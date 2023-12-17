Массовая культура и убеждения подростков: есть ли связь?Ученые проанализировали как связаны популярные персонажи и идеология молодёжи
Задавались ли вы когда-либо вопросом, влияют ли фильмы про супергероев или новая AAA-игра с сильными и харизматичными персонажами на политику? Так ли независимы мы с вами от ее влияния, и если нет, то в чём оно проявляется? Что смешные мужчины в трико могут предложить нам в идеологическом смысле? Об этом — в нашей новой статье.
Массовая культура для современного человека — что-то столь же обыденное и привычное, как автомобиль, телевизор или мобильный телефон. Однако в привычном нам виде она начала своё становление лишь после экономических трансформаций XX века и развития технологий — например, радио- и телевещания.
При этом единая, понятная каждому жителю планеты массовая культура так и вовсе появилась по историческим меркам буквально вчера, ведь до 1990-х годов были лишь намеки на тот уровень глобализации, с которым мы живем сегодня.
Нельзя сказать, что в современности отношение к ней однозначное: кто-то просто кайфует от новых киношных похождений мужиков в трико, а кто-то воюет с этими фильмами, крича что-то про упадок нравов и их низкое качество. Пресловутая «повестка» так и вовсе стала притчей во языцех, порождая острые конфликты как в Сети, так и в реальной жизни.
Однако одно можно сказать совершенно точно: сейчас массовая культура всеобъемлюща и крайне разнообразна. Супергеройское кино — не единственное её проявление. Мультфильмы, видеоигры, телепередачи, научно-популярные издания, музыка и книги — все это влияет на формирование нашего мировоззрения, обеспечивает досуг и даёт пищу для размышлений.
Одна из самых чувствительных к массовой культуре прослойка общества — это дети и подростки, которые как губки впитывают всё, что там происходит. Именно на них и делают ставку создатели произведений масскульта — считается, что подростки менее критичны к воспринимаемой информации.
Многие наши граждане, как родители, так и политики с учеными, этим взволнованы — ведь массовую культуру часто воспринимают как что-то «низкое», недостойное умного человека. А если добавить к этому страх перед продвижением нежелательной повестки, то отдельные граждане могут и вовсе начать требовать ограничить масскульт — разумеется, ради доброго, светлого и вечного для детей.
Вот и наших ученых-политологов из МГУ эта проблема тоже не оставила равнодушными. Они задались вопросом: «А может ли массовая культура повлиять на поведение молодежи в политике и формирование их идеологических предпочтений?». Размышляли на подобную тему? Тогда давайте посмотрим, что им удалось выяснить!
Что такое массовая культура и с чем ее едят
Для того, чтобы понять взаимодействие молодежи с массовой культуры, ученые решили для начала разобраться в том, что отличает её от прочих видов культуры, а также как она воспринимается обществом и на что именно в нём влияет.
И тут выяснилось интересное — ведь социологи и философы до сих пор ведут активные дискуссии.
Опираясь на опыт своих предшественников (в том числе зарубежных), ученые выяснили, что у массовой культуры выделяют несколько отличительных особенностей:
Антагонизм массовой и «элитарной» культуры. Думаю, всем очевидно, что как новый фильм с Райаном Гослингом, то не увидеть хотя бы упоминание или пару мемов невозможно, а вот если речь о какой-нибудь той самой постановке Островского "Лес" в каком-нибудь частном театре, то.... на вряд ли человек поддержит разговор. Для политики это важно - через масскульт можно как доносить свое мнение до публики, так и воспринимать витающие в инфополе идеи, чего вряд ли можно добиться через элитарную культуру.
Неразрывность возникновения массовой культуры с научно-техническим прогрессом. Массовая культура была бы невозможна без промышленного и технологического бума XX века и опирается на его достижения.
Коммерциализация производства предметов культуры. Хотя люди и в древности зарабатывали с помощью искусства, производство массовой культуры приобрело промышленный, «конвейерный» характер (зачастую в буквальном смысле).
Эти особенности ясно дают понять, почему условные кинокомиксы и балет — это не одна и та же сфера культуры, но все еще не объясняют, как именно масскульт меняет взаимоотношения в обществе, как влияет на общение людей между собой.
