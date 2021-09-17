Тестируем крутые внешние аккумуляторы для смартфонов от «дочки» Harman («внучки» Samsung)

У меня дома как раз имеются два пауэрбанка на 10 Ач — один тонкий, но вытянутый, а другой толстый, но компактный. С другой стороны, у InstantGo выходная мощность зарядки может достигать 30 Ватт и имеется поддержка Power Delivery, а все мощные зарядники обычно крупнее своих маломощных конкурентов.

Дизайн у пауэрбанков InstantGo в меру брутальный, в меру стильный, но, будем честны, вряд ли кто-то будет их рассматривать и с пафосом выкладывать на стол в кафешке. Отмечу лишь, что покрытие корпуса — из софт-тач пластика, на ощупь приятное и при этом, судя по времени тестирования, не должно прям затираться. При этом, корпус изготовлен из переработанного пластика — во всяком случае, так уверяет производитель.

Все разъёмы, индикатор зарядки, и кнопка для проверки уровня зарядки расположены с одной стороны. Индикатор имеет 4 деления.