Почему все боятся HIMARS больше, чем «Град»А ведь раньше боялись как раз советских «катюш»
Если в двух словах охарактеризовать большинство боевых действий в СВО, эти слова будут «артиллерийская война». С одной стороны, так происходит потому, что сегодоня очень развиты разведывательные дроны и новейшие АСУНО (система управления артиллерийским огнём) — можно аккуратно выяснять, где противник — и бить по нему, выяснять — и бить. Причём современные системы позволяют делать это с высокой точностью, круговое отклонение минимально даже на пределах дистанций.
Поэтому конфликт 2022 года отлично раскрыл потенциал артиллерии, даже если сами стволы — старые советские или американские гаубицы 60-х годов.
Другая история — танки. Из-за того, что у ВСУ полно средств, чтобы эти танки подбивать, и, опять же, всем гораздо удобнее перебрасываться высокоточной артиллерией, бронированные машины отошли на вторые роли. Сама Украина не может получить в свои руки новейшие танки НАТО, единственное, что пока дошло — примерно 250 польских Т-72, которые к тому же нужно всерьёз дорабатывать, прежде чем бросать в бой, потому что у этих танков всерьёз устарели системы управления огнём. Это значит, что и ВСУ пока не способны к серьёзным наступательным действиям, по крайней мере если верить открытым источникам.
Работа гаубиц Д-20. Несмотря на все новинки артиллерии, именно этот ствол — основа огневой мощи ВСУ, наравне с более легкой Д-30
Почему все говорят про Хаймарс?
Темы РСЗО мы касались накануне событий, но с тех пор многое поменялось. Говоря по правде, американские РСЗО (MLRS) мы очень недооценили (не зная реальных возможностей GMLRS), да и вообще в сфере популярной военной техники их касались мало (это ж не Абрамс обсерать с гос-СМИ). Оружие сложное, скучное, для реальной войны, даже в компьютерных играх встречается редко (но фанаты Battlefield 4 сейчас начнут это опровергать), что и говорить о нём.
А реальность показала, какое значение имеет это оружие, сильно повлиявшее на ход боевых действий:
Точечные удары заставили отодвинуть тыловую инфраструктуру дальше от линии соприкосновения, увеличивая логистическое колено
Мобильность комплексов HIMARS позволяет наносить удары внезапно, организовать надёжный «купол» ПРО/ПВО нереально (об этом отдельная статья), как-то парировать ракеты этой системы практически невозможно
РСЗО Ураган значительно повлияли на рождение в армии США класса MLRS
Та же мобильность позволяет быстро скрыться от ответного удара и свалить в укрытие, до того, как будут получены точные координаты позиции установки и появится возможность ударить по ней
Кроме военной инфраструктуры огребает и инфраструктура общего назначения
Например, Антоновский мост через Днепр, от которого зависит снабжение группировки на правом берегу у Херсона.
То есть перед нами какие-то банальные 20 пусковых РСЗО с пакетом на шесть ракет калибра 227 мм, а последствия их применения заставили широко обсуждать это оружие. Хотя, положа руку на сердце — это не новая система, и вообще не какие-то запредельные высокие технологии.
Американские РСЗО
Исторически, американцы сильно недооценивали артиллерию после Второй мировой войны, в сравнении с СССР. Даже если это утверждение не совсем обосновано, количество и разнообразие систем сложились явно в пользу соцблока.
М198 — основа тяжёлой артиллерии США и ряда стран НАТО после 1968 года, поставляется в том числе ВСУ
Артиллерия была частью военной доктрины. Из-за того, что в призывных армиях почти не было профессиональной пехоты (большинство стран до 1980-х годов), основные тактические решения по прорыву обороны решали гаубицы — огненный вал стачивал оборону противника до считанных процентов от исходной численности.
В 1960-е СССР создал 122-мм РСЗО БМ-21 Град, прямого потомка «Катюш».
Дальше больше — система БМ-27 Ураган, уже с ракетами калибра 220-мм и 16 ракетами в установке. Дальность системы свыше 35 км, что перекрывало любую тогдашнюю артиллерию. Что советская армия получала в итоге?
Возможность быстро развернуться батареей и распечатать под сотню ракет одной батареи, с кассетной или фугасной боевой частью
Залп из каждой трубы (направляющей), одна ракета за другой. Ствольной артиллерии и не снился такой темп огня — одна батарея РСЗО способна заменить собой несколько артиллерийских по объему огневой мощи за минуту времени
М270 на учениях с боевой стрельбой
Cpl Jamie Peters RLC
- Отстрелявшись, батарея может быстро свернуться и покинуть позицию — благодаря этому даже самые продвинутые средства контрбатарейной борьбы не дадут возможности результативно ответить
Пентагон, прознав о таких возможностях, был в ужасе. США осознавали своё превосходство над СССР по флоту и ВВС, но оказалось, что в сухопутной компоненте всё куда менее радужно, и советские РСЗО были одной из главных причин волноваться. Никаких мер противодействия нельзя было придумать и оставалось одно — делать свои РСЗО, или, как они называются в англоязычном исполнении — MLRS.
