Голос для ИИ — это опасно?

Одно из самых перспективных направлений в работе с ИИ — это эксперименты с голосом и озвучкой. Например, это пригодилось геймерам: теперь можно локализировать компьютерные игры под любой язык. Просто переводят текст (может, с помощью той же нейросети), закидывают в ИИ и вуаля, у вас есть русская озвучка.

Однако, такие эксперименты по генерации голосов, которые максимально приближены к человеческому, могут быть опасны. Мошенников и так полно, а если ещё у них в доступе будет приложение, которое голос меняет на голос вашего близкого, то проблем не оберёшься. Яркий пример того, как ИИ используют во вред: с функцией замены лица наделали немало контента, который доставил проблем знаменитостям.

Так и с голосовыми функциями нейросетей и других платформ, где можно использовать искусственный интеллект. Чтобы избежать потенциальных проблем с новой технологией, в России создают систему для борьбы с голосовым мошенничеством.

В 2024 году специалисты Института искусственного интеллекта AIRI и Московского технического университета связи и информатики разработали ИТ-систему под названием AASIST3 , которая с помощью ИИ определяет признаки генерации синтетического голоса, которую используют телефонные мошенники. Искусственный интеллект против искусственного интеллекта, такая вот рекурсия.

Так что, учёные стараются продумать все последствия. К примеру, сейчас работают над созданием переводчика с языка жестов. Или вот другая интересная технология — научить ИИ по голосу и интонации определять, пьян человек или нет.