Шлемы российских солдат от Первой мировой и до наших дней

Шлемы российских солдат от Первой мировой и до наших днейОдна голова хорошо, а в шлеме ещё лучше
Шлемы, как обыденный элемент солдатской экипировки, стали применяться в годы Первой мировой войны. Тогда же в русский обиход вошло и французское слово «каска». Первые шлемы Русской императорской армии поставлялись из Франции, знаменитые «каски Адриана» (Casque Adrian).
В этой статье мы сделаем обзор всех основных шлемов советской и российской армий — посмотрим, что было, есть и что планируется.
Сольберг (М17)
У индустриально отсталой Российской империи своих мощностей не хватало и на более насущные вещи, куда там до касок (в то время ещё шли дебаты об их целесообразности). Но уже к 1917 году была разработана собственная модель с оглядкой на каску Адриана. Своё неформальное название ведёт от финской фирмы Sohlberg-Oy, где их серийно выпускали.
До фронта отечественные шлемы так и не дошли, потому что случилась революция. Некоторое их количество перешло Белой армии, а чуть позже, в виде трофеев в Рабоче-крестьянской Красной армии они вместе с касками Адриана стали основным защитным средством головы в войсках до середины 1930-х.
Изготавливалась эта модель по упрощенной схеме от французского шлема, из листовой стали, и весила 850 грамм. Вентиляция тоже была устроена довольно просто: вместо продольного «гребешка» — маленький купол с отверстиями, из-за чего красноармейцы дали неформальное имя каске «колокольчик».
В годы Великой Отечественной войны некоторое количество касок этого типа досталось пожарным и Войскам противовоздушной обороны.
СШ-36 (Халхинголка)
Разработка нового и, главное, массового шлема для РККА началось в 1934 году. По легенде, образец испытывал сам Будённый, и многие догадываются о приоритетах этого полководца — после ударов златоустовской шашкой шлем порекомендовали доработать и увеличить поля-скатки. Так СШ-36 получил свой узнаваемый силуэт, который часто сравнивают с немецким штальхельмом тех же времён.
Шлем с первых же дней приняли неоднозначно. С одной стороны, продуманное подтулейное устройство, т.е. ремешки и полоски ткани внутри, которые создавали амортизацию головы. Хорошая вентилируемость, возможность подгонки размера. Всё это было современно, удобно и было заметным прогрессом в сравнении с прошлыми образцами.
С другой стороны — масса в 1300 грамм при толщине стенок в 1,1 мм давали так себе стойкость к осколкам и пистолетным пулям. Скаты полей парусили при встречном ветре, а большой выдающийся козырёк мешал обзору. Были вопросы и к качеству стали — стало очевидно, что более прочный и лёгкий сплав и новый форм-фактор решит проблемы.
А ещё сходство с немецкими шлемами, сами понимаете, вызывало сложности в определении «свой-чужой» и потенциально могло приводить к ошибкам на поле боя с фатальными последствиями.
Шлем этого типа впервые применяли республиканцы и интербригады в Испании, затем Хасан 1938 и Халхин-Гол 1939 (большая часть фото и кинохроники с этим шлемом была оттуда, отчего и закрепилось название «халхинголка»). В годы Второй мировой большая часть таких шлемов была потеряна вместе с бойцами, которых окружили в котлах 1941 года.
Но штучно такие шлемы встречались на хрониках и фото даже в 1943 и 1944 гг. (полагаю бойцы ценили раритеты, возможно, намекавшие на их нехилый боевой опыт). Да и разгром Квантунской армии не обошёлся без них — бойцы на Дальнем Востоке во многом были экипированы по образцу 1939 года.
СШ-40
Самый массовый представитель в подборке — шлем, прошедший сквозь все вооружённые конфликты с 1941 года по недавнее время.
После не очень удачного опыта с СШ-36 конструкторы провели вдумчивую модернизацию — новый шлем при толщине в 1,9 мм весил уже 1250 грамм. Поначалу имел индекс СШ-39, а форму позаимствовали у итальянского шлема М33.
СШ-39 от СШ-40 отличается в основном подтулейным устройством: три дерматиновых лепестка крепились на шести заклёпках вместо трёх, к ним полагалась ватная подушечка для амортизации. Впервые отказались от вентиляционных отверстий — боец полагался на вентиляцию за счёт подтулейного устройства.
СШ-40 уже был толщиной в 1,2 мм и изготавливался из легированной броневой стали марки 36СГН. А ещё в то время впервые стали выпускать шлемы в трёх исполнениях разных размеров. Скорость предела кондиционных поражений (ПКП) шлема составляла порядка 300 м/с (испытание осколком в 1,1 грамм) — это значит, что он хорошо выдерживал мелкие осколки и обстрел пистолетной пулей. Выше показатель в 415 м/с был только у американской М1 времён войны во Вьетнаме.