M270 стала первой и единственной системой такого рода, у неё было всего 12 направляющих калибром 227 мм в двух пакетах. После серьёзной модернизации в начале 2000-х к М270 добавилась М142, известная теперь как «Хаймарс».
Установке не нужна специализированая заряжающая машина, как российским аналогам, расчёт собствеными силами просто меняет пустой пакет на заряженный
М142 — это облегченная версия на 6 направляющих-пусковых (один пакет) на шасси тягача, её создавали для оснащения Корпуса морской пехоты и частей быстрого развертывания. Именно поэтому она удобна для авиа-переброски и действий в динамичных боестолкновениях.
Сегодня Украина получает и ту, и другую модификации: в американском, британском и германском исполнениях (возможно, ещё и от Норвегии) — 12-15 пусковых М270 и до 25 пусковых М142.
Отличие американских РСЗО от российских
Не вдаваясь глубоко в подробности, главное отличие американских РСЗО от российских — комплекс GMLRS. Это пакет модернизации для уже известных нам систем, предполагающий прокачку установок новым цифровым аппаратным комплексом и модернизацией ракет.
"Хаймарс", если вдруг вы его ещё не видели
Поэтому следует различать MLRS — классическая РСЗО с неуправляемыми ракетами (M26 и М28), и GMLRS — тактический ракетный комплекс, способный поражать цели с высокой точностью на дистанциях 60 – 92 км (в зависимости от ракеты и типа боевой части). Новые ракеты с помощью GPS способны работать с минимальным КВО (круговое вероятное отклонение) в 7 метров диаметром на предельных дистанциях.
А аппаратный комплекс облегчает и работу расчёта — вести огонь можно почти сразу после остановки. Ни горизонтирование (выравнивание относительно положения на грунте), ни топогеодезическая подготовка не нужны, всё делает компьютер автоматически. Нужно только координаты цели.
Новые ракеты значительно дороже за счёт инерциальной навигационной системы, а также улучшенной боевой части с повышенным могуществом, надёжностью срабатывания и увеличенными сроками хранения. Всего их произведено около 100 000 штук.
Такое решение было продиктовано сначала логистическими и экономическими вопросами, ведь главный минус РСЗО — высокий расход боеприпасов, а перевозка и погрузка/разгрузка таких ракет осложняется габаритами. Говоря проще, съедается слишком много транспорта, личного состава и места на складах тактической глубины.
Кроме того, при площадном накрытии целей, много «полезной» нагрузки уходит «в молоко» (при себестоимости в десятки и сотни тысяч разных денег). Новая ракета, будучи сильно дороже аналога прошлого поколения, в итоге экономит деньги, когда 1-3 ракетами можно решить вопрос, на который раньше уходило 6-12. Вдобавок, низкая точность старых ракет сокращала дистанцию результативного огня — за диапазон в 40 км, если и долетали, то рассчитывать попасть куда-то сложно.
А в итоге это создало оружие, которое сохраняя формально статус РСЗО, лишено главной отличительной черты таких систем в СССР — площадного поражения. Теперь это высокоточное оружие, тактические ракеты класса «земля-земля».
М270 в действии
Что с российскими аналогами
Модернизация систем РСЗО развернулась у нас при министре Сердюкове, на базе комплекса Град и Смерч (сверхтяжёлая РСЗО дальнего действия). Системы Торнадо-С и Торнадо-Г (Смерч и Град соответственно) при практически полном внешнем сходстве с предшественниками, отличаются радикально — только КПД превосходит в 15 раз, по мнению экспертов.
В сущности, это такая же прокачка РСЗО как и GMLRS, только за счёт иной технической базы, которая позволяет получать как лёгкие полковые ближнего радиуса Торнадо-Г, до 30-40 км дальности, так и сверхтяжёлые Торнадо-С, дальностью до 120 км. Таким образом, Торнадо-С имеет дистанцию поражения как у тактических ракетных комплексов типа Точка-У, отличаясь более легкой ракетой, но и большей возможностью поражать множественные цели.
стрельбы Торнадо-Г
По некоторым данным в 2020 году дистанцию Торнадо-С смогли увеличить до 200 км, но подводит, как обычно, медлительность российского ВПК — нет информации о количестве большем, чем 20 комплексов Торнадо-С. То есть армия России имеет сегодня комплексов, способных конкурировать с «химарсами» меньше, чем их прислали Украине. А ведь те ещё жалуются, что мало.