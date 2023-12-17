Массовая культура и убеждения подростков: есть ли связь?

Однако одно можно сказать совершенно точно: сейчас массовая культура всеобъемлюща и крайне разнообразна. Супергеройское кино — не единственное её проявление. Мультфильмы, видеоигры, телепередачи, научно-популярные издания, музыка и книги — все это влияет на формирование нашего мировоззрения, обеспечивает досуг и даёт пищу для размышлений.

Одна из самых чувствительных к массовой культуре прослойка общества — это дети и подростки, которые как губки впитывают всё, что там происходит. Именно на них и делают ставку создатели произведений масскульта — считается, что подростки менее критичны к воспринимаемой информации.

Многие наши граждане, как родители, так и политики с учеными, этим взволнованы — ведь массовую культуру часто воспринимают как что-то «низкое», недостойное умного человека. А если добавить к этому страх перед продвижением нежелательной повестки, то отдельные граждане могут и вовсе начать требовать ограничить масскульт — разумеется, ради доброго, светлого и вечного для детей.

Вот и наших ученых-политологов из МГУ эта проблема тоже не оставила равнодушными. Они задались вопросом: «А может ли массовая культура повлиять на поведение молодежи в политике и формирование их идеологических предпочтений?». Размышляли на подобную тему? Тогда давайте посмотрим, что им удалось выяснить!

Что такое массовая культура и с чем ее едят

Для того, чтобы понять взаимодействие молодежи с массовой культуры, ученые решили для начала разобраться в том, что отличает её от прочих видов культуры, а также как она воспринимается обществом и на что именно в нём влияет.