И тут наши ученые выделили четыре возможных варианта в зависимости от подхода к явлению:
Теория «всеобъемлющего» масскульта — она акцентирует внимание на глобальности массовой культуры, ее стремлении занять все возможные площадки и достучаться до каждого человека (пусть даже и против его воли). И навязать, таким образом, нужные ей представления о морали, политике, религии etc.
Взгляд на масскульт как на совокупность «ниш». Ее содержание, на первый взгляд, противоречит первой модели, потому что этот подход смотрит на масскульт не как на единое инфополе, а на совокупность «информационных пузырей», нацеленных на рыночное взаимодействие только со своей целевой аудиторией, без «вторжения» на чужую территорию.
Конвенциональная теория. Она рассматривает массовую культуру как объединяющую общество платформу для общения разных социальных групп, что ей удается именно за счёт стремления охватить максимально широкую аудиторию. При этом, в отличие от двух других теорий, подобный подход как бы переворачивает ситуацию «вверх тормашками». Ведь в таком случае именно массы по сути и формируют масскульт, отражая в нём особенности технологического и политического развития.
Мы видим, что явление это куда более многогранное чем ранее казалось, но всё же как именно оно влияет на молодежь? Исследователи сопоставили данные социологов с пониманием масскульта и... У них есть ответ!
Как масскульт формирует сознание современной молодежи
Ученые отмечают, что подростки современной России столкнулись с уникальной для нашей страны ситуацией: они первое поколение, которое родилось и формируется в условиях идеологического плюрализма (многообразия), сильной конкуренции за их умы и внимание, а также возросшего количества вариантов самореализации и, вместе с этим — неопределенности.
Всё это в конечном счёте приводит к противоречивому результату. С одной стороны, молодые россияне активно ищут свое место под солнцем, выбирая из множества вариантов, с другой — слишком много вариаций нередко приводят к прокрастинации и депрессии, а то и отказу от выбора как такового.
В целом, российская молодежь активно интересуется массовой культурой и хорошо к ней восприимчива. Основная причина — желание соответствовать моде, «трендам». При этом формы, в которых они готовы ее воспринимать, и цели, которые они перед собой ставят, сильно отличаются от тех, что были у старшего поколения.
Социологические опросы выявили, что характерными формами проведения свободного времени стали: общение с друзьями, просмотр телевизора, прослушивание музыки и просмотр видео. Отмечается, что «традиционные» виды культпросвета вроде похода в театр или в музей предпочтительны лишь для небольшого процента молодежи, а книги так и вовсе предпочитает всего 12% из них. Отдельно ученые отметили, что молодежь в массе своей предпочитает пассивный отдых активному.
Не менее важны и следующие особенности: тенденция к гедонизму (стремление в первую очередь получить впечатления, удовольствие, а не задаться сложными вопросами и узнавать новое), желание молодежи противопоставить себя поколению «отцов» через освоение нетрадиционных форм массовой культуры, а также отсутствие в российском обществе единого вектора, который бы направлял политическую социализацию молодежи в каком-то одном направлении.
Подводя итоги, массовая культура, хоть и влияет на политическую социализацию молодежи (а точнее на ее «стихийное», несистемное политическое образование), сказать, что именно она определяющим фактором в становлении их убеждений, все же нельзя. А всё потому, что массовая культура в России слишком разнообразна, чтобы свести ее к одному конкретному направлению политической мысли. Молодежь же в большей степени смотрит на конкретных людей, а не абстрактные идеи (где бы они не звучали). Поэтому формирование позиции происходит через общение с важными людьми – друзьями или лидерами общественных мнений.
Какую пользу может дать это исследование?
Сиюминутная польза от этого исследования состоит в том, что теперь наши ученые лучше понимают, в каком социокультурном положении находится молодежь, с какими реалиями ей приходится сталкиваться, и как формируются ее мысли. Все это может помочь выработать грамотную, выгодную для всех молодежную политику, которая даст подросткам больше возможностей на самореализацию и безболезненную интеграцию в общество.
Более глобальный вывод — то, что в данный момент политическая социализация молодежи часто происходит стихийно. Упорядочивание, систематизация этой сферы — например, с помощью образования — даст им более полную картину, с которой они смогут комфортнее и осознаннее подходить к восприятию разных политических идей.