Искусственный человек: как учёные создают кожу для людей и роботов?

Операции в 2025 году

В России разработка «электронной кожи» идёт полным ходом: в прошлом году сотрудники Московского института электронной техники и Сеченовского университета смогли сделать тонкие, легкие и прочные пластины, которые могут передавать чувствительность настоящего кожного покрова. Для этого учёные изучали кончики языка и пальцев, чтобы максимально точно воссоздать чувство осязания, но, пока это только это разработка сенсоров, а не полноценного заменителя настоящей кожи.

Правда, пока до практического применения дело не дошло, потому что нужна подходящая основа. А тут как раз в 2025 году собираются проводить клинические испытания искусственной кожи, на которую, возможно, получится прикрепить прошлогоднюю разработку.

Учёные из НИЦ Курчатовского института разработали аналог кожи человека для лечения ожогов и исследования кожных заболеваний. В её составе основа из биополимеров и клеток будущего пациента. Такой метод не даст человеческому организму отторгать подобный заменитель и поможет регенерировать настоящей коже.