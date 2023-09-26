Интеркосмос: как Советский Союз возил иностранцев на орбиту

Как во времена Холодной войны СССР отправлял зарубежных космонавтов в космос?

4 марта 1995 года в космос отправился американский астронавт по имени Норман Тагард. Человек он не простой, ранее — в годы вьетнамской войны пилотировал боевой самолет. Казалось бы, ну и что тут такого? А всё дело в том, что он стал первым американцем, который использовал российскую ракету для своего полёта. Такой вот серьезный шаг для международного сотрудничества в космосе!

А знаете, сколько разных национальностей отправлялись на орбиту на наших кораблях? Ничего себе – целых 26 стран мира! Когда-то, во времена СССР, наши космонавты активно сотрудничали с представителями других государств, как союзных, так и не очень.