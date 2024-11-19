Россия бросает на борьбу с сорняком боевых роботов

Дело в том, что сок борщевика содержит фуранокумарины — вещества, которые резко повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению: при попадании сока на кожу воздействия солнечных лучей приводят к серьёзным ожогам, которые очень долго заживают и могут оставить после себя рубцы и пигментные пятна.

А уж про способность борщевика к бесконтрольному размножению и захвату территорий и говорить нечего.

Так что борьба с борщевиком — вопрос не просто эстетики сада, а почти что выживания.

Борьба с гигантом

Бороться с борщевиком оказалось не так-то просто: его пытались косить, травить гербицидами, выжигать — всё без толку.

Борщевик проявляет завидную живучесть: восстанавливается он крайне быстро и захватывает всё новые территории.