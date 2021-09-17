Тестируем крутые внешние аккумуляторы для смартфонов от «дочки» Harman («внучки» Samsung)InfinityLab InstantGo
Внешний вид
Производитель не стал экспериментировать с причудливыми формами — пауэрбанки выполнены в виде параллелепипедов со скруглёнными краями. В-принципе, так их удобно носить в рюкзаке, однако не покидает ощущение, что они могли бы быть или тоньше, или меньше по другим габаритам.
У меня дома как раз имеются два пауэрбанка на 10 Ач — один тонкий, но вытянутый, а другой толстый, но компактный. С другой стороны, у InstantGo выходная мощность зарядки может достигать 30 Ватт и имеется поддержка Power Delivery, а все мощные зарядники обычно крупнее своих маломощных конкурентов.
Дизайн у пауэрбанков InstantGo в меру брутальный, в меру стильный, но, будем честны, вряд ли кто-то будет их рассматривать и с пафосом выкладывать на стол в кафешке. Отмечу лишь, что покрытие корпуса — из софт-тач пластика, на ощупь приятное и при этом, судя по времени тестирования, не должно прям затираться. При этом, корпус изготовлен из переработанного пластика — во всяком случае, так уверяет производитель.
Все разъёмы, индикатор зарядки, и кнопка для проверки уровня зарядки расположены с одной стороны. Индикатор имеет 4 деления.
Разъёмов у обеих моделей по два: USB-C на вход и выход (для зарядки самого пауэрбанка и для зарядки с него внешних устройств), и USB-A — только на выход.
Дополнительно у модели “Built-In USB-C Cable” (серьёзно, я не нашёл на коробке других, более простых обозначений, разве что в инструкции модели обозначены как ILING10000C и ILING10000W — с кабелем и беспроводная соответственно) в бок встроен USB-C кабель длиной во всю грань пауэрбанка. Таким образом, для подзарядки устройств с USB-C вам не придётся таскать с собой провода.
Впрочем, другая модель — InstantGo 10000 Wireless тоже позволяет обходиться без проводов, но по другой причине — в неё встроена беспроводная зарядка.
С каждой моделью в комплекте поставляется USB-A–USB-C кабель для зарядки внешних устройств либо самого пауэрбанка от USB-разъёма.
Масса беспроводной модели Instant Go — 252 грамма, а проводной — 230 грамм. Габариты: 145,6х75х19 мм и 153х76х15,2 мм соответственно.
Функции
Тестировать любые пауэрбанки легко и приятно, ведь, по сути, у них только одна функция — заряжать внешние устройства. Впрочем, “не все пауэрбанки одинаково полезны”.
Прежде всего, во время тестирования я не заметил существенного саморазряда. Т.е. если пауэрбанк InstantGo (любой из двух моделей) оставить лежать, скажем, на неделю (больше пока не получилось) — показания индикатора не изменятся. Т.е. саморазряд за неделю составил не больше 25%, как минимум (а на деле там жалкие проценты саморазряда, судя по всему).
Заряжаются оба 10 Ач аккумулятора минимум 4 часа при зарядке 5В и 3А. Это я бы отнёс к минусам — как оказалось, найти адаптер зарядки с такими параметрами не так-то просто. Среди десятка адаптеров от современных смартфонов и других гаджетов, которые имеются у меня дома, я нашёл лишь один адаптер, который среди прочих режимов мог выдавать именно такую комбинацию напряжения и силы тока. Так что чаще всего аккумуляторы заряжаются при 5В и 2А, то есть, в полтора раза дольше.
Далее — одной из важнейших характеристик обеих моделей InstantGo является возможность заряжать по три устройства одновременно. Для модели Built-In USB-C Cable это реализуется так: один гаджет подключаем к встроенному кабелю, другой, внешним кабелем, к USB-C разъёму, и третий, тоже внешним кабелем, к разъёму USB-A.
Для модели Wireless первый гаджет заряжаем беспроводным способом, остальное всё так же, как в примере выше.
При этом, есть возможность заряжать устройства прямо во время зарядки пауэрбанка. Может оказаться полезным, если в вашем распоряжении лишь одна розетка, а гаджетов, которые надо зарядить — несколько.
