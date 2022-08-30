Почему все боятся HIMARS больше, чем «Град»

Если в двух словах охарактеризовать большинство боевых действий в СВО, эти слова будут «артиллерийская война». С одной стороны, так происходит потому, что сегодоня очень развиты разведывательные дроны и новейшие АСУНО (система управления артиллерийским огнём) — можно аккуратно выяснять, где противник — и бить по нему, выяснять — и бить. Причём современные системы позволяют делать это с высокой точностью, круговое отклонение минимально даже на пределах дистанций.

Поэтому конфликт 2022 года отлично раскрыл потенциал артиллерии, даже если сами стволы — старые советские или американские гаубицы 60-х годов.

Другая история — танки. Из-за того, что у ВСУ полно средств, чтобы эти танки подбивать, и, опять же, всем гораздо удобнее перебрасываться высокоточной артиллерией, бронированные машины отошли на вторые роли. Сама Украина не может получить в свои руки новейшие танки НАТО, единственное, что пока дошло — примерно 250 польских Т-72, которые к тому же нужно всерьёз дорабатывать, прежде чем бросать в бой, потому что у этих танков всерьёз устарели системы управления огнём. Это значит, что и ВСУ пока не способны к серьёзным наступательным действиям, по крайней мере если верить открытым источникам.