Интернет вещей ближе, чем кажется

Для России задача внедрения IoT не из простых: большая территория и разнообразие климатических зон требует нестандартного подхода и смелых решений. Государственная программа «Цифровая экономика» стимулирует компании разрабатывать и внедрять передовые IoT-технологии. Уже сегодня на российском рынке появляются успешные кейсы интеграции IoT, например, умные счетчики, системы безопасности и экологический мониторинг.

Новые тренды IoT в 2024 году

5G. Главная фишка 5G — возможность передавать огромные объёмы данных, а это значит, что устройства, которые подключены к Интернету вещей (IoT), могут быстро получать кучу информации без задержек и проблем с сигналом. Более того, 5G позволяет одновременно поддерживать больше устройств, что делает соединение между ними стабильнее.

Пока что 5G не особо распространён в России, но потихоньку осваивают и его: к 2026 году обещают начать активно строить для него станции.