нижегородского подразделения начинается в далеком 1991 году. В то время группа специалистов одного из местных институтов (НИИТОП) работала над крупным проектом по сборке итальянских ультразвуковых сканеров. Учитывая масштабы проекта, под него было решено создать многопрофильную фирму. Так появилась “Тэлма”, которая за время своего существования успела побывать и частью шведского холдинга Teleca AB, и объединенного позже бренда Symphony Teleca Corporation (STC).