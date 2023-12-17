Наука и технологии
18:25, 17 декабря 2023
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Массовая культура и убеждения подростков: есть ли связь?

Ученые проанализировали как связаны популярные персонажи и идеология молодёжи

Задавались ли вы когда-либо вопросом, влияют ли фильмы про супергероев или новая AAA-игра с сильными и харизматичными персонажами на политику? Так ли независимы мы с вами от ее влияния, и если нет, то в чём оно проявляется? Что смешные мужчины в трико могут предложить нам в идеологическом смысле? Об этом — в нашей новой статье.

Массовая культура для современного человека — что-то столь же обыденное и привычное, как автомобиль, телевизор или мобильный телефон. Однако в привычном нам виде она начала своё становление лишь после экономических трансформаций XX века и развития технологий — например, радио- и телевещания.

При этом единая, понятная каждому жителю планеты массовая культура так и вовсе появилась по историческим меркам буквально вчера, ведь до 1990-х годов были лишь намеки на тот уровень глобализации, с которым мы живем сегодня.

Нельзя сказать, что в современности отношение к ней однозначное: кто-то просто кайфует от новых киношных похождений мужиков в трико, а кто-то воюет с этими фильмами, крича что-то про упадок нравов и их низкое качество. Пресловутая «повестка» так и вовсе стала притчей во языцех, порождая острые конфликты как в Сети, так и в реальной жизни.

Массовая культура и убеждения подростков: есть ли связь?
© Max Christian

Однако одно можно сказать совершенно точно: сейчас массовая культура всеобъемлюща и крайне разнообразна. Супергеройское кино — не единственное её проявление. Мультфильмы, видеоигры, телепередачи, научно-популярные издания, музыка и книги — все это влияет на формирование нашего мировоззрения, обеспечивает досуг и даёт пищу для размышлений.

Одна из самых чувствительных к массовой культуре прослойка общества — это дети и подростки, которые как губки впитывают всё, что там происходит. Именно на них и делают ставку создатели произведений масскульта — считается, что подростки менее критичны к воспринимаемой информации.

Многие наши граждане, как родители, так и политики с учеными, этим взволнованы — ведь массовую культуру часто воспринимают как что-то «низкое», недостойное умного человека. А если добавить к этому страх перед продвижением нежелательной повестки, то отдельные граждане могут и вовсе начать требовать ограничить масскульт — разумеется, ради доброго, светлого и вечного для детей.

Вот и наших ученых-политологов из МГУ эта проблема тоже не оставила равнодушными. Они задались вопросом: «А может ли массовая культура повлиять на поведение молодежи в политике и формирование их идеологических предпочтений?». Размышляли на подобную тему? Тогда давайте посмотрим, что им удалось выяснить!

Что такое массовая культура и с чем ее едят

Для того, чтобы понять взаимодействие молодежи с массовой культуры, ученые решили для начала разобраться в том, что отличает её от прочих видов культуры, а также как она воспринимается обществом и на что именно в нём влияет.

Массовая культура и убеждения подростков: есть ли связь?
© Marjan Blan

И тут выяснилось интересное — ведь социологи и философы до сих пор ведут активные дискуссии.

Опираясь на опыт своих предшественников (в том числе зарубежных), ученые выяснили, что у массовой культуры выделяют несколько отличительных особенностей:

  • Антагонизм массовой и «элитарной» культуры. Думаю, всем очевидно, что как новый фильм с Райаном Гослингом, то не увидеть хотя бы упоминание или пару мемов невозможно, а вот если речь о какой-нибудь той самой постановке Островского "Лес" в каком-нибудь частном театре, то.... на вряд ли человек поддержит разговор. Для политики это важно - через масскульт можно как доносить свое мнение до публики, так и воспринимать витающие в инфополе идеи, чего вряд ли можно добиться через элитарную культуру.

  • Неразрывность возникновения массовой культуры с научно-техническим прогрессом. Массовая культура была бы невозможна без промышленного и технологического бума XX века и опирается на его достижения.

  • Коммерциализация производства предметов культуры. Хотя люди и в древности зарабатывали с помощью искусства, производство массовой культуры приобрело промышленный, «конвейерный» характер (зачастую в буквальном смысле).

  • Эти особенности ясно дают понять, почему условные кинокомиксы и балет — это не одна и та же сфера культуры, но все еще не объясняют, как именно масскульт меняет взаимоотношения в обществе, как влияет на общение людей между собой.

