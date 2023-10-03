Что предлагает российская медицина для борьбы со старческой слепотой

Что предлагает российская медицина для борьбы со старческой слепотойЯзва роговицы — не приговор.
Страх потерять зрение — одна из самых сильных человеческих фобий. Мы настолько привыкли полагаться на наши глаза, что даже мысль лишиться их способна свести с ума. А если они вдруг начинают болеть, то едва ли это кому-то нравится. Раньше, несмотря на достижения современной медицины, отнюдь не всегда можно оперативно исцелить глазные заболевания. Но российские медики нашли способ это исправить
Глазные болезни — одна из самых неприятных штук, которые могут произойти с современным человеком. Глаз — очень хрупкий, нежный орган, чувствительный к любому неосторожному воздействию и тем более к разным микроорганизмам.
Простая неосторожность и беспечность могут стоить человеку зрения. Долгий взгляд на солнце без защиты, неосторожное обращение с огнем или сваркой — и вы слепец.
Пренебрежение гигиеной тоже может сыграть с вашим зрением злую шутку, ведь неосторожно занесенная в глаза грязь может привести к очень неприятным болезням — конъюнктивиту, например. И это еще относительно «легкий» вариант заболевания, потому что заработать можно и куда более серьезные неприятности — такие как язва роговицы.
Забота о здоровье россиян всегда было первостепенной задачей наших врачей, и на этот раз они тоже не остались в стороне.
Уже сейчас офтальмологи могут предложить нам разнообразные передовые и крутые лекарства, которые могут излечить наши глаза, если с ними случится несчастье. Даже зрение и то могут восстановить до «единицы» при помощи лазеров, но это не значит, что все уже изучено и можно расслабиться.
Разработка лекарственных препаратов — сама по себе благодатная почва для различных инноваций, и офтальмология тут не исключение. Уже сейчас список лекарств, которые используются для лечения глазных заболеваний весьма обширен, но они не всегда подходят пациентам — вдруг какие-то компоненты вызовут аллергию? Кроме того, в ряде тяжелых случаев они могут оказаться бесполезны. Значит и фармакологии следует непрерывно развиваться для того, чтобы здоровье наших граждан было в порядке.
Именно поэтому российские офтальмологи поставили перед собой амбициозную задачу: разработать новый, еще более крутой препарат, предназначенный для лечения тяжелых случаев язвы роговицы на основе вещества лактоферрин.
Как прошли испытания капель? Что такое это язва роговицы вообще? Давайте разбираться!
Что такое язва роговицы и с чем ее едят
Гнойная язва роговицы — довольно жесткая вещь. Ее суть — воспаление светопроводящей и светопреломляющей оболочки глаза, которую вызывают патогенные микроорганизмы.
На здоровых глазах тоже присутствуют разные микроорганизмы, и мы даже можем их иногда увидеть невооруженным глазом — это те самые полупрозрачные «палочки», «кружочки» и прочие едва заметные закорючки, которые слегка загораживают обзор.
В обычных условиях эти микроорганизмы не доставляют проблем, так как живут с нами в своеобразном симбиозе. Но проблемы могут возникнуть, если в глаза попадут непрошенные гости, к которым наш организм не привык — например, золотистый стафилококк.
Основные две причины, почему микробы вообще там появляются — это нарушение гигиены и травмы.
И если с глазами человека происходит что-то подобное, то патогенные микроорганизмы начинают бурно селиться в самых неподходящих для этого местах, питаться нашими тканями и оставлять продукты жизнедеятельности. Именно так происходит воспаление на участках глаза и из-за этого в глазах может появиться отвратительный гной.
Раньше, в XX веке, инфекции, связанные с золотистым стафилококком, лечили с помощью антибиотиков «первой волны», в частности пенициллина. Однако со временем некоторые популяции этой бактерии мутировали и научились вырабатывать устойчивость к антибиотикам, из-за чего врачам теперь приходится постоянно разрабатывать новые препараты, чтобы «перехитрить» стафилококк. Сегодняшний наш случай не исключение.
Лактоферриновые капли
Для начала разберемся, что такое вообще лактоферрин.
Лактоферрин — это белок из семейства трансферринов, который обычно выполняет иммунные функции. Он естественного происхождения и в живой природе его можно найти не только у человека, но и у других млекопитающих — в слюне, слезах, соплях и молоке. От последней жидкости лактоферрин и получил часть своего названия.
Врачи выбрали лактоферрин в качестве основного компонента новых глазных капель, потому что этот белок хорошо борется с бактериями и вирусами. В случае с микроорганизмами лактоферрин связывает железо (второе слово, которое дало белку название), не позволяя микробам кормиться и расти, а при борьбе с вирусами он служит физическим «барьером», не дающим им проникнуть внутрь клеток.
Чтобы не подвергать опасности человека, ученые провели испытание этих капель на животных.
Для анализа действия лекарств были выбраны животные с язвенными поражениями роговицы разной интенсивности( спустя 28 дней с момента заражения глаз).
Животных разделили на две группы. Одной из них решили давать антибактериальный препарат ципрофлоксацин, второй — капли с лактоферрином.
Терапия обоими препаратами проводилась в течение 21 дня, в ходе которых ученые смотрели, как они справятся с нагноением в глазах испытуемых животных.
Исследования выявили, что лактоферрин эффективнее, чем ципрофлоксацин лечит воспаление, вызванное стафилококком. Первые признаки выздоровления были заметны уже к 7-му дню испытаний, а к концу курса терапии площадь остаточного инфекционного поражения оказалась ощутимо меньше, чем при прокапывании ципрофлоксацина.
Однако не обошлось и без нюансов: терапия на основе лактоферрина дала побочный эффект — больше пораженных тканей зарубцовывались, а не восстановилась до конца. Этот огрех требует дополнительного изучения, но, в целом, он поправим на стадии испытаний и разработки оптимального курса терапии уже для людей.
Какая польза от этого лекарства?
Самый очевидный результат — новые капли позволят лучше лечить болезни глаз. Соответственно, больше наших граждан сможет сохранить зрение и высокое качество жизни. Особенно это актуально для пожилых людей, так как именно они составляют основную группу риска глазных заболеваний.
Дети и подростки от этой разработки тоже в выигрыше, потому что и они в группе риска. Здоровье их глаз стоит беречь еще трепетнее, потому что человеческий организм продолжает формироваться по мере взросления, и ни одному ребенку во взрослой жизни проблемы с глазами не нужны.
Более отдаленная перспектива этой разработки — возможность лучше понимать механизмы формирования инфекционных глазных заболеваний. К тому же находки, сделанные при испытании этих глазных капель, легко можно использовать для разработки других лекарств, возможно и другого профиля. Выгода, с какой стороны ни посмотри, ощутима. А что еще нужно?