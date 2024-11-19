Россия бросает на борьбу с сорняком боевых роботов

Россия бросает на борьбу с сорняком боевых роботовСмогут ли технологии победить там, где не справились люди?
Откуда он взялся?
История борщевика Сосновского — яркий пример того, что благими намерениями вымощена дорога в ад. В середине прошлого века советские учёные увидели в этом растении огромный потенциал для сельского хозяйства: быстрорастущий, неприхотливый, с гигантской зелёной массой — идеальный корм для скота! Что же могло пойти не так?
Оказалось, что-то могло. И пошло.
Молоко коров, которых кормили борщевиком, приобретало горький привкус. Само растение оказалось ядовитым для людей — контакт с ним вызывает болезненные ожоги, которые долго не заживают.
Дело в том, что сок борщевика содержит фуранокумарины — вещества, которые резко повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению: при попадании сока на кожу воздействия солнечных лучей приводят к серьёзным ожогам, которые очень долго заживают и могут оставить после себя рубцы и пигментные пятна.
А уж про способность борщевика к бесконтрольному размножению и захвату территорий и говорить нечего.
Так что борьба с борщевиком — вопрос не просто эстетики сада, а почти что выживания.
Борьба с гигантом
Бороться с борщевиком оказалось не так-то просто: его пытались косить, травить гербицидами, выжигать — всё без толку.
Борщевик проявляет завидную живучесть: восстанавливается он крайне быстро и захватывает всё новые территории.
Химические методы вредят не только борщевику, но и окружающей среде, а механические методы требуют много труда и времени.
Казалось бы, решение не найдётся никогда, но тут в игру вступают технологии.
Терминатор с СВЧ
И вот, российские разработчики из Курска (Юго-Западный государственный университет) придумали робота, который вооружен СВЧ-излучением и способен уничтожать борщевик без использования химикатов.
Он сканирует местность, находит растения и обрабатывает их СВЧ-излучением, которое буквально «выпаривает» внутреннюю влагу растений и уничтожает их изнутри. При этом для окружающей среды и человека робот абсолютно безопасен, ведь излучение действует локально и не затрагивает другие растения и животных.
Разработчики уверяют, что их метод гораздо эффективнее традиционных. Во-первых, СВЧ-излучение уничтожает не только надземную часть растения, но и его корневую систему, что не дает вредителю оправиться.
Во-вторых, робот работает удалённо и не требует присутствия человека, что позволяет избежать контакта с ядовитым растением.
То, что останется после обработки микроволнами, можно пустить на удобрения. При этом, возможности робота не ограничиваются борьбой с борщевиком.
Это не только эффективный и безопасный способ уничтожения сорняка, распространение которого в некоторых регионах приобретает характер экологической катастрофы. Новая универсальная технология позволяет применять её для борьбы со всеми видами сорных растений и насекомыми-вредителями, в том числе живущими в почве.
Сейчас уже изготовлен прототип и проведены полевые испытания, теперь же учёные планируют повысить эффективность микроволнового излучения, чтобы уничтожать сорняк быстрее.
Ещё разработчики хотят запилить роботу ИИ, чтобы он стал полностью автоматизирован: с помощью встроенного технического зрения робот сможет сам оценивать ситуацию, идентифицировать растения и проводить зачистку территории.
А если где-то интернета плохой (или его нет), то у него есть собственная база данных, к которой он сможет обратиться.
Аромат борщевика
И всё же борщевик — это не только опасный сорняк, но и источник потенциально полезных веществ. Учёные химического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) подумали, что раз уж пока не получается полностью избавиться от этого сорняка, то можно из него выжать что-то полезное.
Вот и разработали метод получения эфирного масла из плодов борщевика.
Процесс превращения сорняка в ценный продукт начинается со сбора плодов. Конечно, специально для этого никто не бродит по зарослям борщевика, ожоги получать желающих нет. Сырьё берут там, где борщевик уже скошен или уничтожен.
Плоды промывают, высушивают, измельчают и подвергают процессу гидродистилляции.
Если говорить простым языком, гидродистилляция — «выпаривание» эфирных масел из растений с помощью, собственно, пара
Полученное масло очищают и получают продукт, готовый к дальнейшим исследованиям.
Пока что это только лабораторные испытания. Но например, оказалось, что разные соединения в составе этого масла наделяют его противогрибковыми свойствами. Поэтому у него есть все шансы стать востребованным в агрофирмах, животноводческих и птицеводческих хозяйствах.
А ещё оно имеет приятный, свежий аромат с нотами зелени и цитрусовых (внезапно). Конечно, это не значит, что нужно бежать на ближайший луг и собирать борщевик для домашнего производства духов. Но вариант такой есть.
Как дальше жить
Шутки шутками, но борщевик — это не только головная боль для фермеров и учёных, но и реальная опасность для всех, кто рискует приблизиться к нему слишком близко.
А в связи с новым постановлением, согласно которому дачники должны сами бороться с борщевиком на своих участках (иначе штраф), стоит запомнить несколько простых правил.
Борщевик трудно с чем-то спутать: гигантский рост (до 4 метров!), толстые стебли, огромные листья и соцветия-зонтики. Без защитного костюма — любуйся издалека.
Как уже мы уже писали, его сок, который проникает через обычную ткань, вызывает тяжёлые ожоги
Если контакта избежать не удалось... Сразу же промойте поражённый участок кожи водой с мылом и обратитесь к врачу. Серьёзно.
В общем, борщевик Сосновского — тот ещё «фрукт», но кто знает, может, когда-нибудь мы ещё будем вспоминать его с улыбкой и вдыхать аромат новых духов или наносить на лицо крем с экстрактом борщевика (строго на ночь, конечно).
А может кто придумает его на биотопливо пускать (биомассы-то море). Ну или просто выкосим всё армией роботов — тоже вполне себе вариант.