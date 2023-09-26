Интеркосмос: как Советский Союз возил иностранцев на орбиту

Интеркосмос: как Советский Союз возил иностранцев на орбитуКак во времена Холодной войны СССР отправлял зарубежных космонавтов в космос?
4 марта 1995 года в космос отправился американский астронавт по имени Норман Тагард. Человек он не простой, ранее — в годы вьетнамской войны пилотировал боевой самолет. Казалось бы, ну и что тут такого? А всё дело в том, что он стал первым американцем, который использовал российскую ракету для своего полёта. Такой вот серьезный шаг для международного сотрудничества в космосе!
А знаете, сколько разных национальностей отправлялись на орбиту на наших кораблях? Ничего себе – целых 26 стран мира! Когда-то, во времена СССР, наши космонавты активно сотрудничали с представителями других государств, как союзных, так и не очень.
После недавнего визита Ким Чен Ына в Россию заговорили о возможности подготовки и запуска первого северокорейского космонавта. А до этого подобные слухи ходили и о белорусском кандидате.
А как с международным сотрудничеством дела обстояли в СССР? Шутка-ли в условиях Холодной войны, готовить зарубежных космонавтом к полётам? А именно этим и занимались в рамках программы «Интеркосмос».
На протяжении всего своего существования, с 1978 по 1988 год, «Интеркосмос» был уникальным шансом, доступным самым разным народам. Эта программа действительно позволила по-новому взглянуть на возможности человечества в космосе.
Первый отряд
Начиналось все с запуска научных спутников для совместных исследований: в границах соцблока ракеты-носители и космические аппараты советская сторона предоставляла бесплатно. Впрочем, нельзя считать участников соцлагеря тунеядцами — часть корабельной «начинки» изготавливалась на их заводах. Дебютом стал отправленный в октябре 1969 года спутник «Интеркосмос-1». Дальнейшее развитие программы иначе как успешным и назвать нельзя.
1976 год ознаменовался заключением соглашения о переходе к пилотируемым полётам — это означало, что граждане разных стран получили шанс отправиться в космос на советских кораблях и даже побывать на орбитальной станции! А до этого в космосе отметились только мы да американцы.
Участниками программы были космонавты из Польши, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Кубы и многих других государств: каждый из них внес вклад в развитие теории и практики космической науки.
Совместная подготовка и совместные полёты требовали высочайшего профессионализма и глубокого взаимопонимания. Связанные общей целью — изучением внеземных тайн. Космонавты разных культур и языковых групп смогли забыть разногласия и вместе трудиться на благо всего человечества.
7 ноября 1976 года в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начался первый этап подбора ребят для программы «Интеркосмос». Кандидатов искали среди лётчиков из разных социалистических стран: их выносливость и крепкие нервы облегчали предполетные тренировки, особенно на центрифуге.
Первой троицей отобранных счастливчиков стали представители Чехословакии (ЧССР), Польши (ПНР) и Восточной Германии (ГДР).
Первичные испытания преодолело по 4 летчика от каждой страны, а уже 24 ноября 1976 года комиссия приняла решение отправить всех кандидатов из Польши и Восточной Германии на специальные тренировки. Увы, но из Чехословакии только двое пилотов прошли отбор.
Таким образом, первыми в космос были запущены:
- Владимир Ремек из ЧССР;
- Мирослав Гермашевский из ПНР;
- Зигмунд Йен из ГДР.
2 марта 1978 года в космос на корабле «Союз-28» полетел чех Владимир Ремек, которой стал первым гражданином не сверхдержавы (США или СССР), покорившим орбиту. Благодаря этому Чехословакия заняла почетное третье место среди государств, которые освоили космическое пространство.
Вслед за на ним, 27 июня 1978, отправились поляк Мирослав Гермашевский на «Союзе-30» и немец Зигмунд Йен на «Союзе-31» .
Следующие
Затем пришел черёд Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии.
10 апреля 1979 года настала очередь болгарина Георгия Иванова. С ним, кстати, связана забавная история: ему пришлось изменить свою фамилию из-за ее неблагозвучности на русском языке — как вы понимаете, Какалов — не совсем то, что строители коммунизма хотели бы прочесть на первых полосах газет. Однако, ступить на станцию ему так и не удалось: у «Союза-33» , которым он управлял совместно с Николаем Рукавишниковым, при стыковке со станцией вышла из строя двигательная установка. Космонавтам пришлось отправится обратно на Землю на резервном двигателе. Они вынуждены были управлять аппаратом в ручном режиме, к тому же с адскими перегрузками до 10g.
