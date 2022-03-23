Шлемы российских солдат от Первой мировой и до наших дней

В этой статье мы сделаем обзор всех основных шлемов советской и российской армий — посмотрим, что было, есть и что планируется.

Сольберг (М17)

У индустриально отсталой Российской империи своих мощностей не хватало и на более насущные вещи, куда там до касок (в то время ещё шли дебаты об их целесообразности). Но уже к 1917 году была разработана собственная модель с оглядкой на каску Адриана. Своё неформальное название ведёт от финской фирмы Sohlberg-Oy, где их серийно выпускали.

До фронта отечественные шлемы так и не дошли, потому что случилась революция. Некоторое их количество перешло Белой армии, а чуть позже, в виде трофеев в Рабоче-крестьянской Красной армии они вместе с касками Адриана стали основным защитным средством головы в войсках до середины 1930-х.