И тут наши ученые выделили четыре возможных варианта в зависимости от подхода к явлению:

  • Теория «всеобъемлющего» масскульта — она акцентирует внимание на глобальности массовой культуры, ее стремлении занять все возможные площадки и достучаться до каждого человека (пусть даже и против его воли). И навязать, таким образом, нужные ей представления о морали, политике, религии etc.

  • Взгляд на масскульт как на совокупность «ниш». Ее содержание, на первый взгляд, противоречит первой модели, потому что этот подход смотрит на масскульт не как на единое инфополе, а на совокупность «информационных пузырей», нацеленных на рыночное взаимодействие только со своей целевой аудиторией, без «вторжения» на чужую территорию.

  • Конвенциональная теория. Она рассматривает массовую культуру как объединяющую общество платформу для общения разных социальных групп, что ей удается именно за счёт стремления охватить максимально широкую аудиторию. При этом, в отличие от двух других теорий, подобный подход как бы переворачивает ситуацию «вверх тормашками». Ведь в таком случае именно массы по сути и формируют масскульт, отражая в нём особенности технологического и политического развития.

Мы видим, что явление это куда более многогранное чем ранее казалось, но всё же как именно оно влияет на молодежь? Исследователи сопоставили данные социологов с пониманием масскульта и... У них есть ответ!

Как масскульт формирует сознание современной молодежи

Ученые отмечают, что подростки современной России столкнулись с уникальной для нашей страны ситуацией: они первое поколение, которое родилось и формируется в условиях идеологического плюрализма (многообразия), сильной конкуренции за их умы и внимание, а также возросшего количества вариантов самореализации и, вместе с этим — неопределенности.

Всё это в конечном счёте приводит к противоречивому результату. С одной стороны, молодые россияне активно ищут свое место под солнцем, выбирая из множества вариантов, с другой — слишком много вариаций нередко приводят к прокрастинации и депрессии, а то и отказу от выбора как такового.

Массовая культура и убеждения подростков: есть ли связь?
© Mulyadi

В целом, российская молодежь активно интересуется массовой культурой и хорошо к ней восприимчива. Основная причина — желание соответствовать моде, «трендам». При этом формы, в которых они готовы ее воспринимать, и цели, которые они перед собой ставят, сильно отличаются от тех, что были у старшего поколения.

Социологические опросы выявили, что характерными формами проведения свободного времени стали: общение с друзьями, просмотр телевизора, прослушивание музыки и просмотр видео. Отмечается, что «традиционные» виды культпросвета вроде похода в театр или в музей предпочтительны лишь для небольшого процента молодежи, а книги так и вовсе предпочитает всего 12% из них. Отдельно ученые отметили, что молодежь в массе своей предпочитает пассивный отдых активному.

Не менее важны и следующие особенности: тенденция к гедонизму (стремление в первую очередь получить впечатления, удовольствие, а не задаться сложными вопросами и узнавать новое), желание молодежи противопоставить себя поколению «отцов» через освоение нетрадиционных форм массовой культуры, а также отсутствие в российском обществе единого вектора, который бы направлял политическую социализацию молодежи в каком-то одном направлении.

Массовая культура и убеждения подростков: есть ли связь?
© ActionVance

Подводя итоги, массовая культура, хоть и влияет на политическую социализацию молодежи (а точнее на ее «стихийное», несистемное политическое образование), сказать, что именно она определяющим фактором в становлении их убеждений, все же нельзя. А всё потому, что массовая культура в России слишком разнообразна, чтобы свести ее к одному конкретному направлению политической мысли. Молодежь же в большей степени смотрит на конкретных людей, а не абстрактные идеи (где бы они не звучали). Поэтому формирование позиции происходит через общение с важными людьми – друзьями или лидерами общественных мнений.

Какую пользу может дать это исследование?

Сиюминутная польза от этого исследования состоит в том, что теперь наши ученые лучше понимают, в каком социокультурном положении находится молодежь, с какими реалиями ей приходится сталкиваться, и как формируются ее мысли. Все это может помочь выработать грамотную, выгодную для всех молодежную политику, которая даст подросткам больше возможностей на самореализацию и безболезненную интеграцию в общество.

Массовая культура и убеждения подростков: есть ли связь?
© Yulia Matvienko

Более глобальный вывод — то, что в данный момент политическая социализация молодежи часто происходит стихийно. Упорядочивание, систематизация этой сферы — например, с помощью образования — даст им более полную картину, с которой они смогут комфортнее и осознаннее подходить к восприятию разных политических идей.

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