Через год, 26 мая 1980, от Венгрии на «Союзе-36» полетел Берталан Фаркаш. Его путешествие запомнилось тем, что он первым прочёл сказку во время ТВ-передачи, взяв с собой в космос медведя и куколку своей дочери. Более того, сам пуск корабля «Союз-36» в прямом эфире транслировался в Москве и Будапеште на канале «Интервидение». Для той эпохи это был настоящий прорыв!
Вскоре, 23 июля 1980 года, ряды космонавтов «Интеркосмоса» пополнил военный лётчик Фам Туан , который полетел на «Союзе-37». По слухам, в годы вьетнамской войны он подбил американский B-52 под Ханоем — разумеется, американцы факт этот отрицают, якобы все это заслуга зениток.
Полёт Туана наделал шума на Западе: во Вьетнаме совсем недавно была война, а вот уже и их космонавт (и вообще первый азиат) на орбите. Примечательно, что у самого Фама пульс во время старта ракеты не превышал 78 ударов в минуту — вот уж кого можно считать самым спокойным человеком на Земле!
Первым чернокожим космонавтом и первым представителем Латинской Америки вне земного пространства стал кубинец Арнальдо Тамайо Мендес, который полетел 18 сентября 1980 года на «Союзе-38» .
Как вы, вероятно догадываетесь, он тоже был далеко не простым человеком: осиротев в год, к 13 годам он уже трудился на мебельной фабрике, во время Карибского кризиса летал в небесах над Кубой на МиГ-15, а ряды космонавтов пополнил уже будучи командиром авиабригады. Вот уж действительно, через тернии к звездам!
Монгольским участником программы стал Жугдэрдэмидийн Гуррагча , который отправился в космос 22 марта 1981 на «Союзе-39». У Монголии, как аграрно-индустриальной страны, был свой особый интерес: эксперименты «Биосфера-Мон» и «Эрдэм», в которых космонавты проводили наблюдения и снимали отдельные участки территории Монголии — это должно было помочь развитию народного хозяйства.
Интересно, что Гуррагча был настолько впечатлен, что в 1996 взял себе фамилию Сансар, что на санскрите означает «космос».
Последним в рамках программы «Интеркосмос» стал румын Думитру Прунариу, который полетел 14 мая 1981 на «Союзе-40». Он. кстати, был не пилотом, как остальные, а инженером, получившим авиационно-космическое образование.
После возвращения в Румынию Думитру служил старшим инспектором по аэрокосмическим делам Министерства обороны Румынии. По сути, это было признанием его заслуг на родине, так как эта должность была создана специально для него.
Расширенная программа
После успешных запусков в космос представителей стран соцлагеря программу решили расширить, пригласив туда кого-нибудь ещё. Первыми стали французы: в апреле 1979 года с ними было подписано соглашение о полётах.
В результате, 24 июня 1982 года, на «Союзе Т-6» в космос отправился Жан-Лу Кретьен: он стал первым представителем Запада, который отправился в космос, тем более на советском корабле.
Космос затягивает, и он ещё раз принял участие в проекте «Интеркосмоса», побывав на станции «Мир» 26 ноября 1988 года.
Вообще, если говорить о количестве иностранных космонавтов, составивших нам компанию, то Франция уверенно занимает второе место, сразу после США. Следом за Жаном-Луи Кретьеном в космосе побывало немало его соотечественников: Мишель Тонини (1992 год), Жан-Пьер Эньере (1993 год), Клоди Андре-Дэе (1996 и 2001 годы) и Леопольд Эйартц (1998 год). Но эти ребята летали в рамках уже других договорённостей, так как «Интеркосмос» к этому времени закрыли.
Вообще, к концу 80-х, Советский Союз, видимо, больше не хотел выступать в роли бесплатного такси на орбиту, поэтому в очереди остались лишь Индия, Сирия, Болгария и Афганистан.
От Индии полетел Ракеш Шарма — 2 апреля 1984 года на «Союзе Т-11».
Здесь ощущается национальный колорит: индийцы первыми внедрили йогу в программу предполётной подготовки, а сам Ракеш Шарма и вовсе занялся ею прямо на орбите.