Теперь по режимам зарядки. Как я уже сказал, обе модели предполагают возможность зарядки мощностью до 30 Ватт и поддержкой Power Delivery, что означает, что если ваш гаджет имеет какую-то возможность заряжаться быстро — он будет заряжаться быстро. Как именно? Тут сложнее, т.к. имеющийся в моём распоряжении вольтметр/амперметр не мерял ничего выше 5В/2А, что составляет лишь 10 Вт. Так что, пришлось тестировать “вслепую”.
По “паспортным данным” оба пауэрбанка умеют выводить через разъём USB-C (это касается и USB-C кабеля у той модели, где он встроен) такие токи: 5В 3А, 9В 3А, 12В 2,5 А, 15В 2А, 20В 1,5А.
А вот через разъём USB-A возможен выход только 5В 3А. Поэтому эффективнее всего заряжать ваши гаджеты либо от встроенного USB-C кабеля, либо от такого, где USB-C на обоих концах (и жаль, что в комплекте поставляется не такой).
Теперь по реальным примерам. Смартфон Realme GT (ёмкость аккумулятора 4500 мАч), имеющий в комплекте быструю зарядку 65 Вт, от которой он заряжается с 0% до 100% за 35 минут, от InstantGo 10000 со встроенным USB-C кабелем зарядился полностью за 1 час 17 минут.
Xiaomi Mi 10 Ultra (тоже 4500 мАч) зарядился за 1 час и 15 минут. Судя по всему, оба смартфона заряжались при максимально возможной для зарядок InstantGo мощности 30 Вт.
Что касается беспроводной зарядки, то здесь уже не всё так радужно. Её мощность может составлять 5 Вт, 7,5 Вт или 10 Вт, но это вполне нормально. Однако у меня во время тестирования было такое, что я кладу смартфон на зарядку, он заряжается, а спустя какое-то время я вижу, что зарядка прекратилась. Также смарт-часы Samsung Galaxy Watch4 от этой зарядки заряжаться не хотят, хотя это уже скорее к часам претензии — они вообще ни с чем не работают, кроме фирменной зарядки, и обратной зарядки от смартфона Samsung. При том, что в спецификациях заявлена поддержка Qi.
А вот различные TWS-наушники заряжались от беспроводной InstantGo без проблем.
В любом случае, все протестированные мной смартфоны с поддержкой быстрой зарядки при подключении к InstantGo уведомляли о том, что происходит именно быстрая зарядка — в том числе это касается и смартфона-флагмана от Samsung.
Итого
Вообще, сама идея “брендовых зарядок” довольно странная. Большинство покупателей не задумываются о том, какого бренда их пауэрбанк, хотя, может, и зря. Навскидку я могу вспомнить только два известных бренда с качественными пауэрбанками: Xiaomi и… Microsoft. Да, не удивляйтесь, когда-то под брендом Microsoft выпускались очень качественные пауэрбанки, у которых саморазряд был настолько низкий, что они несколько лет могли пролежать без дела и показывать более 75% заряда.
Тем не менее, большинство “ноунеймовых” зарядок редко впечатляют, а найти пауэрбанк с быстрой зарядкой вообще сложно. Хотя и 30 Вт — не предел, у меня дома лежит пауэрбанк от Xiaomi на 20 000 мАч с максимальной мощностью аж 45 Вт.
Однако InfinityLab Главной фишкой продукции называют безопасность и экологичность. Конечно, пока слишком мало данных, чтобы подтвердить эти заявления (ну кроме экологичности: и корпус, и упаковка сделаны из переработанных материалов), но, уверен, у большинства пользователей гаджетов доверия к Harman и их брендам больше, чем к какому-нибудь китайскому ноунейму (это не про Xiaomi, разумеется, те тоже себя хорошо зарекомендовали). Тем более, они сейчас принадлежат Samsung, а Samsung всякую чепуху не скупает.
Во время тестирования пауэрбанки показали себя в-основном с хорошей — кроме случаев отключения зарядки смартфона у беспроводной модели.
Официальная цена InstantGo Wireless и с USB-C кабелем — 4,5 тысячи рублей. Также у производителя имеется такой же пауэрбанк, но с Lightning-кабелем.
- Быстрая зарядка 30 Вт PD
- Можно заряжать по 3 устройства одновременно
- Низкий саморазряд
- USB-кабель в корпусе/беспроводная зарядка
- Приличная ёмкость аккумулятора
- Габариты великоваты
- Мощность зарядки самих пауэрбанков всего 15 Вт