Шлемы этого типа и сегодня кое-где можно встретить в российской армии в активном использовании — полагаю, и большинству из тех, кто проходил срочную службу в СШ-40, или его послевоенной модернизации СШ-60 (где было снова доработано подтулейное) эти модели хорошо известны и памятны.
СШ-68
Шлем этого типа появился в связи с развитием коллективных ВС стран Варшавского договора (был такой во времена СССР противовес НАТО из стран соцблока) и вопросами унификации вооружения и оснащения. Генштаб получил информацию, что немецкий шлем М56 армии ГДР имеет характеристики на 3-6% превосходившие СШ-60.
Сам шлем из ГДР конструктивно был похож на разработки ещё Третьего рейха — на излёте гитлеровской Германии в похожее оснащение планировали переодеть Вермахт. Вместе с автоматом Штурмгевер конструкторы показали новый концепт защитника рейха, но мы все знаем, что история повернулась иначе. Вспомнили об этом проекте, когда понадобилось создавать армию для ГДР, с которой он теперь прочно ассоциируется.
От немцев шлем и позаимствовал большие углы наклона полей, особенно в лобовой части, что повышало отражаемость элементов (прочность, правда, была пониже — осколок 1 грамм на скорости в 250 м/с в 30 Дж энергии) в сравнении с предыдущими моделями.
Для внутренних войск МВД разработан отдельный тип с арамидной вставкой, повышавшей прочность до 400 м/с на 1 граммовый осколок.
В обиходе такой тип получил название «афганка», потому что был самым распространённым в войне 1979-1989 годов.
6Б7 — первый шлем нового типа
С середины 1980-х передовые армии начали переходить на шлемы нового образца с повышенной защитой и меньшей массой, изготовленные из кевлара или иных композитных материалов. Для российской армии после первой чеченской компании вопрос тоже стоял ребром — стальные каски были тяжелы и неудобны, а их защитные характеристики в новых условиях были не ахти. Вопрос защиты головы был решён, в основном, для бойцов спецподразделений.
Впервые задумались о создании целого комплекса экипировки Бармица, частью которого должен был стать шлем 6Б6 Борит (титан+арамид). Из-за дороговизны модель оптимизировали до 6Б7 Борит-М на тканево-полимерной основе. Обеспечивает защиту от пуль пистолета ПМ и АПС с дальности 5 м, осколков массой 1 г на скорости 580 м/с., стреловидных поражающих элементов массой 0,87 г на скорости 215 м/с, с энергией до 50 джоулей.
Борит пошёл в серию с 1999 года, но в достаточной степени им оснащали только отдельные подразделения, и даже во Вторую чеченскую войну он не был особенно распространён. Больше всего этот тип примелькался на хрониках пятидневной войны с Грузией в 2008 году — именно во второй половине нулевых и в начале 2010-х этот малоизвестный образец был наиболее распространён.
Эпоха Ратника
НИИ Стали смогли, в свою очередь, создать уже настоящий общевойсковой шлем большой серии из арамидных волокон 6Б27. На момент создания он был уже не типичной «догонялкой» натовских образцов, а во многом превосходил аналоги разных армий.
6Б27 обеспечивает защиту от осколков массой 1 г при скорости 680 м/с. Площадь покрытия защитой 12,7 дм². Для сравнения — аналогичный американский шлем ACH, который заменил кевларовую классику PASGT, имел покрытие 10,6 дм² и стойкость до 670 м/с. Параметр баллистической эффективности 69 против 57 в пользу российского образца.
Этого добились благодаря новой технологии производства — вместо пропитки кевларовых волокон эпоксидными смолами и горячим прессованием использовали прокладку полиэтилена между слоями (их 34!), после чего при нагревании они сливались в единую массу.
Правда, когда российский шлем в заметном количестве стал попадать в войска (начало 10-х), американцы уже переоснащались на ECH, который имел характеристики получше за счёт новых технологий. Вместо арамидного волокна Кевлар и термореактивного связующего новые шлемы стали изготавливать из термопласта, то есть с намного лучшей вязкостью и высокой эластичностью — характеристики улучшились на 35%!
С середины нулевых начался переход уже на шлемы ещё более нового поколения типа IHPS, FAST и MARITIME, которые уже представляют собой не просто шлем, а целый защитный комплекс, который можно комбинировать с огромным количеством моделей средств связи, приборами наблюдения и т. п.
Поэтому в комплекс экипировки Ратник добавили новый шлем 6Б47. От предшественника он отличался новыми рельсовыми креплениями, но, увы, слабо отличался от старых моделей защитными характеристиками — просто более технологичная модификация, и не более. Ну и на сегодня (начало 2022 года) информации о разработке общевойсковых шлемов следующего поколения нет.
Ну и на десерт тест базового американского шлема MICH и российского типа 6Б27