Сириец Мухаммед Ахмед Фарис полетел 22 июля 1987 года на «Союзе ТМ-3». Во время полёта он с орбиты снимал Сирию, а также выполнял эксперименты по материаловедению и космической медицине.
От Болгарии в космос отправился Александр Александров. Он полетел 6 июля 1988 года на «Союзе ТМ-5», став вторым «космическим» болгарином.
В качестве благодарности за участие в полёте Болгария обязалась поставить научного и технического оборудования на сумму 7 миллионов «инвалютных левов» (примерно 14 миллионов долларов США по тому курсу). Совместная программа на станции «Мир» была полностью выполнена — из них целых 59 экспериментов было подготовлено болгарскими учеными.
Завершил программу «Интеркосмос» афганец Абдул Ахад Моманд. Он отправился на станцию «Мир» 29 августа 1988 на «Союзе ТМ-6». Полёт совершался также совместно с афганской программой «Шамшад».
С собой на борт он взял национальный флаг и два экземпляра Корана, а во время экспедиции в космос сделал десятки фотоснимков Афганистана, так был создан первый афганский картографический атлас.
После «Интеркосмоса»
Культурное разнообразие космонавтов породило особую атмосферу подготовки и осуществление миссий «Интеркосмоса», ведь каждый участник привносил свой национальный колорит. Не может не радовать, что они, связанные общим делом, смогли достичь компромисса и объединиться для решения сложнейших задач.
Подобный мультикультурализм привел к обмену опытом и знаниями, что, в свою очередь, в целом способствовало развитию космической науки. Программа «Интеркосмос» не только открыла для участников новые научные возможности, но и научила их быть терпимее к представителем иных традиций.
Кроме того, программу «Интеркосмос» активно сотрудничала с американской NASA. Их диалог привел к развитию международного сотрудничества и содействовал прогрессу космических технологий.
После распада Союза программа «Интеркосмос» претерпела изменения. Россия, как правопреемник СССР в сфере изучения космоса, продолжила традицию международного сотрудничества. Программа «Мир» собирала космонавтов из разных стран, позволяя им совместно работать на космической станции.
Так, 2 декабря 1990 года, в космос полетел японец Тоёхиро Акияма. Кстати, он довольно далек от привычных занятий участников программы: не летчик, не инженер, а профессиональный журналист.
Великобритания тоже решила не отставать и в мае 1991 года отправила в космос ещё более необычную кандидатку. После победы в конкурсе среди добровольцев на станцию «Мир» отправилась Хелен Патрисия Шармен, которая до этого работала химиком-технологом на кондитерской фабрике.
Вообще интересно, что в 90-е годы традиционное преобладание в космосе профессиональных военных лётчиков постепенно начало снижаться: за ними остались лишь должности командира корабля и пилотов.
В 1991 году Австрия отправила на советском корабле своего эксперта по промышленной электронике — Франца Артура Фибёка.
А 14 марта 1995 года и США вступили в клуб: первым американцем, попавшим на орбиту на нашем корабле, стал Норман Тагард (да-да, тот самый из начала нашего рассказа), который родился в 1943 году (и тоже был военным пилотом , а также имел степень бакалавра инженерных наук).
После этого на «Союзах» летали представители самых разных стран: Канады, Бразилии, Южной Кореи, Италии, Испании, Германии, Нидерландов, Казахстана... Куча их. Экспедиции совершались как на «Мир», так и на МКС.
В настоящее время МКС — символ глобального сотрудничества в космосе, астронавты и космонавты со всех уголков Земли совместно работают в этом орбитальном комплексе, создавая общее для всего человечества достояние. Важно, что современная Россия продолжает развивать традиции международного космического сотрудничества.
Кроме того, РФ активно развивает собственные космические технологии и программы, включая разработку новых аппаратов и станций. Усилия эти направлены на расширение научных знаний о космосе, создание новых возможностей для исследования.
Таким образом, едва ли можно переоценить вклад программы «Интеркосмос» в историю космонавтики. Именно она сумела показать всю важность сотрудничества в изучении космоса. Наследие ее сохраняется в современных космических программах, более того, оно создает новые перспективы для будущих поколений исследователей.
Интеркосмос — история не только о научных открытиях и технических достижениях, но и пример мужества людей, которые решились покорить звёзды.
Небо — не предел, а начало бесконечности.