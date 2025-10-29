Мы все родом из космоса? Новое открытие учёных о зарождении жизни

Без молекул из межзвёздных льдов не было бы ни вас, ни этого заголовка (хотя с этим ещё спорят)

Что общего у вас, йогурта и ДНК? Молочная кислота. А что общего у неё с космосом? Оказывается, всё. Самарские учёные выяснили: ключевые ингредиенты жизни могли прийти из космоса. И да, это не гипотеза, а эксперимент, который воссоздал условия глубокого космоса.