Что предлагает российская медицина для борьбы со старческой слепотой

Разработка лекарственных препаратов — сама по себе благодатная почва для различных инноваций, и офтальмология тут не исключение. Уже сейчас список лекарств, которые используются для лечения глазных заболеваний весьма обширен, но они не всегда подходят пациентам — вдруг какие-то компоненты вызовут аллергию? Кроме того, в ряде тяжелых случаев они могут оказаться бесполезны. Значит и фармакологии следует непрерывно развиваться для того, чтобы здоровье наших граждан было в порядке.

Именно поэтому российские офтальмологи поставили перед собой амбициозную задачу: разработать новый, еще более крутой препарат, предназначенный для лечения тяжелых случаев язвы роговицы на основе вещества лактоферрин.

Как прошли испытания капель? Что такое это язва роговицы вообще? Давайте разбираться!

Что такое язва роговицы и с чем ее едят

Гнойная язва роговицы — довольно жесткая вещь. Ее суть — воспаление светопроводящей и светопреломляющей оболочки глаза, которую вызывают патогенные микроорганизмы.