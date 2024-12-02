Как уберечь космический корабль от превращения в пепел

А знаете ли вы, что за этим «ну сгорела» стоит реально огромная наука.

Почему аппараты не сгорают полностью?

Давайте сразу разберёмся с вопросом, почему же космические капсулы не сгорают дотла при входе в атмосферу? Ответ прост, хотя технологически сложен: на самом деле это заслуга теплоизоляционных материалов.

Когда корабль возвращается на Землю, он влетает в атмосферу на огромной скорости, до 28 тысяч км/ч (а это примерно в 25 раз быстрее пассажирского самолёта). На такой скорости воздух перед аппаратом просто не успевает «отойти в сторону», его молекулы сталкиваются друг с другом и разогреваются до невероятных температур.

Газ становится настолько горячим, что электроны начинают отделяться от атомов и превращают воздух в очень недружелюбную вещь — плазму.