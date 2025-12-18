Ржавчина в вакууме. Учёные нашли на Луне то, чего там быть не может

Все мы с детства знаем, что Луна — это мёртвый камень. Застывшая, пыльная, безвоздушная пустыня, где ничего не происходит последние миллиарды лет. Атмосферы нет, вулканы потухли, только метеориты изредка врезаются в её поверхность... Геологическая кома, в общем.

Но что, если эта картинка — не совсем верна? Что, если наш спутник в прошлом был куда как более живым?

Так вот, наши учёные из Института геохимии РАН (ГЕОХИ РАН), изучая лунный грунт, который привезли китайцы на своей «Чанъэ-5», нашли нечто, что в эту спокойную картину не вписывается категорически. Крошечную частичку, которая заставляет пересмотреть наши представления о лунном прошлом.