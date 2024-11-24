Как удар «Орешником» изменил СВО для России и для Запада

Вечер перестаёт быть томным. Разговоры вокруг ударов неизвестной ракетой (или ракетами) по комплексу Южмаш в Днепре (бывший Днепропетровск) умолкнут не скоро. Хотя новостной поток нынче такой густой, что хоть ножом режь — даже темы недельной давности в нём выглядят, как пыльные архивы…

Помните, были поставки F-16, которые должны были перевернуть игру?

Мы, как обычно, скрестим ежа и ужа в новом применении ракет, и рассмотрим вопрос как с технической, так и с политической стороны. Тут они связаны тесно, как никогда.

Почему удар по Днепру — это очень важно, и какие конкретно стратегические возможности демонстрирует Россия.